Rahaselän tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
2.7.2026 10:07:51 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Rahaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Hanke sijoittuu Ranuan kuntaan Rahaselän alueelle noin 26 kilometriä luoteeseen Ranuan keskustaajamasta. Tuotantoalue rajautuu Ranuan ja Simon kuntarajaan. Simon keskustaajama sijaitsee noin 50 kilometrin etäisyydellä. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat Ranuan ja Simon kuntien alueille.
Noin 3600 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä, yksikköteho 6–10 MW ja kokonaisteho enintään 400 MW. Voimajohto suunnitellaan tuulivoima-alueen sähköasemalta 400 + 110 kV ilmajohdolla Fingrid Oyj:n Simon Saunakummun tulevalle sähköasemalle ja sen pituus on 19,5–23 kilometriä.
Perusteltu päätelmä on hankkeen YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimineen Lupa- ja valvontaviraston näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta.
Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa 16 lausuntoa ja 10 mielipidettä.
Perustellussa päätelmässään Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset. Selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset.
Hankkeella merkittäviä luontovaikutuksia
Lupa- ja valvontavirasto yhtyy arviointiselostuksen näkemykseen, että hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat luontoon (kasvillisuus ja luontotyypit, linnusto, luontodirektiivin liitteen IV (a) lajisto ja suojelualueet). Arviointiselostuksesta poiketen Lupa- ja valvontavirasto nostaa merkittäviksi vaikutuksiksi myös maisemaan, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön, ihmisten elinoloihin sekä poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset.
Hanke sijoittuu luontoarvoiltaan merkittävälle alueelle, jolla on suojelualueita, uhanalaisia luontotyyppejä, virtavesiä ja yhtenäisiä metsäalueita. Yhteysviranomaisen johtopäätös on, että hankevaihtoehdon VE1 kokonaisvaikutus luonnon monimuotoisuudelle on merkittävän kielteinen. Vaikutus kohdistuu useaan eri osa-alueeseen (linnusto, suojelualueet, kasvillisuus ja luontotyypit, muut lajit). Vaihtoehdossa VE2 vaikutuksia on lievennetty, sillä voimaloita on vähemmän hankealueen arvokkaiden kohteiden läheisyydessä pohjoisosissa.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/rahaselan-tuulivoimahanke-yva.
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Yhteyshenkilöt
Heli Kinnunen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 255 790, etunimi.sukunimi@lvv.fi
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