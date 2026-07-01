Vauvamyönteinen työ jatkuu – kehittämistyö jatkuu uudella kokoonpanolla
2.7.2026 10:28:59 EEST | HUS | Tiedote
THL:n kansallisen koordinaation päätyttyä vauvamyönteisyystyö jatkuu yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueiden kanssa. HUSin koollekutsuman asiantuntijaryhmän tavoitteena on turvata ja kehittää vauvamyönteistä hoitoa koko maassa.
THL luopui vauvamyönteisyysohjelman kansallisesta koordinoinnista vuoden 2024 lopussa, ja vastuu imetyksen edistämisestä siirtyi sen myötä hyvinvointialueille. Nyt HUS on koonnut kansallisen vauva- ja perhemyönteisyyden asiantuntijaryhmän, johon on nimetty jäseniä jokaiselta hyvinvointialueelta, Helsingin kaupungilta ja HUSista. Mukana on edustusta monesta eri ammattiryhmästä. HUS toimii aluksi ryhmän puheenjohtajana, ja myöhemmin puheenjohtajuus vaihtuu.
Kansallisen perhe- ja vauvamyönteisyyden asiantuntijaryhmän tarkoituksena on edistää vauva- ja perhemyönteisyysohjelman mukaista ja perhemyönteistä hoitoa koko Suomessa. Vauvamyönteisyysohjelma on näyttöön perustuva ohjelma, jonka tarkoituksena on suojella, edistää ja tukea imetystä sekä varhaista vuorovaikutusta perheen yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden. Vauvamyönteisyysohjelma perustuu WHO:n ja Unicefin luomiin vauvamyönteisyyskriteereihin, kymmenen askeleen ohjelmaan.
Asiantuntijaryhmä on pitänyt ensimmäisen järjestäytymiskokouksen, jossa suunniteltiin yhdessä tulevaa. Seuraavaksi ryhmä selvittää vauvamyönteisyyden nykytilannetta hyvinvointialueilla.
“Osallistujat olivat ilahtuneita ja innoissaan siitä, että on saatu taas toiminta käyntiin. On hienoa nähdä, kuinka positiivisesti vauvamyönteisyyteen suhtaudutaan”, kertoo kätilö, imetyskoordinaattori Paula Syrjälä HUSista.
Vauvamyönteisyys on enemmän kuin auditointeja
Aiemman vauvamyönteisyyden kansallisen kehittämisryhmän yhtenä tehtävänä oli vauvamyönteisyyssertifikaattien myöntäminen sairaaloille. Myös HUS tavoittelee sertifikaattia kaikille synnytyssairaaloilleen.
“Uusi ryhmä edistää vauvamyönteisten toimintamallien käyttöä kansallisesti esimerkiksi vertaiskehittämisen keinoin. Vauvamyönteisyysauditointien koordinoiminen ja hyväksyminen on vain yksi osa toimintaa”, Syrjälä kertoo.
Auditointeja tekevät asiantuntijaryhmän nimeämät ammattilaiset, joilla on auditointiin soveltuva pätevyys. Aluksi hyödynnetään aiemmin auditointeja tehneitä ammattilaisia, jotka työskentelevät eri hyvinvointialueilla ja ovat ilmaisseet olevansa käytettävissä auditointeihin. Auditointiryhmän jäsenet nimetään tulevana syksynä.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
Satu PolkkoylihoitajaHUSPuh:050 427 2323satu.polkko@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Blodprov underlättar diagnostiken av lymfkörtelinflammationer i halsområdet hos barn1.7.2026 08:54:42 EEST | Pressmeddelande
En studie som genomförts vid HUS har bekräftat tillförlitligheten hos en blodprovsbaserad diagnostisk metod för lymfkörtelinflammationer i halsområdet hos barn som orsakas av miljömykobakterier. Ett blodprov är ett snabbare och för patienten mer skonsamt sätt att säkerställa diagnosen än invasiva metoder, såsom vävnadsprovtagning.
Verikoe helpottaa lasten kaulan alueen imusolmuketulehdusten diagnostiikkaa1.7.2026 08:54:42 EEST | Tiedote
HUSissa tehdyssä tutkimuksessa todennettiin verikokeeseen perustuvan diagnostisen menetelmän luotettavuus ympäristömykobakteerien aiheuttamissa lasten kaulan alueen imusolmuketulehduksissa. Verikoe on nopeampi ja potilaalle miellyttävämpi tapa varmistaa diagnoosi kuin kajoavat menetelmät, kuten koepalan otto.
A blood test aids the diagnosis of cervical lymphadenitis in children1.7.2026 08:54:42 EEST | Press release
A study conducted at HUS confirmed the reliability of a blood test-based method for diagnosing cervical lymphadenitis caused by nontuberculous mycobacteria (NTM) in children. A blood test is a faster and more comfortable way to confirm a diagnosis than invasive procedures, such as a biopsy.
Merparten av hjärnskadorna vid elsparkcykelolyckor inträffade under berus-ning – begränsningar minskade olyckorna avsevärt30.6.2026 09:26:42 EEST | Pressmeddelande
A study by HUS and the University of Helsinki shows that more than 80 percent of traumatic brain injuries related to electric scooter use occurred while under the influence of alcohol. The majority of accidents occurred on weekend nights. Restrictions on e-scooter use have significantly reduced the incidence of traumatic brain injuries.
Suurin osa sähköpotkulautailun aiheuttamista aivovammoista sattui humalassa – rajoitukset vähensivät tapaturmia merkittävästi30.6.2026 09:26:42 EEST | Tiedote
HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimus osoittaa, että yli 80 prosenttia sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Valtaosa tapaturmista sattui viikonloppuöisin. Käyttörajoitusten myötä aivovammojen ilmaantuvuus väheni merkittävästi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme