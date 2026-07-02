Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.7.2026: istuntokatsaus

3.7.2026 10:51:13 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin 6.–9. heinäkuuta pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät uusista oikeuksista lentomatkustajille, Ukrainan, Moldovan ja Serbian EU-jäsenyyden edistymisestä, sosiaaliturvajärjestelmien yhtenäistämisestä EU:ssa sekä EU:n ja Meksikon kauppasopimuksesta. Lisäksi mepit keskustelevat kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä ja Irlannin alkavasta puheenjohtajakaudesta.

Mepit Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa © European Union 2018 - Source : EP
Mepit Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa © European Union 2018 - Source : EP

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Avainsanat

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