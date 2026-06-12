Varmalta 40 miljoonan dollarin lisäsijoitus kvanttitietokoneyhtiö IQM:ään

Varma on ollut IQM:ssä sijoittajana vuodesta 2022 lähtien. Lisäsijoitus kuvastaa Varman vahvaa luottamusta yhtiön teknologiaan, johtoon ja pitkän aikavälin kasvunäkymiin.

– IQM on noussut yhdeksi Euroopan johtavista kvanttiteknologiayhtiöistä. Yhtiö toimii markkinalla, jonka odotetaan kasvavan voimakkaasti kvanttilaskennan kaupallisten sovellusten yleistyessä tulevina vuosina. Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa IQM:n tukemista sen seuraavassa kasvuvaiheessa. On hienoa, että yhtiö listautuu myös Helsingin pörssiin, sanoo Varman salkunhoitaja Juho Taskinen.

Vuonna 2018 perustettu IQM kehittää ja valmistaa kvanttitietokoneita sekä niihin liittyviä ohjelmisto- ja palveluratkaisuja. Yhtiö on toimittanut kvanttitietokoneita tutkimuslaitoksille, korkeakouluille ja yritysasiakkaille useissa maissa, ja se kuuluu tunnetuimpiin eurooppalaisiin kvanttiteknologiayhtiöihin.

– 40 miljoonan dollarin lisäsijoitus IQM:ään on osa Varman kotimaista suorien sijoitusten strategiaa. Sijoituksia tehdään valikoiden laadukkaisiin kasvuyhtiöihin, joilla arvioidaan olevan vahva kansainvälinen kasvupotentiaali ja mahdollisuus luoda merkittävää pitkän aikavälin arvoa, sanoo Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther.