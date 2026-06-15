Kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina – osuustoiminta vahvistaa rauhaa arjessa
3.7.2026 07:45:00 EEST | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
YK:n kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina 4. heinäkuuta 2026. Tämän vuoden teema on rauha.
-Rauhasta puhutaan usein sotien, kriisien ja maailmanpolitiikan kautta. Kansainvälisen osuustoimintaliikkeen teema “Cooperatives for a Peaceful World” muistuttaa, että rauha rakentuu arjen käytännön teoista, luottamuksesta ja yhteistyöstä, toteaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.
Osuustoimintapäivä nostaa esille osuuskuntien roolin sillanrakentajina. Ne tuovat ihmiset yhteen yhteisten tarpeiden äärelle ja tarjoavat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa omaan arkeen.
Suomalaiset omistavat osuuskunnat
Osuuskunnat ovat vahvasti läsnä Suomessa muun muassa ruokaketjussa, rahoituksessa, palveluissa ja paikallisissa yhteisöissä eri puolilla maata. Niiden omistajia ovat palvelujen käyttäjät, yrittäjät ja työntekijät.
- Osuustoiminnassa ihmiset eivät ole vain asiakkaita, vaan yhteisen toiminnan jäseniä ja omistajia. Tämä vahvistaa luottamusta, lisää osallisuutta ja rakentaa kestävää perustaa yhteiskunnalle, Kokko kiteyttää.
- Osuuskuntamuotoiset yritykset tuntevat paikalliset olosuhteet ja kantavat vastuuta myös yhteisöstä ja sen hyvinvoinnista, eivät pelkästään taloudellisesta tuloksesta. Tämä korostuu erityisesti epävarmuuden ja muutosten aikana, Kokko jatkaa.
Suomessa osuustoimintayrityksiä on noin 3300. Omistajuuksia on yhteensä 7,9 miljoonaa. Aikuisista 90 % on jäsenenä ainakin yhdessä osuuskunnassa. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on 42 miljardia euroa ja ne työllistävät lähes 100 000 ihmistä.*
Kansainvälinen liike
Kansainvälistä osuustoimintapäivää on vietetty vuodesta 1923 lähtien. Päivää juhlistetaan vuosittain heinäkuun ensimmäisenä lauantaina ympäri maailman. Sen tavoitteena on lisätä tietoisuutta osuuskunnista sekä niiden roolista reilun talouden ja kestävän tulevaisuuden rakentajina.
Yhdistyneet kansakunnat (YK) vahvisti päivän viralliseksi kansainväliseksi päiväksi vuonna 1995. Sen jälkeen sitä on vietetty yhteisenä YK:n ja kansainvälisen osuustoimintaliikkeen päivänä.
*Lähde: Osuustoiminnan Vuosikirja. Data kootaan joka vuosi suurimpien suomalaisten osuuskuntien tilinpäätöksistä ja vuosikertomuksista.
Yhteyshenkilöt
Mari KokkoToimitusjohtajaOsuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ryPuh:040 521 2124mari.kokko@pellervo.fi
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