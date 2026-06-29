Alijäämien kattamiselle ei vielä myönnetty lisäaikaa − arviointimenettely keskeinen peruste

Päätöksen keskeisenä perusteena on se, että Kymenlaakso kutsuttiin arviointimenettelyyn ja alijäämien kattamista tullaan tarkastelemaan menettelyn yhteydessä.

− Arviointimenettelykutsun jälkeen olikin odotuksena, että lisäaikaa ei tässä vaiheessa tule. Arviointimenettelyssä alijäämien kattamista käydään läpi ja menettelyn kautta sitten aikaa kattamiselle voimme saada, sanoo talousjohtaja Kati Kälviäinen.

Hyvinvointialueet voivat hakea alijäämien kattamisen määräajan pidennystä kesäkuun alussa voimaan tulleen hyvinvointialuelain väliaikaisen muutoksen mukaisesti. Kymenlaaksossa lisäaikaa haettiin pisin mahdollinen, eli vuoden 2029 loppuun asti. Hakemus jätettiin ennen kuin valtionvarainministeriö teki päätöksensä kutsua Kymenlaakson hyvinvointialue arviointimenettelyyn.