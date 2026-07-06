Selventämätön kuolinpesä vaikeuttaa kiinteistön asioiden hoitoa – 230 000 kiinteistöltä puuttuvat ajantasaiset omistajatiedot

Suomessa 230 000 kiinteistöltä puuttuu selvennyslainhuuto. Omistuksen selventämisen jälkeen kuolinpesän osakkaiden nimet rekisteröidään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään. Omistuksen selventäminen sujuvoittaa asioiden hoitoa erityisesti silloin, kun kuolinpesän omistama kiinteistö myydään tai jaetaan. Kun omistus on selvennetty, lainhuutotodistuksesta näkee suoraan kiinteistön omistajat eikä myyjän tarvitse esittää kaupanteon yhteydessä muita selvityksiä omistusoikeudestaan.

Kiinteistökauppa sujuu sähköisesti, kun omistajatiedot löytyvät rekisteristä

Kun kuolinpesän omistajatiedot ovat ajan tasalla, kuolinpesän osakkaat voivat tehdä kiinteistökaupan sähköisesti Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa. Kuolinpesän osakkaiden ei tarvitse matkustaa kaupantekotilaisuuteen, vaan kauppakirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen onnistuvat vaikka mökkilaiturilta.

– Kuolinpesän omistuksen selventäminen todella kannattaa: esimerkiksi myyntitilanteessa ei tarvitse kaivaa esille vaikkapa testamenttia tai perunkirjoja. Kuolinpesän asiakirjat sisältävät paljon tietoa esimerkiksi varallisuudesta, eikä niitä välttämättä ole mukava näyttää ostajalle, joka ei kuolinpesään kuulu, kertoo johtaja Pia Aulio Maanmittauslaitoksesta.

Tutustu Asiointipalveluun ja omistamiesi kiinteistöjen tietoihin

Kiinteistön omistuksen selventämistä voi hakea Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa. Omistuksen selventäminen maksaa 172 euroa ja se maksetaan hakemuksen lähettämisen yhteydessä. Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi tehdä hakemuksen eikä muilta osakkailta tarvita valtakirjaa tai allekirjoitusta hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan vainajan perukirja ja sukuselvitykset sekä mahdollinen testamentti.

Omistuksen selventämistä kannattaa hakea hyvissä ajoin eli viimeistään siinä vaiheessa, kun kuolinpesän osakkaat alkavat suunnitella kiinteistön myyntiä.

– Kaikkien kiinteistönomistajien kannattaa kirjautua Maanmittauslaitoksen Asiointipalveluun ja tutustua sen käyttöön. Omien omistustensa tarkastaminen palvelussa on helppoa, kannustaa kehittämisen asiantuntija Jenna Berg Maanmittauslaitoksesta.