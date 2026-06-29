Yli 10 000 isoa taloyhtiötä jätti tiedot ilmoittamatta – huoneistotietojärjestelmästä puuttuvat hallinnolliset tiedot vaikeuttavat tiedonkulkua
2.7.2026 14:57:23 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Kesäkuun lopussa päättyi taloyhtiöiden määräaika ilmoittaa kunnossapito-, laina-, vastike- ja remonttitiedot Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmään. Suomen noin 91 000 taloyhtiöstä tietoja ilmoitti noin 59 000 eli kaksi kolmasosaa taloyhtiöistä.
Isoista taloyhtiöistä hallinnolliset tiedot ilmoitti noin 53 000 taloyhtiötä eli noin 84 %. Isolla taloyhtiöllä tarkoitetaan laissa vähintään kuuden huoneiston tai muun osakkeilla hallittavan tilan asunto-osakeyhtiötä. Näillä yhtiöillä oli lain mukaan ilmoitusvelvollisuus.
Pienistä taloyhtiöstä tietoja ilmoitti reilu 6000 eli noin 23 %. Lukumäärää voi selittää se, että kaikilla pienillä taloyhtiöillä ei ole lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollisuutta, jos taloyhtiöllä ei ole lainaa.
Isot taloyhtiöt aloittivat tietojen ilmoittamisen isännöintijärjestelmiensä kautta kesäkuussa 2025. Pienille taloyhtiöille aukesi ilmoitusmahdollisuus joulukuussa 2025 Maanmittauslaitoksen maksuttoman verkkopalvelun kautta. Lain mukaan hallinnolliset tiedot piti ilmoittaa viimeistään 30.6.2026.
Taloyhtiön luotettavuus lisääntyy ja isännöinnin toiminta paranee
Maanmittauslaitos on kehittänyt huoneistotietojärjestelmää tiiviissä yhteistyössä isännöintialan toimijoiden ja ohjelmistokehittäjien kanssa jo usean vuoden ajan. Retta Isännöinnin kehitysjohtaja Linda Koivusen mukaan tietojen ilmoittaminen huoneistotietojärjestelmään hyödyttää taloyhtiöitä ja huoneiston omistajia sekä helpottaa taloyhtiön sidosryhmien, kuten isännöinnin ja kiinteistövälityksen toimintaa.
− Tietojen laatu ja oikeellisuus paranevat, kun irrallisten dokumenttien sijaan tiedot on tallennettu keskitettyyn rekisteriin. Lisäksi taloyhtiön tiedot ovat paremmin saatavilla myös muutostilanteissa, esimerkiksi taloyhtiön vaihtaessa isännöintitoimistoa. Tärkeää tietoa ei katoa ja toisaalta osa tiedoista on helpommin hyödynnettävissä sen sijaan, että ne on tallennettava manuaalisesti, Koivunen kertoo.
Jos taloyhtiö ei ilmoita tietoja huoneistotietojärjestelmään, niin taloyhtiön toiminta sekä yhteistyö esimerkiksi pankkien ja kiinteistönvälityksen kanssa vaikeutuu.
− Tietojen puuttuminen hankaloittaa suunnitelmallista taloyhtiön johtamista ja tulee myöhemmin vaikeuttamaan taloyhtiöiden ja huoneiston omistajien asiointia esimerkiksi rahoituslaitosten kanssa. Esimerkiksi asuntokauppojen yhteydessä joudutaan tekemään erillisiä selvityksiä ja tietopyyntöjä, jos huoneistotietojärjestelmän tiedot eivät ole ajan tasalla, tarkentaa Koivunen.
Tietoja voi edelleen ilmoittaa
Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen palveluista vastaavan johtajan Janne Murtoniemen mukaan taloyhtiöt voivat edelleen ilmoittaa tietojaan, vaikka määräaika on mennyt.
− Tiedot voi edelleen ilmoittaa ja se kannattaa tehdä, vaikka lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta ei taloyhtiöllä olisi. Tiedot tulee päivittää vähintään kerran vuodessa aina yhtiökokouksen jälkeen, kertoo Murtoniemi.
Tiedot ilmoitetaan joko huoneistotietojärjestelmää tukevan isännöintijärjestelmän kautta tai Maanmittauslaitoksen maksuttoman verkkopalvelun kautta. Taloyhtiöt ja isännöitsijät vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee taloyhtiöitä, ei yksittäistä huoneiston omistajaa. Maanmittauslaitos ei tarkista tai korjaa ilmoitettuja tietoja.
