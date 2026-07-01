Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hoidon jatkuvuuden kehittämiselle reilu miljoona euroa valtionavustusta

6.7.2026 13:26:13 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

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Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta hoidon jatkuvuuden kehittämiseen vuosille 2026–2027.

Hoidon jatkuvuus tarkoittaa, että asiakkaan tilanne, aiempi hoito ja tarpeet huomioidaan kaikissa hoitokontakteissa. Mahdollisuuksien mukaan asiakas asioi saman ammattilaisen tai tutun hoitotiimin kanssa. Nyt myönnetyllä rahoituksella voidaan jatkaa jo aiemmin aloitettua kehittämistyötä entistä laajempana.

Tavoitteena on, että asiakkaan tilanne hahmottuu kokonaisuutena ilman, että samoja asioita tarvitsee kertoa alusta jokaisella käynnillä. Näin asiakkaan terveydestä kertyvää tietoa voidaan hyödyntää tehokkaasti kokonaisvaltaisen hoidon toteuttamiseksi turvallisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden.

Uusia työkaluja sujuvamman palvelun tueksi

Hoidon jatkuvuuden kehittäminen kohdistuu suoraan arjen työhön ja siinä hyödynnetään esimerkiksi terveys- ja hoitosuunnitelmia.

Rahoituksen avulla on mahdollista kehittää uusia työkaluja asiakasvastuiden hallintaan ja tasapainottamiseen sekä rakentaa ajantasaisempia mittareita hoidon jatkuvuuden seurantaan. Tarkoituksena on myös vahvistaa kykyä huomioida jatkuvuus jo puhelin- ja digipalveluihin tulevien yhteydenottojen alussa sekä kehittää tietojärjestelmiä, jotta manuaalista työtä voidaan vähentää. 

Hoidon jatkuvuuden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Toimintatavat eivät ole vielä kaikissa palveluissa samanlaisia, ja kehittäminen etenee eri tahtiin eri yksiköissä. 

Hoidon jatkuvuuden kehittäminen ei muuta yhteydenottotapoja eikä vaadi asiakkailta toimenpiteitä.

Avainsanat

hoidon jatkuvuushankerahoitushoitosuunnitelmaterveyssuunnitelma

Yhteyshenkilöt

Pertti Sopanentulosaluejohtaja, avosairaanhoito

Puh:044 482 3171

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

hyvinvointialueen logo

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