Parempaa seksielämää Pohjanmaalla – seksitautien tartuntamäärät laskussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uutisoi toukokuussa raskaudenkeskeytysten määrän kasvaneen Suomessa 4 prosenttia. Suunta Pohjanmaalla on kuitenkin toinen, kertovat vuoden 2025 tilastot. Erityisesti nuorten osalta tilasto on merkki positiivisesta suunnasta.

– Koko maassa 15–19-vuotiaista raskauden keskeytti 5,9 nuorta tuhatta naista kohden, kun taas meillä vastaava luku oli 3,6. Myös 13–17-vuotiaiden osalta luku on pudonnut aiemmista vuosista, iloitsee äitiys- ja ehkäisyneuvolan apulaisosastonhoitaja Susanne Strömfors.

Maksuttoman ehkäisyn valikoimaan kuuluvat kaikki ehkäisymenetelmät, myös kondomit. Jokaiselle löytyy sopiva valmiste tai tuote.

– Nuoret kysyvät mielipidettä äidiltä tai siskoilta, vähän vanhemmilla taas kavereiden merkitys on suurempi. Osa on ottanut vaihtoehdoista selvää ja tietää mitä haluaa, toiset tarvitsevat vastaanotolla enemmän opastusta siitä, millaisia ehkäisyvälineitä on ylipäätään olemassa ja miten ne toimivat, ehkäisyneuvolassa työskentelevä kätilö Micaela Westerlund kertoo.

Väärin käytettynä kondomi ei suojaa

Kondomin käyttöön liittyy monenlaisia ennakkoluuloja.

– Yleisin syy siihen, että kondomi “ei tunnu yhtä hyvältä”, on väärä koko eli liian pieni tai liian suuri kondomi. Kondomi venyy paljon, ja useimmille keskikoko sopii hyvin, Westerlund sanoo.

Kondomi toimii, kun se on ehjä ja sitä käytetään oikein. Suojaa ei pidä jättää kuumaan autoon tai heittää kauppareissulla pakasteiden kanssa samaan kassiin.

– Sormukset ja pitkät kynnet voivat tehdä kondomiin reikiä. Rullatessa kondomin kärjestä tulee puristaa ilma pihalle. Yleinen virhe on myös laittaa kondomi liian myöhään. Esiliukasteessa eli niin sanotuissa touhutipoissakin voi olla siittiöitä ja viruksia, Westerlund muistuttaa.



Myös vääränlainen liukuvoide voi hajottaa kondomin. Lateksista valmistettujen suojien kanssa ei tule käyttää öljypohjaista liukastetta, kuten vaseliinia tai vauvaöljyä.

– Kondomin lisäksi pitää muistaa suuseksisuoja. Nekin sisältyvät alle 25-vuotiaiden maksuttomaan ehkäisyyn. Pietarsaaressa ja Vaasassa kondomit sekä suuseksisuojat voi noutaa jakeluautomaatista, vinkkaa Strömfors.

Klamydiatartuntoja puolet vähemmän

Viime vuonna klamydiatartuntoja todettiin 216, eniten heinäkuussa. Tämän vuoden tilasto näyttää paremmalta, sillä tartuntojen määrä on ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut 56.

– Vielä vuonna 2023 tartuntoja todettiin yli 400. Vaihtelua on toki vuosittain, mutta trendi on ollut pitkään positiivinen, Strömfors kertoo.

Klamydian lisäksi THL tilastoi HIV-, tippuri-, kuppa- ja hepatiittitartunnat. Tilaston mukaan Suomen tippuritartunnoissa oli viime vuonna ennätys. Pohjanmaalla taudin esiintyvyys on pysynyt melko samana vuodesta toiseen.

– Tärkeää on, että ihmiset käyvät testeissä. Nykyään klamydia- ja tippuritestin voi tilata suoraan kotiovelle. Oireetonkin henkilö voi tartuttaa muita, Westerlund muistuttaa.

Tulokset tulevat muutamassa päivässä ja apua partnerille kertomiseen saa tarvittaessa terveydenhuollosta.

– Yleisvaarallisten sukupuolitautien kohdalla tartunnanjäljitys on lakisääteinen velvollisuus. Voit pyytää lääkäriä tai hoitajaa kutsumaan toisen osapuolen tai osapuolet tutkimuksiin. Emme paljasta, kenen tartunnan vuoksi hänet kutsutaan vastaanotolle.