YOC ja Visit Savonlinna toteuttivat CTV-kampanjan Ranskassa
2.7.2026 14:29:24 EEST | YOC Finland Oy | Uutinen
YOC mahdollisti Visit Savonlinnan ja Visit Lake Saimaa brändin ensimmäisen Connected TV (CTV) -kampanjan toteuttamisen Ranskassa. Kampanjan tavoite kiinnittyi seudun kasvaneeseen kiinnostukseen ranskalaisten matkailijoiden parissa.
Tämän toteuttamiseksi kampanjassa tuotiin kohderyhmäperusteisesti Saimaan-seutua luonto-, kulttuuri- ja ruokanäkökulmista esiin korkealaatuisen videon kautta ja tuoden sen ranskalaisten televisioiden isoille ruuduille. Tekniseksi toteutukseksi tätä varten valittiin YOC Spotlight, joka yhdistää tunnepohjaisen vaikuttavuuden perinteisessä televisiomainonnassa ja digitaalisen median mahdollistaman kohdennuksen. Näin mainonnalla voitiin tavoittaa olennaiset kohderyhmät entistä kohdistetummin.
”Olimme kiinnostuneita kokeilemaan uutta muotoa tavoittaa kansainvälisiä yleisöjä perinteisen printtimainonnan ja sosiaalisen median kanavien lisäksi. Ranska on Saimaan-seudun kannalta kasvava markkina, ja CTV tarjosi kiinnostavan vaihtoehdon esitellä meitä matkailukohteena visuaalisesti sitouttavalla tavalla. Saimaan järviseudun vetovoima pohjautuu kokonaisuuteen, joka koostuu luonnostamme, kulttuuristamme, paikallisesta ruoastamme sekä mitä kutsumme hiljaiseksi luksukseksi: rauhalliset, aidot elämykset yhdessä Euroopan puhtaimmista järvialueista”, kertoo Sari Ahokainen, Visit Savonlinnan markkinointi-, media- ja PR-koordinaattori.
Kampanjan keskeinen kulma syntyy varta vasten siihen kehitetystä luovasta toteutuksesta. Suomen luontoa esittelevän ranskankielisen videon lisäksi mainos sisältää toiminnallisia ominaisuuksia, kuten kartan alueen sijainnin havainnollistamiseksi Suomessa sekä QR-koodin, jonka kautta katsojat voivat saada lisätietoja kohteesta.
CTV tarjoaa laajan yleisöpeiton laadukkaassa ja bränditurvallisessa ympäristössä samalla, kun kanavapohjainen kohdennus auttaa varmistamaan mainonnan tavoittavan juuri matkailusta ja luonnosta kiinnostuneita ihmisiä.
”Mielestäni Visit Savonlinna teki oikean ratkaisun oikeaan aikaan lähestyessään Ranskan-markkinaa erottuvalla ja uudenaikaisella mainonnalla, joka yhdistää niin tunnepohjaisen tarinankerronnan kuin teknologisen innovaation”, toteaa YOC Finlandin vanhempi myyntipäällikkö Jonatan Lausti.
YOC:n kanssa yhteistyössä toteutettu kampanja on Visit Savonlinnalle ja Visit Lake Saimaan brändille ensimmäinen CTV-kampanja.
”Connected TV:n merkitys jatkaa kasvuaan. Se tarjoaa erityisesti paikallisille mainostajille mahdollisuuden tavoittaa yleisöjä suuremmassa mittakaavassa kansainvälisissä kampanjoissa”, lisää Maximilian Pruscha, YOC:n konsernin operatiivinen johtaja. ”Sen vuoksi investoimme voimakkaasti tuotevalikoimamme kehittämiseen ja erityisesti kohdentamiskyvykkyyksiin.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jonatan LaustiYOC Finland Oyjonatan.lausti@yoc.comwww.linkedin.com/in/jonatan-lausti/
Maximilian PruschaYOC Central Eastern Europe GmbHmaximilian.pruscha@yoc.com
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TIETOA YOC:STA
YOC on teknologiayritys, joka kehittää innovaatioita digitaalisen mainonnan parissa. Oman ohjelmallisen VIS.X®-alustansa ansiosta YOC mahdollistaa optimaalisen mainoskokemuksen mainostajille, julkaisijoille ja käyttäjille verkkoympäristössä. Hyödyntämällä VIS.X®-alustaa ja YOC:n huomiota herättäviä mainosformaatteja mainostajat voivat kasvattaa brändiensä ja tuotteidensa saavuttamaa huomiota laadukkaissa medioissa. Yritys on perustettu vuonna 2001 ja on ollut listattuna Frankfurtin pörssiin Prime Standard -listalla vuodesta 2009.
TIETOA VISIT SAVONLINNASTA JA VISIT LAKE SAIMAASTA
Visit Savonlinna (Savonlinnan Seudun Matkailu Oy) toimii Savonlinnan seudun matkailumarkkinoinnin ja matkailun kehittämisen organisaationa Itä-Suomessa, Saimaan sydämessä. Organisaatio markkinoi aluetta kotimaassa ja kansainvälisesti yhteistyössä kuntien, matkailuyritysten ja kansallisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälistä matkailua tukemaan on yhdessä Varkauden, Lappeenrannan, Imatran ja Mikkelin seutujen kanssa luotu yhteinen Visit Lake Saimaa brändi, jolla nostetaan Saimaan aluetta merkittävänä matkailukohteena ja luodaan yhtenäistä kuvaa Suomen upeimpana järvialueena.
Kansainvälistä kasvua tukee Etelä-Savon maakuntaliiton ja Euroopan unionin osarahoittama Saimaa Horizon 2030 -hanke. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää, parantaa saavutettavuutta, houkutella investointeja sekä vahvistaa Saimaan alueen kansainvälistä tunnettuutta.
Alue tunnetaan ainutlaatuisesta järviluonnostaan, rikkaasta kulttuuriperinnöstään, paikallisesta ruokakulttuuristaan, erittäin uhanalaisesta saimaannorpasta sekä maailmanlaajuisesti tunnetuista Savonlinnan Oopperajuhlista.
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