Pekka Suominen automaatiotekniikan professoriksi Vaasan yliopistoon: ”Kiertotalous ei toimi pelkillä hyvillä tavoitteilla”
3.7.2026 08:01:25 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Filosofian tohtori Pekka Suominen on aloittanut Vaasan yliopiston automaatiotekniikan professorina kesäkuussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy älykkäisiin automaatiojärjestelmiin, robotiikkaan, mittaustekniikkaan, tekoälyyn sekä teollisen datan hyödyntämiseen päätöksenteossa.
– Automaatiotekniikan merkitys kasvaa nopeasti. Teollisuudessa ei enää riitä, että koneet liikkuvat ja prosessit pyörivät. Järjestelmien pitää mitata, tulkita, optimoida ja mukautua. Parhaimmillaan automaatio tekee tuotannosta tehokkaampaa, turvallisempaa ja kestävämpää, Suominen sanoo.
Suomisella on laaja kokemus automaation, mittausteknologian ja kiertotalousratkaisujen kehittämisestä. Hän on erikoistunut muun muassa kiihdytinteknologiaan, teollisiin mittausjärjestelmiin, spektroskopiaan, robotiikkaan, tekoälyn soveltamiseen sekä teknologiametallien ja akkumateriaalien kiertotalouteen. Hänen taustansa ulottuu Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratoriosta CERNiin, yritysmaailmaan ja RoboAI-tutkimuskeskukseen Satakunnan ammattikorkeakoulussa.
Teknologiaa energiamurroksen ja kiertotalouden tarpeisiin
Viime vuosina Suomisen tutkimus on keskittynyt erityisesti robotiikkaan, tekoälyyn, spektroskopiaan ja teollisiin mittausjärjestelmiin. Käytännön sovelluksia ovat esimerkiksi järjestelmät, joilla tunnistetaan kierrätykseen päätyviä akkuja, analysoidaan metallipitoisuuksia teollisuuden vesistä tai ohjataan tuotantoprosesseja reaaliaikaisen mittausdatan perusteella.
– Minua kiinnostaa erityisesti se kohta, jossa fysiikan ilmiöstä syntyy toimiva mittalaite, mittalaitteesta syntyy dataa ja datasta syntyy parempia päätöksiä. Siinä automaatio, tekoäly ja käytännön insinöörityö kohtaavat, Suominen selittää.
Tuotannon on oltava samanaikaisesti entistä tehokkaampaa, vähäpäästöisempää ja resurssiviisaampaa. Kriittisten raaka-aineiden saatavuus, akkuteknologioiden kasvu ja energiamurros edellyttävät uusia ratkaisuja materiaalien tunnistamiseen, seurantaan ja hyödyntämiseen. Suomisen mukaan automaatiotekniikka tarjoaa tähän käytännön työkaluja: sen avulla voidaan parantaa energiajärjestelmiä, tehostaa materiaalien kierrätystä, vähentää hävikkiä ja vahvistaa teollisuuden kilpailukykyä.
– Kiertotalous ei toimi pelkillä hyvillä tavoitteilla. Tarvitaan teknologiaa, jolla materiaalit tunnistetaan, erotellaan ja palautetaan takaisin käyttöön turvallisesti ja kustannustehokkaasti, hän jatkaa.
Vaasan yliopistossa Suominen vastaa Automation and Robotics -maisterikoulutuksesta, joka järjestetään Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulun kampuksella. Ohjelma yhdistää robotiikan, tekoälyn, energiateknologian ja liiketoimintaosaamisen. Koulutus vahvistaa Vaasan yliopiston, SAMKin ja alueen yritysten yhteistyötä sekä rakentaa Pori–Vaasa-akselia automaation, robotiikan ja soveltavan teknologian koulutus- ja tutkimusympäristönä.
Suominen näkee automaatiotekniikalle mahdollisuuksia myös avaruusalalla, jossa korostuvat samat vaatimukset kuin vaativassa teollisessa automaatiossa. Hän haluaa osaltaan vahvistaa Vaasan yliopiston avaruusalan osaamista ja tutkimusta.
Kansainvälistä tutkimus- ja yrityskokemusta
Ennen nimitystään Vaasan yliopistoon Suominen toimi johtavana tutkijana RoboAI-tutkimuskeskuksessa Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Hän on johtanut tutkimushankkeita, hankkinut merkittävää ulkopuolista tutkimusrahoitusta ja tehnyt laajaa yritysyhteistyötä.
