Kreetta Onkelin uutuusromaani on hätkähdyttävän ajankohtainen kertomus nuorten elämän mullistavasta kesästä

Ilmestyy 6.8.2026

"Onko meillä suunnitelma?"

"Tänä kesänä ei ole suunnitelmia. Se on kesän motto."

Liki on liki musikaalinen, liki rohkea, liki kympin oppilas, liki kaikkea. Siksi häntä sanotaan Likiksi. Okke taas tulee siitä, että Okke sanoo kyllä melkein jokaiseen asiaan ja toimii ennen kuin ajattelee. He kaksi lyöttäytyvät yhteen täydellä nuorella vimmalla.

Kun kesä on ohi, ennen tulevaisuuttaan pojilla on edessään ongelma; heitä syytetään rikoksesta. Kuinka pieniltä tuntuvista päätöksistä tuleekin yllättäen isoja ja pyrkimyksestä tehdä oikein jotain aivan väärää?

Palkittu kirjailija Kreetta Onkeli on kirjoittanut ajankohtaisen nuortenromaanin tämän päivän Helsingistä ja nuorista, joiden elämä ottaa heistä itsestään riippumattoman suunnan.

Kriminologiasta kiinnostuneen Onkelin alkuperäisenä ajatuksena oli kirjoittaa nuorisorikollisuudesta, mutta lopullisesta tarinasta tuli jotakin muuta.

”Minua kiinnostaa nuorisorikollisuus, sen syyt ja ympäristö, missä nuoret elävät. Henkinen ja aineellinen. Yritin ymmärtää nykyajan nuoria ja kirjoittaa heistä”, Onkeli sanoo.

Lopputuloksena on hätkähdyttävän ajassa kiinni oleva kertomus nuoruudesta Helsingissä. Se on romaani siitä, kuinka yritys tehdä oikein onkin väärin, ja siitä, kuinka syvän yksinäisyyden äärellä näennäisesti pärjäävät nuoret saattavat elää.

Kreetta Onkeli on pitkän linjan kirjailija, jonka tuotantoon sisältyy teoksia aikuisille ja lapsille, kuunnelmia, jatkokertomuksia sekä ura kolumnistina. Hänen esikoisteoksensa Ilonen talo (WSOY 1996) huomioitiin Kalevi Jäntin palkinnolla ja lastenromaaninsa Poika joka menetti muistinsa (Otava 2013) Finlandia Juniorilla. Hän on opiskellut dramaturgiaa Teatterikorkeakoulussa ja mm. yleistä kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi