Alijäämien kattamiselle ei vielä myönnetty lisäaikaa − arviointimenettely keskeinen peruste
2.7.2026 14:55:09 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
Valtionvarainministeriö on tehnyt kielteisen päätöksen Kymenlaakson hyvinvointialueen hakemukselle alijäämien kattamisen määräajan pidentämisestä.
Päätöksen keskeisenä perusteena on se, että Kymenlaakso kutsuttiin arviointimenettelyyn ja alijäämien kattamista tullaan tarkastelemaan menettelyn yhteydessä.
− Arviointimenettelykutsun jälkeen olikin odotuksena, että lisäaikaa ei tässä vaiheessa tule. Arviointimenettelyssä alijäämien kattamista käydään läpi ja menettelyn kautta sitten aikaa kattamiselle voimme saada, sanoo talousjohtaja Kati Kälviäinen.
Hyvinvointialueet voivat hakea alijäämien kattamisen määräajan pidennystä kesäkuun alussa voimaan tulleen hyvinvointialuelain väliaikaisen muutoksen mukaisesti. Kymenlaaksossa lisäaikaa haettiin pisin mahdollinen, eli vuoden 2029 loppuun asti. Hakemus jätettiin ennen kuin valtionvarainministeriö teki päätöksensä kutsua Kymenlaakson hyvinvointialue arviointimenettelyyn.
Yhteyshenkilöt
Kati KälviäinentalousjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 682 1290kati.kalviainen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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