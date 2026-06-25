20-vuotias SuomiAreena liikutti ja innosti – uutta tapahtuma-aluetta kiitettiin

SuomiAreenan 20-vuotisjuhlavuosi sai ihmiset sankoin joukoin liikkeelle. Viikko osoitti jälleen yhteiskunnallisen keskustelun ja kohtaamisten merkityksen ja vetovoiman. Bluetooth-lähettimiin perustuva kävijädata sekä tapahtuma-alueella tehty manuaalinen laskenta osoittavat, että SuomiAreenassa vieraili viikon aikana noin 60 000 kävijää. Kasvua edellisvuoteen oli noin 11 %.

Viikon kohokohtiin kuului muun muassa Kanadan entisen pääministerin Justin Trudeaun esiintyminen täydelle Raatihuoneenpuistolle torstaina 25.6. Trudeaun keskustelua paikan päällä kuunteli järjestäjän arvion mukaan noin 5 000 henkeä. Edellisenä iltana SuomiAreenan ja UN Women Suomen järjestämässä tilaisuudessa ranskalainen ihmisoikeusvaikuttaja David Pelicot ja tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb puhuivat naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta arviolta 3 000 liikuttuneelle kuulijalle. Jo festivaalin ensimmäisenä iltana tuhannet ihmiset kuuntelivat puolustusvoimain komentajan, kenraali Janne Jaakkolan ja presidentti Sauli Niinistön yhteistä keskustelua muuttuneesta turvallisuustilanteesta.



Virallisessa ohjelmassa nähtiin 252 tilaisuutta ja kuultiin 844 puhujaa. Keskusteluja käytiin ainakin suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ranskaksi, ukrainaksi ja venäjäksi. Aiheina puhuttivat muun muassa turvallisuus, investoinnit, EU, avaruus, sote, suomalainen koulutus, Pohjoismaat, suomalainen ruoka, vety ja energia, metsäpolitiikka, yrittäjyys, matkailu, naisten oikeudet, nuorten tulevaisuudenusko sekä paljon muuta. Tapahtuman pääteema, luottamus, läpileikkasi lukuisia keskusteluja.



Alueuudistusta sekä uusia lavoja kiiteltiin

Viikon aikana SuomiAreenan virallista ohjelmaa järjestettiin kahdeksalla lavalla. Uusina tapahtumapaikkoina avautuivat Etelärannan Sata Shipbuilding -lava, Keski-Porin kirkon puiston Kirkkolava sekä Gallen Kallelan kadun Satakunta-lava, joka korvasi aiemman Vaakunan lavan.

SuomiAreenan alueuudistus, jossa tapahtuman painopistettä siirrettiin vahvemmin Etelärantaan, sai kävijöiltä innostuneen vastaanoton. Uudet tapahtumatilat, tiiviimpi festivaalialue ja uudistunut visuaalinen ilme vahvistivat SuomiAreenan tunnelmaa sekä tekivät tapahtumasta entistä elämyksellisemmän ja helpommin saavutettavan.

”Tämän kesän SuomiAreenasta voidaan kyllä puhua onnistumisena. Saimme Porin täyteen keskustelua, kohtaamisia ja suuria yhteiskunnallisia hetkiä. Juuri tämä on SuomiAreenan ydin. Uudistunut tapahtuma-alue otettiin erinomaisesti vastaan, ja Raatihuoneenpuisto oli täynnä pääpuhujien aikaan. Kaiken kaikkiaan hieno viikko”, SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen sanoo.

SuomiAreena-viikon lavaohjelmat ovat katsottavissa jälkikäteen MTV Katsomossa.

SuomiAreena järjestetään seuraavan kerran Porissa vuonna 2027. Tarkempi ajankohta kerrotaan alkusyksyllä.