YOC ja Visit Savonlinna toteuttivat CTV-kampanjan Ranskassa

YOC on teknologiayritys, joka kehittää innovaatioita digitaalisen mainonnan parissa. Oman ohjelmallisen VIS.X®-alustansa ansiosta YOC mahdollistaa optimaalisen mainoskokemuksen mainostajille, julkaisijoille ja käyttäjille verkkoympäristössä. Hyödyntämällä VIS.X®-alustaa ja YOC:n huomiota herättäviä mainosformaatteja mainostajat voivat kasvattaa brändiensä ja tuotteidensa saavuttamaa huomiota laadukkaissa medioissa. Yritys on perustettu vuonna 2001 ja on ollut listattuna Frankfurtin pörssiin Prime Standard -listalla vuodesta 2009.

Visit Savonlinna (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) toimii Savonlinnan seudun matkailumarkkinoinnin ja matkailun kehittämisen organisaationa Itä-Suomessa, Saimaan sydämessä. Organisaatio markkinoi aluetta kotimaassa ja kansainvälisesti yhteistyössä kuntien, matkailuyritysten ja kansallisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälistä matkailua tukemaan on yhdessä Varkauden, Lappeenrannan, Imatran ja Mikkelin seutujen kanssa luotu yhteinen Visit Lake Saimaa brändi, jolla nostetaan Saimaan aluetta merkittävänä matkailukohteena ja luodaan yhtenäistä kuvaa Suomen upeimpana järvialueena.

Kansainvälistä kasvua tukee Etelä-Savon maakuntaliiton ja Euroopan unionin osarahoittama Saimaa Horizon 2030 -hanke. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää, parantaa saavutettavuutta, houkutella investointeja sekä vahvistaa Saimaan alueen kansainvälistä tunnettuutta.

Alue tunnetaan ainutlaatuisesta järviluonnostaan, rikkaasta kulttuuriperinnöstään, paikallisesta ruokakulttuuristaan, erittäin uhanalaisesta saimaannorpasta sekä maailmanlaajuisesti tunnetuista Savonlinnan Oopperajuhlista.