Suominen valmistui filosofian tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2006 pääaineenaan fysiikka. Väitöksen jälkeen hän työskenteli useita vuosia CERNissä radioaktiivisten ionisuihkujen ja ionilähteiden kehittämisen parissa. Yritysmaailmassa Suominen on perustanut kolme teknologiayritystä ja toiminut muun muassa toimitusjohtajana, teknologiajohtajana ja hallitustehtävissä. Hänellä on myös useita patentteja.
– Vaasan yliopistossa on erittäin kiinnostava yhdistelmä energiaa, teknologiaa, liiketoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Haluan rakentaa automaatiotekniikkaa, joka on tieteellisesti vahvaa ja samalla hyödyllistä yrityksille, opiskelijoille ja yhteiskunnalle, Suominen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Pekka Suominen, p. 029 449 8518, pekka.suominen@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Sote-alalla työn kuormittavuus heijastuu myös asiakkaisiin – ammattilaisten tukeminen lisää alan pitoa ja parantaa asiakkaiden luottamusta julkisiin palveluihin25.6.2026 12:54:36 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus kartoittaa julkisten palveluiden ammattilaisten kuormitustekijöitä, kun sosiaali- ja terveysalan murros on tehnyt työstä vuorovaikutteisempaa ja kompleksisempaa. Salla Maijalan sosiaali- ja terveyshallintotieteiden väitös tarjoaa tutkittua tietoa esimerkiksi alan johtamisen kehittämiseksi.
Tatiana King ja Vanja Piljak professoreiksi Vaasan yliopistoon – tutkimuksessa korostuvat kestävyys ja rahoitusmarkkinoiden murros25.6.2026 09:15:38 EEST | Tiedote
Vaasan yliopistossa on aloittanut kesäkuussa kaksi uutta professoria, joiden tutkimus tarttuu ajankohtaisiin kestävyyshaasteisiin laskentatoimen ja rahoituksen näkökulmista. Laskentatoimen professori (ESG-raportointi ja kestävä kehitys) Tatiana King tutkii vastuullisuusraportointia ja ilmastoriskejä, kun taas rahoituksen professori (kansainväliset rahoitusmarkkinat) Vanja Piljak keskittyy kestävään rahoitukseen ja sijoittamiseen.
Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – Vaasan yliopisto kutsuu SuomiAreenaan 23.6.17.6.2026 13:38:34 EEST | Kutsu
Miten Suomen vahvuudet käännetään kestäväksi kasvuksi ja investoinneiksi? Vaasan yliopiston SuomiAreena-keskustelu "Velka-Suomesta vetovoima-Suomeksi – talous kasvuun puhtaalla energialla ja kriisinsietokykyä vahvistamalla" kokoaa tiistaina 23. kesäkuuta Porin Kirkkolavalle Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtajan Minna Helteen, Hitachi Energy Finlandin toimitusjohtajan Matti Vaattovaaran, Vaasan yliopiston rehtorin Minna Martikaisen ja Sitran yliasiamiehen Atte Jääskeläisen.
Uusi mobiilipeli tukee kestävää luontomatkailua Etelä-Pohjanmaalla17.6.2026 09:24:23 EEST | Tiedote
Joukko eteläpohjalaisia luonto- ja matkailuyrittäjiä on ottanut käyttöönsä Vaasan yliopistossa kehitetyn kännykkäpelin osaksi palvelutarjontaansa. Pelin avulla asiakkaita voi aktivoida, ohjata ja neuvoa nykyaikaisella ja helpolla tavalla. Pelissä hyödynnetään muun muassa satelliitti-, paikkatieto- ja ohjelmointiosaamista.
Vaasan yliopisto sai merkittäviä tutkimusrahoituksia – energiaa, terveydenhuoltoa ja turvallisuutta tarkastellaan eri näkökulmista16.6.2026 08:16:10 EEST | Tiedote
Vaasan yliopisto on saanut merkittävää rahoitusta neljälle tutkimushankkeelle. Kaksi hanketta sai rahoituksen Suomen Akatemialta ja kaksi Interreg Aurora -ohjelmasta. Hankkeet saivat rahoitusta yhteensä noin 1,72 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme