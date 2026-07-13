Kokoomuksen Aalto-Setälä: Kokoomus haluaa puhtaat uimavedet koko maahan
15.7.2026 08:04:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja itämeriparlamentaarikko Pauli Aalto-Setälä pitää kokoomuksen tavoiteohjelmaan kirjattuja vesiensuojelua vahvistavia toimia merkittävänä edistysaskeleena Suomen järvien, jokien ja merialueiden tilan parantamiseksi. Aalto-Setälän mukaan tavoitteena pitää olla puhtaat uimavedet kaikkialla maassa.
Noin 79 prosenttia järvistä on ekologiselta tilaltaan hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Noin 55 prosenttia joista on hyvässä tai erinomaisessa tilassa.Rannikkovesillä tilanne on vaikein, vain 6 prosenttia rannikkovesistä on hyvässä tilassa.
Aalto-Setälä toimi puheenjohtajana kokoomuksen tavoiteohjelman ympäristö-, energia- ja luonnonvarapolitiikan tavoitteita valmistelevassa pöydässä. Aalto-Setälän mukaan kokoomuksen tavoiteohjelman ilmasto- ja luontopolitiikan osuus on kokonaisuudessaan erittäin kunnianhimoinen ja täynnä konkreettisia esityksiä.
”Myös Ilmastonmuutos runtelee yli 80 prosenttia Suomen sisävesi- ja rantaluontotyypeistä.Talvitulvat ovat kasvaneet ja lisänneet ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi laajan kokonaisuuden, jolla Suomen vesistöjen tilaa parannettaisiin merkittävästi”, sanoo Aalto-Setälä .
Vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää saataisiin vähennettyä esimerkiksi parantamalla fosforin sitomista maaperään ja luopumalla lantapoikkeuksesta. Lisäksi metsien ojituksiin liittyvä lainsäädäntö pitäisi uudistaa kokonaan.
”Väliaikaiseksi tarkoitetun lantapoikkeuksen sallima lisälannoitus ei Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan lisää satoa, mutta se kasvattaa vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää. Selvitykset on nyt tehty ja lantapoikkeuksesta voisi luopua”, Aalto-Setälä jatkaa.
”Aikanaan Suomessa metsiksi ojitetut suot ovat yksi suurimmista syistä sille, miksi maamme tuhannet järvet ja merialueet eivät enää ole yhtä kirkkaita ja puhtaita kuin ennen. Suomessa tehdään edelleen paljon turhia ojituksia, jotka vesien sumentamisen lisäksi haittaavat metsien kasvua ja vielä lisäävät maaperäpäästöjä. Tämä kokonaisuus on korjattava seuraavalla vaalikaudella”, Aalto-Setälä jatkaa.
Ravinteiden vähentämisen lisäksi kokoomus lisäisi luonnonsuojelua pienvesialueilla.
”Kokoomus haluaisi perustaa Suomeen ensimmäisen merellisen luonnonpuiston ja lisäksi haluaisimme luoda merialueille vapaaehtoisen suojelun ohjelman, kuten metsillekin on tehty. Keskustelussa usein unohtuu, että iso osa Suomen vesialueista on yksityisessä omistuksessa. Lisäksi vahvistaisimme uhanalaisten pienvesien asemaa suojelussa lisäämällä purot ja norot metsälain suojeltujen alueiden listalle”, Aalto-Setälä päättää.
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Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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