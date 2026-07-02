Ministeriön päätös: Lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2028 loppuun saakka
2.7.2026 14:47:20 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan hyvinvointialue haki kolmen vuoden lisäaikaa 2029 loppuun saakka. Valtiovarainministeriö myönsi kaksi vuotta. Toimenpiteet, joilla taloutta sopeutetaan, eivät muutu, vaikka aikaa saatiin suunniteltua vähemmän.
– Osasimme odottaa tällaista päätöstä, sanoo hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen.
Neuvotteluissa valtiovarainministeriön kanssa syntyi käsitys, että ministeriö pitää mahdollisena kattaa alijäämät jo 2028 loppuun mennessä, koska vuodelle 2029 suunniteltu osuus oli suhteessa pieni. Marina Kinnusen mukaan vuoden 2026 tuloksella on suuri merkitys sille, miten alijäämien kattamisessa onnistutaan.
– Tämän vuoden tuloksen pitäisi olla jonkin verran suunniteltua parempi, että se keventäisi seuraavien vuosien urakkaa, sanoo Kinnunen.
Ministeriön päätös ei vaikuta siihen, miten ja mistä säästöjä tehdään. Tulevat muutokset sisältyvät aluevaltuuston 18.5. hyväksymään tulevaisuus- ja kehittämisohjelmaan.
Voit tutustua ohjelman sisältöön tässä tiedotteessa. (Huom! Vuodelle 2029 merkityt summat siirtyvät aiemmille vuosille)
Tuleva rahoitus voi vielä muuttaa suunnitelmia
Suurin tekijä, joka vielä voi vaikuttaa sekä tehtäviin toimenpiteisiin että suunnitelmaan kattaa alijäämät, on tulevien vuosien rahoitus. Valtiovarainministeriö antaa vuoden 2027 rahoituspäätöksen joulukuussa.
– Aiemmista rahoituspäätöksistä olemme oppineet, että yllätyksiä voi olla luvassa. Jos rahoituksemme heikkenee aiemmista arvioista, on meillä tarvittaessa mahdollisuus hakea vielä yksi vuosi lisää sopeutusaikaa. Seuraamme ja arvioimme tilannetta jatkuvasti, sanoo Marina Kinnunen.
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Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
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