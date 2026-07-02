DNA purkaa käytöstä poistuneita puhelinpylväitä ja -johtoja Päijät-Hämeessä
3.7.2026 11:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA poistaa Päijät-Hämeessä vanhan kupariverkon käytöstä poistuneita puhelinpylväitä ja ilmajohtoja vuosien 2026–2027 aikana. Osa puhelinpylväistä ja -linjoista sijaitsee yksityisillä mailla ja pihoilla. Päijät-Hämeessä purkutyöt ovat parhaillaan käynnissä muun muassa Hartolan, Sysmän, Asikkalan ja Nastolan alueilla. Vuonna 2027 purkutyöt jatkuvat Lahdessa, Orimattilassa ja Kärkölässä.
DNA jatkaa vanhan kupariverkkonsa purkutöitä Päijät-Hämeessä. Purkutöissä poistetaan käytöstä jääneitä perinteisen puhelinverkon ilmajohtoja sekä niitä kannattelevia puhelinpylväitä. Työt ovat osa laajempaa kupariverkon purkua, jota DNA on toteuttanut eri puolilla Suomea jo usean vuoden ajan. Kupariverkkopohjaiset palvelut päättyivät jo kokonaan vuodenvaihteessa, ja DNA:n viimeinen puhelinkeskus sammutettiin Lahdessa tammikuussa.
Purettavat ilmajohdot ovat olleet jo pitkään pois käytöstä. Perinteisen lankapuhelinverkon merkitys on vähentynyt voimakkaasti, kun viestintäpalvelut ovat siirtyneet uudempiin mobiili- ja kuitupohjaisiin ratkaisuihin. Käytöstä poistuneiden rakenteiden purkaminen siistii ympäristöä ja poistaa tarpeettomaksi jäänyttä verkkoinfraa teiden varsilta, pihoilta ja maastosta.
”Vanhoja kupariverkon rakenteita on jäänyt maastoon paikoilleen vuosikymmenten ajalta. Nyt keräämme käytöstä poistuneita ilmajohtoja ja puhelinpylväitä. Samalla tarpeettomat materiaalit saadaan vastuullisesti kiertoon”, sanoo DNA:n laajakaistaliiketoiminnan johtaja Jussi Lahdenperä.
Päijät-Hämeessä purkutyöt ovat parhaillaan käynnissä muun muassa Hartolan, Sysmän, Asikkalan ja Nastolan alueilla. Vuonna 2027 purkutyöt jatkuvat Lahdessa, Orimattilassa ja Kärkölässä.
Purkutöitä myös yksityisillä mailla
Puhelinpylväitä on aikanaan sijoitettu paljon myös yksityisille maille. Kun purkutyö etenee alueelle, jossa pylväitä tai ilmajohtoja sijaitsee esimerkiksi pihalla, tontilla tai pellolla, urakoitsija käy paikan päällä keskustelemassa asiasta maanomistajan kanssa ennen työn aloittamista. Samalla sovitaan käytännön järjestelyistä, kuten siitä, miten työ tehdään, mitä kautta koneilla mahdollisesti liikutaan ja miten alue siistitään.
”Tavoitteemme on, että työ voidaan tehdä mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti”, Lahdenperä kertoo.
Kaikkia pylväitä ei voida poistaa automaattisesti samalla kertaa. Osa pylväistä voi olla yhteiskäytössä muiden verkkoratkaisujen kanssa, tai niissä voi kulkea muuta edelleen käytössä olevaa infrastruktuuria. Tällaiset rakenteet jätetään paikoilleen siihen asti, kunnes niiden käyttö on päättynyt ja poistaminen on mahdollista.
Materiaalit toimitetaan asianmukaiseen kierrätykseen
Purkutöissä poistettavat kupariset ilmajohdot toimitetaan uusiokäyttöön. Kierrätyksestä saatavalla korvauksella katetaan osaltaan purkutöiden kustannuksia.
Myös käytöstä poistuvat puhelinpylväät toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn vaarallisena jätteenä, sillä ne sisältävät usein vaarallisia kyllästeaineita. Maahan asennettuja vanhoja kuparikaapeleita ei pääsääntöisesti poisteta, vaan ne jätetään maahan. Kaapeleiden kaivaminen ylös aiheuttaisi merkittävästi enemmän kustannuksia ja kielteisiä ympäristövaikutuksia kuin niiden jättäminen paikoilleen.
DNA on toteuttanut vastaavia kupariverkon purkutöitä aiemmin jo eri puolilla Suomea. Päijät-Häme on viimeinen alue, jolta DNA:n puhelinpylväät ja -johdot puretaan.
Lisätietoja medialle:
Jussi Lahdenperä, laajakaistaliiketoiminnan johtaja, DNA Oyj, puh. 044 044 3598, jussi.lahdenpera@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Lisätietoja kupariverkkojen purkutöistä: https://www.dna.fi/tuki/kuuluvuus-ja-verkot/kupariverkko
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DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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