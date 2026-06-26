Metsästäjät odottavat asetusta karhun kiintiöalueista ja -määristä
2.7.2026 08:33:38 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Maa- ja metsätalousministeriö antoi lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen karhun metsästyksen mahdollistamisesta alueellisiin kiintiöihin perustuen. Luonnos ei kuitenkaan määritä sitä, missä ja miten paljon karhuja voidaan metsästää tänä vuonna.
Maa- ja metsätalousministeriö antoi perjantaina 26. kesäkuuta lausunnoille valtioneuvoston asetusluonnoksen karhun kannanhoidollisesta kiintiömetsästyksestä siten kuin eduskunta viime talvena edellytti. Metsästäjäliitto kiittää esitystä ja pitää asetusluonnosta lähtökohtaisesti hyvin valmisteltuna ja perusteltuna.
Liitto on eri mieltä siitä asetusluonnoksen ehdotuksesta, että ministeriölle jäisi valta päättää, metsästetäänkö karhua poikkeusluvilla vai kiintiöillä. Liitto katsoo, että karhun metsästys tulee toteuttaa koko maassa kiintiömetsästyksenä eduskunnan edellyttämällä tavalla.
– Lapissa kiintiömetsästys on toiminut mallikkaasti vuodesta 1993 alkaen. Euroopan unionilla ei ole ollut siihen huomautettavaa. Kiintiömetsästys ei ole juridisesti rajattu vain poronhoitoalueelle. Metsästäjiä ei tule enää rasittaa vaatimalla näitä tekemään juridiset kriteerit täyttäviä poikkeuslupahakemuksia, toteaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Petteri Lampinen.
Karhun kiintiömetsästys on käytössä myös Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Romaniassa ja Slovakiassa.
Nyt tarvitaan asetus kiintiöalueista ja -määristä
Perjantaina annettu valtioneuvoston asetusluonnos luo puitteet karhun kiintiömetsästykselle. Se ei kuitenkaan määritä sitä, missä ja miten paljon karhuja voidaan metsästää tänä vuonna.
– Nyt tarvitaan maa- ja metsätalousministeriöltä asetus kiintiöalueista ja kiintiömääristä. Asetusluonnos pitäisi saada ministeriöstä lausuttavaksi pian, jotta valmista olisi ennen karhun pyynnin aloitusta 20. elokuuta, muistuttaa puheenjohtaja Lampinen.
Ministeriö antoi vastaavan asetusluonnoksen poronhoitoalueelle 27. toukokuuta esittäen pohjoisen pyyntimääräksi 85 karhua.
Metsästäjäliitto esitti lausunnossaan kiintiötä nostettavaksi 110 karhuun.
Kannanhoidollisella karhunmetsästyksellä pidetään yllä karhujen ihmisarkuutta. Metsästyksellä karhujen määrää hallitaan niin, että haitat ja vahingot ihmiselle, tuotantoeläimille ja riistalle pysyvät sosioekonomisesti ja ekologisesti hyväksyttävinä.
Karhun kannanhoidollinen metsästys on estynyt oikeuden päätösten myötä viime vuosina. Karhukanta on sen vuoksi kasvanut voimakkaasti ja karhuja on nyt noin 2500. Tilanne työllistää poliisia karhujen tullessa yhä useammin ihmisasutuksen piiriin.
Alla olevalla videolla nähdään kahdeksan karhua yhtä aikaa lieksalaisella pellolla.
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Yhteyshenkilöt
Petteri LampinenPuheenjohtajaMetsästäjäliittoPuh:0400 55 57 90petteri.lampinen@metsastajaliitto.fi
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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