Suomen Vahvin Oy

Suomen vahvimmat valtaavat Haminan linnoituksen – 15 finaalipaikkaa ratkaistaan historiallisella areenalla

3.7.2026 06:25:00 EEST | Suomen Vahvin Oy | Tiedote

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Semifinaalin kuuden lajin jälkeen seitsemän naista ja kahdeksan miestä etenee elokuussa Lappeenrannassa järjestettävään Suomen Vahvin Mies ja Nainen -finaaliin. Ennakkosuosikkeihin kuuluvat kotiyleisönsä edessä kilpaileva Tuomas Lindroos sekä viime vuoden pronssimitalisti, raumalainen Mirka Valo.

Mirka Valo oli vuoden 2025 Suomen Vahvin Nainen -finaalissa kolmas.
Mirka Valo oli vuoden 2025 Suomen Vahvin Nainen -finaalissa kolmas. Kuva: Laura Nevalainen

Hamina Bastionin historiallinen linnoitusmiljöö raamittaa ensimmäistä kertaa Suomen Vahvin Mies ja Nainen -kilpailua, kun vuoden 2026 kiertue ratkoo viimeiset 15 finaalipaikkaa elokuun lopun finaaleihin Lappeenrannassa.

”Tämä on vuoden kovatasoisimpia kilpailuja. Lajit ovat yhdet raskaimmat, mitä Suomessa on koskaan nähty. Yksi odotetuimmista lajeista on maastavedon maksiminosto, joka on ehkä se suurin helmi”, sanoo järjestäjien Jarkko Mehtälä.

”Taso on noussut valtavasti. Vielä 20 vuotta sitten Suomessa ei ollut montakaan yli 300 kiloa nostavaa miestä. Nyt heitä on kymmeniä. Naisissa kehitys on ollut jopa nopeampaa”, Mehtälä sanoo.

Haussa kotikaupungin kuninkuus

Tuomas Lindroos hakee voittoa ja jo neljättä paikkaansa Suomen Vahvin Mies -finaaliin.

Vuonna 2022 lajin pariin löytänyt 31-vuotias ja 186-senttinen haminalainen pääsee nostamaan rautaa kotiareenalla.

”Bastionissa on tullut lapsesta asti käytyä katsomassa vaikka ja mitä ihmeellistä. Nyt kun pääsee olemaan itse valokeilassa, niin pistää kyllä jännittämään ihan eri tavalla. Kotiyleisön edessä haluaa voittaa aivan eri tavalla!”, mies sanoo.  

Strongman Champions Leaguen osakilpailuissa Kyproksella ja Latviassa Suomea edustanut, pistaasijäätelöstä pitävä yrittäjä sanoo etenevänsä askel askeleelta kohti Suomen Vahvin -titteliä.

Kunto on kotikisan alla kovempi kuin koskaan ennen.  

”Haminasta voitto. Seuraavaksi Strongman Champions Leaguen Maailman Vahvin Viikinki -kisa elokuussa. Kirsikkana kakun päälle Suomen Vahvin -finaalista oma paras sijoitus tähän mennessä eli top 5 -joukkoon”, Lindroos paaluttaa tavoitteitaan. 

Raumalta koko kiertueen kärkeen?

Suomen vahvimman titteliä tavoittelee tosissaan myös Mirka Valo. Voimanostossa muun muassa MM-pronssia voittanut 28-vuotias raumalainen pitää tasaisuutta suurimpana vahvuutenaan.

”Pössis on hyvä ja kunto kovempi kuin koskaan ennen. Ennätyskuntoa odotan kaikissa lajeissa, erityisesti maastavedossa”, Valo ennakoi.   

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella Kauhajoella työskentelevä, Hayday-maatilapeliin koukuttunut ensihoitaja odottelee jo kollegoiden kannustusjoukkoja paikan päälle Lappeenrannan finaaleihin.

”He olivat jo viime vuonna mukana kannustamassa. Silloin oli jo selvää, että työporukkaa tulee finaaleihin tänäkin vuonna – mökki on jo Lappeenrannasta varattu!”

INFO: SUOMEN VAHVIN SEMIFINAALI 2026

Milloin: Lauantai 11.7.2026 kello 14-19 (noin)
Missä: Hamina Bastioni, Raatihuoneenkatu 12, Hamina
Mitä: Lajeina merimieskävely, viikinkipunnerrus, maastaveto, conanpyörä, säkinheitto ja hiekkasäkkiestejuoksu. 12 naista ja 19 miestä kisaavat pääsystä Suomen Vahvin -finaaleihin elokuun viimeisenä viikonloppuna Lappeenrannassa. Naisista 7 parasta ja miehistä 8 parasta etenevät finaaliin. Lue naisten sarjan lajikuvaukset sekä osallistujien nimilista (klikkaa "semifinaali"). Lue miesten sarjan lajikuvaukset sekä osallistujien nimilista (klikkaa "semifinaali"). 
Lisätietoa: https://suomenvahvinmies.fi/

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Yhteyshenkilöt

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Haminalainen Tuomas Lindroos sanoo olevansa "kovimmassa kunnossa ikinä". Hän odottaa kotimaisemissaan kohtaamista muun muassa helsinkiläisen Valtter Kortelaisen ja maskulaisen Niko Nurmen kanssa.
Haminalainen Tuomas Lindroos sanoo olevansa "kovimmassa kunnossa ikinä". Hän odottaa kotimaisemissaan kohtaamista muun muassa helsinkiläisen Valtter Kortelaisen ja maskulaisen Niko Nurmen kanssa.
Kuva: Laura Nevalainen
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Hamina Bastioni on tapahtuma-areena historiallisessa linnoitusmiljöössä. Haminaan ovat linnoituksia rakentaneet niin ruotsalaiset kuin venäläiset joukot 1700-luvulta lähtien.
Hamina Bastioni on tapahtuma-areena historiallisessa linnoitusmiljöössä. Haminaan ovat linnoituksia rakentaneet niin ruotsalaiset kuin venäläiset joukot 1700-luvulta lähtien.
Kuva: Haminan kaupunki
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Suomen Vahvin Oy

Suomen Vahvin Oy jatkaa vuonna 1987 perustetun Suomen Vahvin Mies -yhdistyksen jalanjäljissä ja järjestää Suomen Vahvin Mies/Nainen -kilpailuja sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhtiö haluaa edistää voimamiesurheilua sekä kannustaa erityisesti nuoria liikunnan pariin.

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