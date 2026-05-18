Temu ja Recser sopivat yhteistyöstä paristo- ja akkutuottajavastuun hoitamiseksi Suomessa
14.7.2026 12:30:17 EEST | Recser Oy | Tiedote
Kansainvälinen verkkokauppa-alusta Temu (Euroopassa Whaleco Technology Limited) on tehnyt yhteistyösopimuksen suomalaisen paristo- ja akkutuottajayhteisö Recser Oy:n kanssa. Toukokuussa 2026 voimaan tullut yhteistyö varmistaa, että Temun alustalla toimivat myyjät täyttävät paristoja ja akkuja koskevat lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet Suomessa.
Yhteistyön myötä Temu huolehtii keskitetysti alustallaan toimivien etämyyjien rekisteröitymiseen, raportointiin ja tuottajavastuumaksuihin liittyvistä velvoitteista Recserin kautta. Keskitetty toimintamalli helpottaa velvoitteiden hoitamista ja varmistaa, että tuotteiden keräys ja kierrätys järjestetään lainsäädännön mukaisesti.
“Yhteistyö tarjoaa Temun alustalla toimiville myyjille käytännöllisen tavan täyttää paristoja ja akkuja koskevat tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa", sanoo Temun edustaja. "Se on osa Temun laajempaa työtä, jolla tuetaan myyjiä paikallisten ympäristövaatimusten noudattamisessa eri puolilla Eurooppaa.”
“Toimiva tuottajavastuujärjestelmä on keskeinen osa yritysten ympäristövastuuta. On tärkeää, että myös kansainväliset verkkokauppa-alustat osallistuvat siihen ja varmistavat omalta osaltaan, että markkinoille saatettujen tuotteiden jätehuolto ja kierrätys toteutuvat asianmukaisesti”, sanoo Recser Oy:n toimitusjohtaja Liisa-Marie Stenbäck.
Suomessa toimii lainsäädäntöön perustuva tuottajavastuujärjestelmä, jossa tuotteiden markkinoille saattajat vastaavat niiden jätehuollosta ja kierrätyksestä käytön jälkeen. Velvoitteet koskevat myös ulkomaisia verkkokauppoja ja etämyyjiä, jotka myyvät tuotteita suomalaisille kuluttajille.
Keskitetty toimintamalli edistää tuottajavastuun tehokasta toteutumista nopeasti kasvavassa alustapohjaisessa verkkokaupassa. Vaikka malli on verkkokauppa-alustoille vapaaehtoinen, ilman sitä jokaisen yksittäisen etämyyjän tulisi rekisteröityä tuottajayhteisöön erikseen. Temun ja Recserin yhteistyö kasvattaa tuottajayhteisön tuottajamäärää merkittävästi, sillä alustamalli kattaa suuren määrän yksittäisiä myyjiä kerralla.
Temun liittyminen Recseriin on esimerkki siitä, miten myös kansainväliset verkkokauppa-alustat voivat hoitaa tuottajavastuunsa keskitetysti Suomessa. Laaja toimijajoukko on keskeinen edellytys sille, että keräys ja kierrätys voidaan järjestää tehokkaasti ja lainsäädännön mukaisesti.
Yhteistyö on osa Temun laajempaa sitoutumista EU:n ympäristölainsäädäntöön. Temu tekee yhteistyötä yli 60 hyväksytyn tuottajavastuujärjestön kanssa eri tuoteryhmissä, kuten pakkauksissa, paristoissa ja akuissa sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa.
Taustatietoa tuottajavastuusta ja etämyynnistä
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Mitä tuottajavastuu tarkoittaa käytännössä?
Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että tuotteiden markkinoille saattajat vastaavat tuotteidensa jätehuollosta niiden elinkaaren lopussa. Käytännössä yritykset hoitavat velvoitteensa yleensä tuottajayhteisöjen kautta, jotka järjestävät keräyksen, kierrätyksen ja muut lakisääteiset tehtävät niiden puolesta. Paristojen ja akkujen osalta tätä tehtävää hoitaa Recser Oy.
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Mitä tuottajayhteisö tekee ja mitä hyötyä siitä on?
Tuottajayhteisö hoitaa yritysten puolesta tuottajavastuun käytännön toteutuksen. Se ylläpitää valtakunnallista keräysverkostoa, järjestää kerättyjen tuotteiden käsittelyn ja kierrätyksen sekä huolehtii viranomaisraportoinnista. Lisäksi se tarjoaa tuottajavastuuseen liittyvää neuvontaa ja tiedottaa ajankohtaisista velvoitteista. Keskitetty järjestelmä tekee lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta yrityksille tehokasta ja varmistaa, että keräys ja kierrätys toteutetaan yhdenmukaisesti koko maassa.
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Mitä Recser tekee?
Recser on paristo- ja akkutuottajien perustama yleishyödyllinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on hoitaa jäsentensä tuottajavastuuvelvoitteet tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. Se ylläpitää keräysverkostoa, koordinoi keräystä ja kierrätystä sekä huolehtii viranomaisraportoinnista, neuvonnasta ja tiedottamisesta.
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Mitä tarkoittaa etämyynti tässä yhteydessä?
Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys myy tuotteita suoraan kuluttajille toisesta maasta, esimerkiksi verkkokaupan kautta. Tällöin yrityksen on hoidettava tuottajavastuuvelvoitteensa siinä maassa, johon tuotteet myydään. Jos yritys myy paristoja tai akkuja suoraan suomalaisille kuluttajille, sen on huolehdittava Suomen tuottajavastuuvelvoitteista.
Tietoa Temusta
Temu on kansainvälinen verkkokauppa-alusta, joka yhdistää kuluttajat miljooniin valmistajiin, brändeihin ja liikekumppaneihin. Yli 90 markkinalla toimiva Temu pyrkii tarjoamaan asiakkailleen laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan.
Tietoa Recser Oy:stä
Recser Oy on paristo- ja akkutuottajien perustama ja omistama yleishyödyllinen tuottajayhteisö. Recser huolehtii yli 9 800 tuottajan puolesta paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liisa-Marie StenbäcktoimitusjohtajaRecser OyPuh:010 249 1704liisa-marie.stenback@recser.fi
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Recser Oy
Tuottajayhteisö Recser Oy organisoi paristokierrätystä Suomessa. Se on paristo- ja akkutuottajien vuonna 2008 perustama voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävänä on huolehtia paristojen ja akkujen erilliskeräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä ja kierrätyksen edistämisestä Suomessa.
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