Lempäälän Rakentajat liittyy Remount-konserniin
2.7.2026 08:30:00 EEST | re:mount | Tiedote
Korjausrakennuskonserni Remount ostaa Pirkanmaalla toimivan Lempäälän Rakentajat Oy:n, joka on merkittävä liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, muutos- ja laajennustöiden osaaja.
Lempäälän Rakentajat vahvistaa Remountin asemaa Pirkanmaalla ja täydentää sen tarjontaa liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, muutos- ja laajennustöillä. Lempäälän Rakentajat tunnetaan erityisesti vaativista kaupan alan ja teollisuuden hankkeista, joissa korjaus- ja muutostyöt toteutetaan asiakkaan toiminnan keskeytymättä. Tämä osaaminen erottaa sen tavanomaisesta rakennusliikkeestä ja on tehnyt siitä yhden Pirkanmaan tunnetuimmista toimijoista liike- ja teollisuusrakentamisessa.
Pitkä kokemus liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus- ja muutosrakentamisesta Pirkanmaalla
Vuonna 2009 perustettu Lempäälän Rakentajat Oy on Tampereella toimiva rakennusliike, joka on erikoistunut liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, muutos- ja laajennustöihin. Yhtiön asiakkaat ovat kaupan alan ja teollisuuden toimijoita, joiden toimitiloja se korjaa, uudistaa ja laajentaa – usein asiakkaan toiveesta niin, että toiminta jatkuu keskeytyksettä työn rinnalla.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2025 oli 18 miljoonaa euroa ja se työllistää 27 rakennusalan ammattilaista. Yhtiö pitää kaupan jälkeen alkuperäisen nimensä, ja koko henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä. Kaupan voimaantulo edellyttää kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) hyväksyntää.
– Olemme kehittäneet yhtiötä määrätietoisesti ja kasvaneet asiakkaidemme luottamuksen ansiosta. Remount on meille vahva kumppani, jonka avulla voimme palvella asiakkaitamme entistä laajemmin ja kehittää toimintaamme pitkäjänteisesti. Meille oli tärkeää, että pääsemme jatkamaan työtä samalla paikallisella otteella ja samojen tekijöiden voimin, sanoo Lempäälän Rakentajien toimitusjohtaja Ville Valkama.
– Pirkanmaa on yksi Suomen tärkeimmistä rakennus- ja teollisuusmarkkinoista. Lempäälän Rakentajat vahvistaa paikallista asemaamme täällä ja täydentää osaamistamme erityisesti vaativissa liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus- ja muutoshankkeissa. On hienoa toivottaa Ville, Mika ja Einari tiimeineen tervetulleiksi joukkoomme, sanoo Remount-konsernin toimitusjohtaja Joachim Lindholm.
Yhtiön nykyiset omistajat Ville Valkama, Mika Lehtimäki ja Einari Autero jatkavat yhtiön palveluksessa omissa tutuissa rooleissaan ja palvelevat paikallisia asiakkaitaan kuten ennenkin. Kaupan yhteydessä he tulevat osakkaiksi Remountin emoyhtiöön Circura Groupiin, joka on Pohjoismaiden johtava korjausrakennusyritys.
Lisätietoja:
Joachim Lindholm, toimitusjohtaja, Remount, joachim.lindholm@remount.fi, 044 550 1037
Iisakki Koski, yrityskauppa- ja hankintajohtaja, Remount, iisakki.koski@remount.fi, 040 824 0029
Ville Valkama, toimitusjohtaja, Lempäälän Rakentajat Oy, ville.valkama@lemrak.fi, 044 370 1850
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joachim LindholmToimitusjohtajare:mount-konserniPuh:044 550 1037joachim.lindholm@remount.fi
Kuvat
Lempäälän Rakentajat lyhyesti
Vuonna 2009 perustettu Lempäälän Rakentajat Oy on Tampereella toimiva rakennusliike, joka on erikoistunut liike- ja teollisuuskiinteistöjen korjaus-, muutos- ja laajennustöihin. Yhtiö palvelee kaupan alan ja teollisuuden asiakkaita uudistaen ja laajentaen näiden toimitiloja - usein asiakkaan toiveesta niin, että toiminta jatkuu keskeytyksettä työn rinnalla. www.lempaalanrakentajat.fi
Remount-konserni lyhyesti
Remount korostaa korjausrakentamisessa toiminnan paikallisuutta. Tytäryhtiöt Casaneera, Etelä-Suomen Julkisivupalvelu, Finnoval, Katutekno, Laxal, MK Facade, Rakennuspalvelu Saneko, Rakennustoimisto PRM, Rakennustyö Karvonen, Remonttipartio, Renevo, Robert Rakentajat, Silta Ettan, USK Rakennus ja Uudenmaan Rakentaja-Talo palvelevat kukin paikallisesti omaa asiakaskuntaansa.
Remount-konsernin yhtiöt tarjoavat monipuolisia korjaus- ja kunnossapitopalveluita kiinteistöjen omistajille ja liikenneinfran toimijoille. Konsernin pro forma -liikevaihto oli vuonna 2025 noin 230 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on runsaat 500 korjausrakentamisen ammattilaista..www.remount.fi
Remount kuuluu Circura Groupiin, joka on Pohjoismaiden johtava korjausrakennusyritys.www.circuragroup.com
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