VAS Kyllönen: Saamelaisten ääni on saatava pysyvästi mukaan EU:n arktiseen päätöksentekoon
1.7.2026 15:36:02 EEST | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Euroopan parlamentissa keskustellaan tänään saamelaisten asemasta EU:n arktisessa politiikassa. Europarlamentaarikko Merja Kyllösen järjestämä tapahtuma kokoaa Brysseliin Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien edustajia sekä EU-instituutioiden päättäjiä. Keskustelun ytimessä on, miten saamelaisten ääni saadaan vahvemmin mukaan eurooppalaiseen päätöksentekoon.
Tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä tänään klo 16 Brysselin aikaa eli klo 17 Suomen aikaa The Left -ryhmän tapahtumasivulla.
Kyllösen mukaan EU ei voi uskottavasti puhua arktisen alueen tulevaisuudesta, ilmastopolitiikasta, luonnonvaroista tai turvallisuudesta ilman alueen alkuperäiskansoja.
– Arktisesta alueesta puhutaan yhä useammin strategisena alueena, raaka-aineiden lähteenä ja vihreän siirtymän mahdollistajana. Mutta liian usein keskustelua käydään muualla kuin siellä, missä päätösten vaikutukset tuntuvat ensimmäisenä. Saamelaisten äänen on kuuluttava EU:ssa pysyvästi, ei vain silloin kun heidät erikseen kutsutaan kuultaviksi, Kyllönen sanoo.
Keskustelun taustalla on arktisen alueen nopeasti muuttuva tilanne. Ilmaston lämpeneminen, luonnonvarojen hyödyntäminen, lisääntynyt geopoliittinen kilpailu ja vihreän siirtymän hankkeet vaikuttavat suoraan saamelaisten elinkeinoihin, kulttuuriin, maankäyttöön ja oikeuksiin.
Kyllösen mukaan EU:n on tunnistettava, että oikeudenmukainen vihreä siirtymä ei voi tarkoittaa sitä, että ilmastotoimien kustannukset siirretään alkuperäiskansojen kannettavaksi.
– Vihreä siirtymä on välttämätön, mutta se ei saa rakentua vanhojen virheiden päälle. Jos tuulivoimaa, kaivoksia, infrastruktuuria tai luonnonvarojen käyttöä edistetään ilman aitoa saamelaisten osallistumista, kyse ei ole oikeudenmukaisesta siirtymästä. Silloin vaarana on, että irtaudumme fossiilisista polttoaineista vain rakentaaksemme tilalle uudenlaista luonnonvarojen ylikäyttöä, Kyllönen toteaa.
Kyllösen mukaan EU tarvitsee pysyvämmän rakenteen saamelaisten osallistumiselle. Euroopan parlamentissa pitkään esillä ollut ajatus saamelaisten pysyvästä parlamentaarisesta edustustosta Brysselissä on hänen mukaansa vietävä eteenpäin.
– Saamelaiset ovat EU:n alueen ainoa virallisesti tunnustettu alkuperäiskansa. Silti heidän vaikutusmahdollisuutensa EU:n päätöksenteossa ovat edelleen liian riippuvaisia yksittäisistä tapaamisista, tapahtumista ja henkilökohtaisista yhteyksistä. Tarvitsemme pysyvän sillan saamelaisten ja EU-instituutioiden välille. Pysyvämpi edustus Brysselissä olisi konkreettinen askel kohti sitä, että saamelaiset eivät ole EU-politiikan kohteita vaan sen tekijöitä, Kyllönen sanoo.
Tapahtumassa “The EU’s policy in the Arctic, Indigenous Peoples and ecological justice” kuullaan Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjien sekä Saamelaisneuvoston edustajia. Tilaisuuden avaa Euroopan parlamentin arktisista kysymyksistä vastaava varapuhemies Roberts Zīle. Paneelikeskustelua moderoi europarlamentaarikko Jussi Saramo. Keskustelun jälkeen tilaisuudessa esiintyy suomalais-saamelainen duo Vildá.
Tapahtuma järjestetään Euroopan parlamentissa Brysselissä keskiviikkona 1. heinäkuuta klo 16–18 Brysselin aikaa, eli klo 17–19 Suomen aikaa.
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Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenEuroparlamentaarikkoPuh:+358 50 448 4853merja.kyllonen@ep.europa.eumerjakyllonen.fi
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