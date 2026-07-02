Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.7.2026: istuntokatsaus
3.7.2026 10:51:13 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 6.–9. heinäkuuta pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät uusista oikeuksista lentomatkustajille, Ukrainan, Moldovan ja Serbian EU-jäsenyyden edistymisestä, sosiaaliturvajärjestelmien yhtenäistämisestä EU:ssa sekä EU:n ja Meksikon kauppasopimuksesta. Lisäksi mepit keskustelevat kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä ja Irlannin alkavasta puheenjohtajakaudesta.
- Uusia oikeuksia lentomatkustajille
Tiistaina mepit äänestävät päivityksestä lentomatkustajien oikeuksiin matkahäiriöiden sattuessa.
- Kesäkuun Eurooppa-neuvoston tulokset ja Irlannin puheenjohtajakauden avaus
Mepit keskustelevat tiistaina EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Irlannin pääministeri Micheál Martinin kanssa. Keskiviikkona käsitellään kesäkuun EU-huippukokouksen tuloksia.
- EU:n ja Meksikon kauppasopimus
Keskiviikkona mepit äänestävät kahdesta sopimuksesta, jotka sujuvoittavat kauppaa ja tiivistävät yhteistyötä EU:n ja Meksikon välillä.
- Sosiaaliturvan koordinointi EU-maiden välillä
Tiistaina parlamentti äänestää päivityksestä lakiin, joka koskee sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia rajat ylittävissä tilanteissa.
- EU:n laajentuminen: Moldovan, Serbian ja Ukrainan tilanne
Parlamentin odotetaan hyväksyvän vuosiraportit, joissa arvioidaan Moldovan, Serbian ja Ukrainan edistymistä kohti EU-jäsenyyttä.
- Muita aiheita
Myös asialistalla
Lisätietoa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Muistutus: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 3.7. klo 9–102.7.2026 09:20:57 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 3.7. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin heinäkuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Eurobarometri: epävakaa maailmantilanne nostaa odotukset EU:ta kohtaan korkealle1.7.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Taloudellisten huolien kasvaessa EU-kansalaiset arvostavat EU:n tarjoamaa rauhaa, suojaa ja yhteistyökykyä.
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 3.7. klo 9–1029.6.2026 11:21:46 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 3.7. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin heinäkuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Parlamentti tuomitsee Venäjän provokaatiot Romaniassa, Suomessa ja Baltian maissa18.6.2026 14:07:04 EEST | Tiedote
Venäjän provokaatiot eivät pelota EU:ta, vaan se puolustaa päättäväisesti turvallisuuttaan, toteavat mepit torstaina hyväksytyssä päätöslauselmassa.
Nya genomiska metoder för växter för att främja innovation inom hållbart jordbruk17.6.2026 15:08:45 EEST | Pressmeddelande
Parlamentet har antagit nya regler som underlättar tillgången till nya växter som är klimat- och skadegörarresistenta, ger högre avkastning och kräver färre bekämpningsmedel.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme