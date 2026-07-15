Kokoomuksen Laiho: Äitiysavustus on aika uudistaa vanhempainavustukseksi
17.7.2026 08:07:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomus esittää, että nykyinen äitiysavustus uudistetaan vanhempainavustukseksi ja äitiyspakkaus vanhempainpakkaukseksi. Uudistus huomioisi nykyistä paremmin vauvaperheiden muuttuneet tarpeet ja erilaiset perheet. Kuten nykyisin, uudistus sisältäisi vauvapakkauksen tai rahallisen avustuksen, mutta korotetulla arvolla. Sen lisäksi lapsi saisi säästötiliin alkupääoman.
– Suomalainen äitiysavustus on kansainvälisesti arvostettu ja tärkeä osa suomalaista perhepolitiikkaa, mutta sen nimi, sisältö ja arvo on aika päivittää vastaamaan tätä päivää, sanoo kansanedustaja ja Lastenliiton puheenjohtaja Mia Laiho.
– Perheet ovat erilaisia. Siksi olisi luontevaa, että puhumme jatkossa vanhempainavustuksesta ja vanhempainpakkauksesta. Uudistuksen huomioisi kaikki perheet yhdenvertaisesti ja tukisi lapsen hyvää alkua elämään, Laiho sanoo.
Kokoomuksen tavoiteohjelmaan kirjatussa mallissa vanhempainavustus koostuisi 250 euron arvoisesta vanhempainpakkauksesta, 250 euron rahallisesta avustuksesta sekä lapselle avattavan säästötilin alkupääomasta.
– Haluamme säilyttää suomalaisen vauvapakkauksen parhaat puolet, mutta samalla katsoa tulevaisuuteen. Säästötilin alkupääoma olisi konkreettinen sijoitus jokaisen lapsen tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin rakentaa omaa elämäänsä taustasta riippumatta, Laiho sanoo.
Laihon mukaan lapsiperhepolitiikan tavoitteena tulee olla sekä arjen tukeminen että lasten tulevaisuuden mahdollisuuksien vahvistaminen.
– Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen alun elämään. Samalla yhteiskunnan tulee lähettää vahva viesti siitä, että jokainen lapsi on tervetullut ja haluamme antaa jokaiselle mahdollisimman hyvän alun elämään ja uskoa tulevaisuuteen, Laiho sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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