Myös huoneiston omistajat pääsevät näkemään huoneistoaan koskevat laina- ja remonttitiedot sekä koko taloyhtiötä koskevat remonttitiedot Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa. Omistaja voi tarkistaa omassa huoneistossaan tehdyt remontit sekä huoneiston vastikkeet ja lainaosuudet, mikäli taloyhtiö tiedot on ilmoittanut. Nähtävillä on myös tulevien vuosien kunnossapitotarveselvitys sekä taloyhtiön lainat. Tietojen oikeellisuudesta vastaa taloyhtiö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne MurtoniemiJohtaja, huoneistojen omistusPuh:+358 40 710 8862janne.murtoniemi@maanmittauslaitos.fi
Linkit
Maanmittauslaitos on yksi suomalaisten yhteiskunnan toimivuuden turvaajista. Tarjoamme tietoa ja palveluita omistuksen turvaamiseksi ja paikkatietojen hyödyntämiseksi. Teemme paikkatietoalaa eteenpäin vievää tutkimusta. Olemme yksi Suomen perusrekisteriviranomaisista ja kansainvälisesti arvostettu tutkimuslaitos.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maanmittauslaitos
Det IT-ramavtal på 257 miljoner euro som samordnades av Lantmäteriverket har slutförts29.6.2026 11:30:00 EEST | Pressmeddelande
På våren inleddes en konkurrensutsättning för upphandling av IT-experttjänster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Konkurrensutsättningen samordnades av Lantmäteriverket, och upphandlingsbeslutet publicerades den 25 juni 2026. Den totala omfattningen av upphandlingen har beräknats till högst 257 250 000 euro. Ramavtalet innehåller ingen köpplikt.
Maanmittauslaitoksen koordinoima 257 miljoonan euron IT-puitejärjestely on saatu päätökseen29.6.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käynnistettiin keväällä kilpailutus IT-asiantuntijapalveluiden hankkimiseksi. Kilpailutusta koordinoi Maanmittauslaitos, ja kilpailutuksen hankintapäätös julkaistiin 25.6.2026. Hankinnan kokonaislaajuudeksi on ennakoitu enintään 257 250 000 euroa. Puitejärjestely ei sisällä ostovelvoitetta.
Statistik: Försäljningen av sommarstugor ökade, priserna sjönk – de dyraste sommarstugorna i Nyland16.6.2026 07:15:00 EEST | Pressmeddelande
Antalet sommarstugor som såldes i Finland ökade med mer än 17 procent jämfört med året innan, medan priserna sjönk med drygt sex procent. I Birkaland sjönk priserna på sommarstugor med mer än nio procent. I Nyland och Päijänne-Tavastland fortsatte priserna att stiga. Lantmäteriverket sammanställde köpeskillingarna för semesterfastigheter och antalet köp ur köpeskillingsregistret för januari-maj 2026.
Tilasto: Mökkikauppa vilkastui, hinnat laskivat – kalleimmat mökit Uudellamaalla16.6.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Kesämökkien kauppamäärät kasvoivat Suomessa yli 17 prosenttia viime vuodesta, mutta hinnat laskivat 6 prosenttia. Pirkanmaalla mökit halpenivat yli 9 prosenttia. Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä hinnat jatkoivat nousuaan. Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä tammi-toukokuussa 2026 tehtyjen lomakiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät.
Norjan ja Suomen rajalla ei merkittäviä muutoksia – Tenojoen jokiuoman muutoksilla pieni vaikutus maiden rajoihin15.6.2026 08:08:32 EEST | Tiedote
Suomen ja Norjan rajankäyntivaltuuskunnat kävivät läpi 737 kilometrin mittaisen valtakunnanrajan. Rajankäynnin yhteydessä valtakunnanraja mitattiin ja kaikki 209 rajapyykkiä tarkistettiin, huollettiin ja dokumentoitiin. Rajankäynnin aikana myös raja-aukkoa huollettiin vaativissa maasto-olosuhteissa. Pääsääntöisesti rajalinja pysyi entisellään vain Tenojoen jokiuomassa rajalinja muuttui vähäisissä määrin. Myös Luotojen ja saarien omistussuhteet pysyivät ennallaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme