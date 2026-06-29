Yli 10 000 isoa taloyhtiötä jätti tiedot ilmoittamatta – huoneistotietojärjestelmästä puuttuvat hallinnolliset tiedot vaikeuttavat tiedonkulkua

Isoista taloyhtiöistä hallinnolliset tiedot ilmoitti noin 53 000 taloyhtiötä eli noin 84 %. Isolla taloyhtiöllä tarkoitetaan laissa vähintään kuuden huoneiston tai muun osakkeilla hallittavan tilan asunto-osakeyhtiötä. Näillä yhtiöillä oli lain mukaan ilmoitusvelvollisuus.

Pienistä taloyhtiöstä tietoja ilmoitti reilu 6000 eli noin 23 %. Lukumäärää voi selittää se, että kaikilla pienillä taloyhtiöillä ei ole lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollisuutta, jos taloyhtiöllä ei ole lainaa.

Isot taloyhtiöt aloittivat tietojen ilmoittamisen isännöintijärjestelmiensä kautta kesäkuussa 2025. Pienille taloyhtiöille aukesi ilmoitusmahdollisuus joulukuussa 2025 Maanmittauslaitoksen maksuttoman verkkopalvelun kautta. Lain mukaan hallinnolliset tiedot piti ilmoittaa viimeistään 30.6.2026.

Taloyhtiön luotettavuus lisääntyy ja isännöinnin toiminta paranee

Maanmittauslaitos on kehittänyt huoneistotietojärjestelmää tiiviissä yhteistyössä isännöintialan toimijoiden ja ohjelmistokehittäjien kanssa jo usean vuoden ajan. Retta Isännöinnin kehitysjohtaja Linda Koivusen mukaan tietojen ilmoittaminen huoneistotietojärjestelmään hyödyttää taloyhtiöitä ja huoneiston omistajia sekä helpottaa taloyhtiön sidosryhmien, kuten isännöinnin ja kiinteistövälityksen toimintaa.

− Tietojen laatu ja oikeellisuus paranevat, kun irrallisten dokumenttien sijaan tiedot on tallennettu keskitettyyn rekisteriin. Lisäksi taloyhtiön tiedot ovat paremmin saatavilla myös muutostilanteissa, esimerkiksi taloyhtiön vaihtaessa isännöintitoimistoa. Tärkeää tietoa ei katoa ja toisaalta osa tiedoista on helpommin hyödynnettävissä sen sijaan, että ne on tallennettava manuaalisesti, Koivunen kertoo.

Jos taloyhtiö ei ilmoita tietoja huoneistotietojärjestelmään, niin taloyhtiön toiminta sekä yhteistyö esimerkiksi pankkien ja kiinteistönvälityksen kanssa vaikeutuu.

− Tietojen puuttuminen hankaloittaa suunnitelmallista taloyhtiön johtamista ja tulee myöhemmin vaikeuttamaan taloyhtiöiden ja huoneiston omistajien asiointia esimerkiksi rahoituslaitosten kanssa. Esimerkiksi asuntokauppojen yhteydessä joudutaan tekemään erillisiä selvityksiä ja tietopyyntöjä, jos huoneistotietojärjestelmän tiedot eivät ole ajan tasalla, tarkentaa Koivunen.

Tietoja voi edelleen ilmoittaa

Maanmittauslaitoksen huoneistojen omistuksen palveluista vastaavan johtajan Janne Murtoniemen mukaan taloyhtiöt voivat edelleen ilmoittaa tietojaan, vaikka määräaika on mennyt.

− Tiedot voi edelleen ilmoittaa ja se kannattaa tehdä, vaikka lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta ei taloyhtiöllä olisi. Tiedot tulee päivittää vähintään kerran vuodessa aina yhtiökokouksen jälkeen, kertoo Murtoniemi.

Tiedot ilmoitetaan joko huoneistotietojärjestelmää tukevan isännöintijärjestelmän kautta tai Maanmittauslaitoksen maksuttoman verkkopalvelun kautta. Taloyhtiöt ja isännöitsijät vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus koskee taloyhtiöitä, ei yksittäistä huoneiston omistajaa. Maanmittauslaitos ei tarkista tai korjaa ilmoitettuja tietoja.

Myös huoneiston omistajat pääsevät näkemään huoneistoaan koskevat laina- ja remonttitiedot sekä koko taloyhtiötä koskevat remonttitiedot Maanmittauslaitoksen Asiointipalvelussa. Omistaja voi tarkistaa omassa huoneistossaan tehdyt remontit sekä huoneiston vastikkeet ja lainaosuudet, mikäli taloyhtiö tiedot on ilmoittanut. Nähtävillä on myös tulevien vuosien kunnossapitotarveselvitys sekä taloyhtiön lainat. Tietojen oikeellisuudesta vastaa taloyhtiö.