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Vauvamyönteinen työ jatkuu – kehittämistyö jatkuu uudella kokoonpanolla

2.7.2026 10:28:59 EEST | HUS | Tiedote

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THL:n kansallisen koordinaation päätyttyä vauvamyönteisyystyö jatkuu yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueiden kanssa. HUSin koollekutsuman asiantuntijaryhmän tavoitteena on turvata ja kehittää vauvamyönteistä hoitoa koko maassa.

Äiti imettää vauvaa.

THL luopui vauvamyönteisyysohjelman kansallisesta koordinoinnista vuoden 2024 lopussa, ja vastuu imetyksen edistämisestä siirtyi sen myötä hyvinvointialueille. Nyt HUS on koonnut kansallisen vauva- ja perhemyönteisyyden asiantuntijaryhmän, johon on nimetty jäseniä jokaiselta hyvinvointialueelta, Helsingin kaupungilta ja HUSista. Mukana on edustusta monesta eri ammattiryhmästä. HUS toimii aluksi ryhmän puheenjohtajana, ja myöhemmin puheenjohtajuus vaihtuu.

Kansallisen perhe- ja vauvamyönteisyyden asiantuntijaryhmän tarkoituksena on edistää vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukaista ja perhemyönteistä hoitoa koko Suomessa. Vauvamyönteisyysohjelma on näyttöön perustuva ohjelma, jonka tarkoituksena on suojella, edistää ja tukea imetystä sekä varhaista vuorovaikutusta perheen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Vauvamyönteisyysohjelma perustuu WHO:n ja Unicefin luomiin vauvamyönteisyyskriteereihin, kymmenen askeleen ohjelmaan.

Asiantuntijaryhmä on pitänyt ensimmäisen järjestäytymiskokouksen, jossa suunniteltiin yhdessä tulevaa. Seuraavaksi ryhmä selvittää vauvamyönteisyyden nykytilannetta hyvinvointialueilla.

“Osallistujat olivat ilahtuneita ja innoissaan siitä, että on saatu taas toiminta käyntiin. On hienoa nähdä, kuinka positiivisesti vauvamyönteisyyteen suhtaudutaan”, kertoo kätilö, imetyskoordinaattori Paula Syrjälä HUSista.

Vauvamyönteisyys on enemmän kuin auditointeja

Aiemman vauvamyönteisyyden kansallisen kehittämisryhmän yhtenä tehtävänä oli vauvamyönteisyyssertifikaattien myöntäminen sairaaloille. Myös HUS tavoittelee sertifikaattia kaikille synnytyssairaaloilleen.

“Uusi ryhmä edistää vauvamyönteisten toimintamallien käyttöä kansallisesti esimerkiksi vertaiskehittämisen keinoin. Vauvamyönteisyysauditointien koordinoiminen ja hyväksyminen on vain yksi osa toimintaa”, Syrjälä kertoo.

Auditointeja tekevät asiantuntijaryhmän nimeämät ammattilaiset, joilla on auditointiin soveltuva pätevyys. Aluksi hyödynnetään aiemmin auditointeja tehneitä ammattilaisia, jotka työskentelevät eri hyvinvointialueilla ja ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä auditointeihin. Auditointiryhmän jäsenet nimetään tulevana syksynä.

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HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme. 

HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito. 

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