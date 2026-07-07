Kokoomuksen Fagerström: Henkilökohtainen konkurssi on mahdollistettava
9.7.2026 07:07:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus haluaa uudistaa Suomen maksukyvyttömyyslainsäädäntöä niin, että rehellisesti epäonnistuneella yrittäjällä tai ylivelkaantuneella ihmisellä olisi mahdollisuus aitoon uuteen alkuun. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerströmin mukaan Suomi tarvitsee henkilökohtaisen konkurssin kaltaisen menettelyn, joka katkaisee kohtuuttoman pitkän velkavankeuden mutta estää väärinkäytökset.
– Suomessa puhutaan paljon yrittäjyyden arvostuksesta, mutta liian usein epäonnistuminen voi tarkoittaa vuosien tai jopa vuosikymmenten henkilökohtaista velkataakkaa. Se ei ole toimivan markkinatalouden eikä inhimillisen oikeudenmukaisuuden mukaista. Rehellisesti kaatuneelle on annettava mahdollisuus nousta uudelleen, Fagerström sanoo.
Tällä hetkellä ylivelkaantunut henkilö voi hakea yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Käytännössä moni yrittäjä jää kuitenkin tilanteeseen, jossa yritystoiminnan epäonnistumisen seuraukset seuraavat kohtuuttoman pitkään mukana esimerkiksi henkilökohtaisten takausten, elinkeinotoiminnan velkojen tai yritystoiminnan jälkivastuiden vuoksi.
– Yrittäjyyteen kuuluu riski. Jos yhteiskunta haluaa lisää kasvua, investointeja ja työpaikkoja, sen on hyväksyttävä myös se, että kaikki yritykset eivät onnistu. Epäonnistuminen ei saa olla elinkautinen tuomio, Fagerström sanoo.
Fagerström korostaa, ettei henkilökohtainen konkurssi tarkoittaisi holtitonta velkojen anteeksiantoa tai vastuun pakoilua. Menettelyn pitää olla tiukasti rajattu, läpinäkyvä ja väärinkäytöksiä estävä.
– Kyse ei ole siitä, että velat pyyhittäisiin kevyesti pois. Kyse on siitä, että rehellisesti toiminut ihminen voisi tietyn, selkeän prosessin jälkeen päästä takaisin työhön, yrittämään ja rakentamaan omaa elämäänsä. Vilppi, rikollinen toiminta tai tahallinen velkojen välttely eivät voi kuulua tällaisen mallin piiriin, Fagerström linjaa.
Kokoomuksen tavoiteohjelmassa esitetään yrittäjille mahdollisuutta uusiin alkuihin ja henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamista osana maksukyvyttömyyslainsäädännön uudistamista.
– Suomi on liian pieni maa menettämään ihmisiä velkaloukkuun. Jokainen työkykyinen, osaava ja yritteliäs ihminen tarvitaan mukaan rakentamaan kasvua. Jos ihminen haluaa tehdä töitä, perustaa uuden yrityksen tai palata takaisin veronmaksajaksi, järjestelmän pitää tukea sitä eikä estää sitä, Fagerström sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Noora FagerströmKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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