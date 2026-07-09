Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Kaunisto: Alle 25-vuotiaat yrittäjät tulee vapauttaa sosiaalivakuutusmaksuista

13.7.2026 07:06:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Kokoomus haluaa helpottaa nuorten yrittäjyyttä vapauttamalla alle 25-vuotiaat yrittäjät sosiaalivakuutusmaksuista yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä perustaa ensimmäinen yritys.

Ville Kaunisto
Ville Kaunisto

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan ensimmäiset yrittämisen kulut voivat estää nuorten yrittäjäksi ryhtymisen.

– Suomessa pitäisi rohkaista nuoria yrittämään nykyistä enemmän. Yrittämisen aloittaminen ei saa kaatua siihen, että kustannuksia tulee ennen kuin ensimmäistä euroa on edes tienattu, Kaunisto sanoo.

Kaunisto sanoo yrittäjyyden olevan monelle nuorella aikuiselle yhä useammin ensimmäinen työpaikka tai tapa työllistää itsensä.

– Haluamme tällä esityksellä lähettää nuorille selvän viestin: jos sinulla on idea ja haluat perustaa oman yrityksen, yhteiskunta ei laita kapuloita rattaisiin vaan antaa mahdollisuuden onnistua, Kaunisto sanoo.

Puolueessa arvioidaan, että uudistus lisäisi uusien yritysten syntymistä, työpaikkoja ja kasvua.

– Jokainen suuri suomalainen yritys on joskus ollut yhden ihmisen idea, jonka toteuttamiseksi on uskallettu ottaa se ensimmäinen askel. Suomesta pitää tehdä maa, jossa varmistetaan, että mahdollisimman moni uskaltaa ottaa sen ensimmäisen ja usein merkittävimmän askeleen, Kaunisto sanoo.

Avaus perustuu Kokoomuksen uuteen tavoiteohjelmaan.

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

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