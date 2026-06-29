Elenia Verkko Oyj

Elenia maakaapeloi sähköverkkoa säävarmaksi Lempäälässä

2.7.2026 14:07:48 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote

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Elenia uudistaa ikääntynyttä ilmajohtoa maakaapeloinnilla suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta noin 17 kilometrin matkalta Lempäälässä kesän aikana. Hanke parantaa Perälän ja Rikalan alueilla sähkönjakelun toimitusvarmuutta yli 200 asiakkaalle. Urakoitsijana työmaalla toimii Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy.

Sähköverkon maakaapelointi lisää sähkön toimitusvarmuutta, koska maan alla kulkevat johdot eivät ole alttiina myrskyjen, ukkosten tai lumikuormien aiheuttamille häiriöille.
Sähköverkon maakaapelointi lisää sähkön toimitusvarmuutta, koska maan alla kulkevat johdot eivät ole alttiina myrskyjen, ukkosten tai lumikuormien aiheuttamille häiriöille.

− Maastotyöt käynnistyivät kesäkuun lopulla. Työmaa sijoittuu vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten läheisyyteen. Alueella on maaseutumaista maastoa ja kaivutöitä tehdään pääasiassa tien vieressä pellon ja metsän reunoilla. Työkoneita näkyy tiellä ja osassa paikkoja pitää varautua kapeneviin tieosuuksiin, Elenian projektipäällikkö Taru Seppälä kertoo.

Keskijännitekaapelia asennetaan 11 kilometriä ja pienjännitekaapelia 16 kilometriä. Lisäksi rakennetaan 14 uutta puistomuuntamoa korvaamaan vanhat pylväsmuuntamot. Maastotyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

− Ensi talvena alueelta poistetaan yli 350 vanhaa sähköpylvästä, mikä uudistaa maisemaa, antaa lisätilaa pelloille ja viimeistelee työmaan. Vanhojen ilmajohtojen purkutyöt saadaan valmiiksi keväällä 2027, Seppälä lisää.

Pirkanmaalla yli 150 kilometriä suojaan sään ääri-ilmiöiltä tänä vuonna

Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Pirkanmaalla vuoden 2026 aikana 13 eri työmaalla.

Kesän aikana sähkökaapelia rakennetaan Pirkanmaalla maan alle kaikkiaan yli 150 kilometrin matkalle. Projektimme sijaitsevat Lempäälän lisäksi Nokialla, Ylöjärvellä, Kuhmoisissa, Akaassa, Kangasalla ja Hämeenkyrössä.

Maakaapelointi tukee yhteiskunnan sähköistymistä

Ikääntyvää sähköverkkoa peruskorjataan ja uutta rakennetaan pääsääntöisesti kaapeloimalla. Maakaapelointi parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja tukee yhteiskunnan sähköistymistä. Elenian verkkoalueella maakaapelia on tällä hetkellä 35 000 kilometriä ja maakaapelointiaste on noussut reilussa kymmenessä vuodessa noin 23 prosentista yli 66 prosenttiin.

Elenian suunnitellut ja meneillään olevat työmaat ja raivauskohteet on esitelty Elenia Säävarma -kartalla.

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Yhteyshenkilöt

Haastattelupyynnöt: markkinointi- ja viestintäpäällikkö Miia Käyhkö, puh. 050 486 9363, miia.kayhko@elenia.fi

Kuvat

Sähköverkon maakaapelointi lisää sähkön toimitusvarmuutta, koska maan alla kulkevat johdot eivät ole alttiina myrskyjen, ukkosten tai lumikuormien aiheuttamille häiriöille.
Sähköverkon maakaapelointi lisää sähkön toimitusvarmuutta, koska maan alla kulkevat johdot eivät ole alttiina myrskyjen, ukkosten tai lumikuormien aiheuttamille häiriöille.
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Elämää sähköistämässä

Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.

Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi

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