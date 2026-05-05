Lempäälän Rakentajat liittyy Remount-konserniin

Lempäälän Rakentajat vahvistaa Remountin asemaa Pirkanmaalla ja täydentää sen tarjontaa liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, muutos- ja laajennustöillä. Lempäälän Rakentajat tunnetaan erityisesti vaativista kaupan alan ja teollisuuden hankkeista, joissa korjaus- ja muutostyöt toteutetaan asiakkaan toiminnan keskeytymättä. Tämä osaaminen erottaa sen tavanomaisesta rakennusliikkeestä ja on tehnyt siitä yhden Pirkanmaan tunnetuimmista toimijoista liike- ja teollisuusrakentamisessa.

Pitkä kokemus liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus- ja muutosrakentamisesta Pirkanmaalla

Vuonna 2009 perustettu Lempäälän Rakentajat Oy on Tampereella toimiva rakennusliike, joka on erikoistunut liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, muutos- ja laajennustöihin. Yhtiön asiakkaat ovat kaupan alan ja teollisuuden toimijoita, joiden toimitiloja se korjaa, uudistaa ja laajentaa – usein asiakkaan toiveesta niin, että toiminta jatkuu keskeytyksettä työn rinnalla.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 27 rakennusalan ammattilaista. Yhtiö pitää kaupan jälkeen alkuperäisen nimensä, ja koko henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä. Kaupan voimaantulo edellyttää kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyntää.

– Olemme kehittäneet yhtiötä määrätietoisesti ja kasvaneet asiakkaidemme luottamuksen ansiosta. Remount on meille vahva kumppani, jonka avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä laajemmin ja kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti. Meille oli tärkeää, että pääsemme jatkamaan työtä samalla paikallisella otteella ja samojen tekijöiden voimin, sanoo Lempäälän Rakentajien toimitusjohtaja Ville Valkama.

– Pirkanmaa on yksi Suomen tärkeimmistä rakennus- ja teollisuusmarkkinoista. Lempäälän Rakentajat vahvistaa paikallista asemaamme täällä ja täydentää osaamistamme erityisesti vaativissa liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus- ja muutoshankkeissa. On hienoa toivottaa Ville, Mika ja Einari tiimeineen tervetulleiksi joukkoomme, sanoo Remount-konsernin toimitusjohtaja Joachim Lindholm.

Yhtiön nykyiset omistajat Ville Valkama, Mika Lehtimäki ja Einari Autero jatkavat yhtiön palveluksessa omissa tutuissa rooleissaan ja palvelevat paikallisia asiakkaitaan kuten ennenkin. Kaupan yhteydessä he tulevat osakkaiksi Remountin emoyhtiöön Circura Groupiin, joka on Pohjoismaiden johtava korjausrakennusyritys.

Lisätietoja:

Joachim Lindholm, toimitusjohtaja, Remount, joachim.lindholm@remount.fi, 044 550 1037

Iisakki Koski, yrityskauppa- ja hankintajohtaja, Remount, iisakki.koski@remount.fi, 040 824 0029

Ville Valkama, toimitusjohtaja, Lempäälän Rakentajat Oy, ville.valkama@lemrak.fi, 044 370 1850