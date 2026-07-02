SDP:n Eskelinen: Garden Helsinki -kohussa suurimman iskun ottaa jälleen kerran suomalaisten luottamus
2.7.2026 14:26:13 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Epäselvyydet Garden Helsinki -hankkeen valtionrahoituksen ympärillä eivät ole ainakaan vahvistanut suomalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon ja sen avoimuuteen.
– Kyllä suomalaiset veronmaksajat ja äänestäjät ansaitsisivat parempaa, kuin mitä tämä Orpon kesäteatteri on tarjoillut, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Seppo Eskelinen.
– Suomalaisille on kerrottu koko hallituskauden ajan, että kaikki menot käydään tarkalla kammalla läpi ja kaikesta terveydenhuoltoa ja toimeentulotukea myöten on pakko leikata, koska rahaa ei ole. Jos samaan aikaan syntyy mielikuva siitä, että hallitukselta on mahdollista saada 35 miljoonaa euroa takaoven kautta, se on omiaan heikentämään luottamusta politiikkaan ja siihen, että asiat hoidetaan tässä maassa reilusti ja tasapuolisesti.
Eskelisen mukaan vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa on erityisen tärkeää, että ihmiset kokevat voivansa luottaa poliittiseen päätöksentekoon.
– Talouden tasapainottaminen muuttuu kahta vaikeammaksi, jos kansalaisille pääsee syntymään kokemus, että samat pelisäännöt eivät päde kaikkiin ja rahaa voi saada tässä maassa suhteilla samalla, kun toisilta leikataan. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että pääministeri ei ole tätä ymmärtänyt vaan pyrkii kääntämään opposition aiheellisen huolen siihen, että vastustettaisiin itse hanketta.
– Kyse ei ole yksittäisestä hankkeesta vaan siitä, että tällaiset epäselvyydet isojen rahasummien jaossa ymmärrettävästi herättävät ihmisillä kysymyksen, onko kaikki mennyt kuten pitäisi. Huolestuttavaa on, ettei pääministeri ole näihin huoliin kyennyt tyhjentävästi edelleenkään vastaamaan, Eskelinen päättää.
Yhteyshenkilöt
Seppo EskelinenKansanedustajaPuh:050 514 3350seppo.eskelinen@eduskunta.fi
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