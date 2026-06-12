Varmalta 40 miljoonan dollarin lisäsijoitus kvanttitietokoneyhtiö IQM:ään
3.7.2026 08:00:08 EEST | Varma | Tiedote
Varma teki 40 miljoonan dollarin lisäsijoituksen kvanttitietokoneyhtiö IQM:ään osana yhtiön listautumista Yhdysvalloissa. Sijoituksen myötä Varma oli institutionaalisen lisärahoituspaketin suurin yksittäinen sijoittaja.
Varma on ollut IQM:ssä sijoittajana vuodesta 2022 lähtien. Lisäsijoitus kuvastaa Varman vahvaa luottamusta yhtiön teknologiaan, johtoon ja pitkän aikavälin kasvunäkymiin.
– IQM on noussut yhdeksi Euroopan johtavista kvanttiteknologiayhtiöistä. Yhtiö toimii markkinalla, jonka odotetaan kasvavan voimakkaasti kvanttilaskennan kaupallisten sovellusten yleistyessä tulevina vuosina. Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa IQM:n tukemista sen seuraavassa kasvuvaiheessa. On hienoa, että yhtiö listautuu myös Helsingin pörssiin, sanoo Varman salkunhoitaja Juho Taskinen.
Vuonna 2018 perustettu IQM kehittää ja valmistaa kvanttitietokoneita sekä niihin liittyviä ohjelmisto- ja palveluratkaisuja. Yhtiö on toimittanut kvanttitietokoneita tutkimuslaitoksille, korkeakouluille ja yritysasiakkaille useissa maissa, ja se kuuluu tunnetuimpiin eurooppalaisiin kvanttiteknologiayhtiöihin.
– 40 miljoonan dollarin lisäsijoitus IQM:ään on osa Varman kotimaista suorien sijoitusten strategiaa. Sijoituksia tehdään valikoiden laadukkaisiin kasvuyhtiöihin, joilla arvioidaan olevan vahva kansainvälinen kasvupotentiaali ja mahdollisuus luoda merkittävää pitkän aikavälin arvoa, sanoo Varman pääomasijoituksista ja yritysrahoituksesta vastaava sijoitusjohtaja Tommi Walther.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tommi WaltherSijoitusjohtaja, Pääomasijoitukset ja yritysrahoitusPuh:+358 40 5019 975tommi.walther@varma.fi
Hanna KaskelaJohtaja, Vastuullisuus ja viestintäPuh:040 584 5045hanna.kaskela@varma.fi
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 957 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2025 Varman maksutulo oli 6,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,7 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2026 lopussa 67,9 miljardia euroa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varma
Eläkeuudistus parantaa eläkevarojen pitkän aikavälin tuotto-odotuksia12.6.2026 07:58:07 EEST | Tiedote
Eläkeuudistus antaa lisää liikkumavaraa eläkevarojen sijoittamiseen ja parantaa sijoitusten pitkän aikavälin tuotto-odotuksia, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo heinäkuussa voimaantulevasta eläkeuudistuksesta.
Työn muokkausta tulisi käyttää enemmän työkyvyttömyyden ehkäisyssä10.6.2026 09:32:49 EEST | Tiedote
Työn muokkaus auttaa ehkäisemään pitkiä sairauspoissaoloja ja pysyvää työkyvyttömyyttä, kun työtehtäviä, työaikaa tai työolosuhteita sovitetaan työntekijän työkykyyn riittävän varhain. Työpaikoilla on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia työn muokkauksen käytössä.
Muistutuskutsu toimittajille: Pyramidihuijaus vai kestävä järjestelmä? Eläkeuudistus nostaa sijoittamisen riskiä, riittävätkö eläkkeet nuorille sukupolville?4.6.2026 11:07:55 EEST | Kutsu
Tervetuloa Varman taustoittavaan mediatilaisuuteen, jossa keskustelemme eläkeuudistuksesta. Tilaisuus järjestetään 11.6. klo 10.30-13.
Varma aktivoi asiakkaitaan ammatillisen kuntoutuksen aloittamiseen – tavoitteena kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen3.6.2026 10:03:24 EEST | Tiedote
Käynnistimme Varmassa kesäkuun alussa pilotin, jolla aktivoimme asiakkaitamme ammatillisen kuntoutuksen aloittamiseen. Pilotin tavoitteena on parantaa kuntouksen vaikuttavuutta.
Kutsu toimittajille: Pyramidihuijaus vai kestävä järjestelmä? Eläkeuudistus nostaa sijoittamisen riskiä, riittävätkö eläkkeet nuorille sukupolville?27.5.2026 07:40:04 EEST | Kutsu
Tervetuloa Varman järjestämään taustoittavaan mediatilaisuuteen, jossa keskustelemme eläkeuudistuksesta. Tilaisuus pidetään 11.6. klo 10.30-13.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme