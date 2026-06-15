Kansainvälistä osuustoimintapäivää vietetään lauantaina – osuustoiminta vahvistaa rauhaa arjessa

Osuuskunta vaihtoehtona sote-palveluiden toteuttamiseen (22.4.2026 eduskunnassa ja etäyhteydellä) 17.4.2026 08:32:01 EEST | Kutsu

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo järjestää yhdessä eduskunnan Osuustoimintaryhmän kanssa tilaisuuden sote-osuuskunnista ja niiden roolista ja mahdollisuuksista sote-palveluiden tuottamisessa. Osuuskuntamalli täydentää sote-palveluja tuomalla niihin paikallista omistajuutta, käyttäjälähtöisyyttä ja uusia yhteistyön muotoja. Tervetuloa keskustelemaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta! Aika: ke 22.4. klo 16.00–17.30 Paikka: Eduskunnan Pikkuparlamentin kansalaisinfo (Arkadiankatu 3, Helsinki) & etänä OHJELMA 16.00 Avaus Osuustoimintaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa Sote-osuuskunta case: Tervia Osuuskunta Toimitusjohtaja Erja Jaatinen Sote-osuuskunta case: Osuuskunta Kototuote Toimitusjohtaja Sanni Koivu Ruotsalainen sote-osuuskuntaesimerkki (asukasomisteiset terveysasemat) Toimitusjohtaja Susanna Kallama, Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry Hyvinvointialueen näkökulma Hankejohtaja Anniina Tirronen, Pirkanmaan hyvinvointialue STM:n kommentti