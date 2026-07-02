Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 6.–9.7.2026: istuntokatsaus

Euroopan parlamentin 6.–9. heinäkuuta pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät uusista oikeuksista lentomatkustajille, Ukrainan, Moldovan ja Serbian EU-jäsenyyden edistymisestä, sosiaaliturvajärjestelmien yhtenäistämisestä EU:ssa sekä EU:n ja Meksikon kauppasopimuksesta. Lisäksi mepit keskustelevat kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä ja Irlannin alkavasta puheenjohtajakaudesta.