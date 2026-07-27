Ahola Transportin Åke Nyblom on Valtakunnan Virallinen Unikeko 2026

Åke Nyblom on syntynyt Kokkolassa. Lapsuus kului vahvasti meren ja vanhankaupungin ympäristössä. Hän asui Neristanissa ja vietti kesät Öjan saaristossa. Niistä vuosista on jäänyt vahva side saaristoon ja yhtäläisyyksiä löytyy nykyiseen elämään Naantalissa.

Perheeseen kuuluivat vanhempien lisäksi neljä sisarusta, joista kaksi työskentelevät myös Aholalla. Kotikielenä oli ruotsi ja perhe sekä kasvuympäristö loivat vahvan pohjan yhteistyölle, työnteolle ja arvoille, jotka kantavat edelleen.

Åke Nyblom muutti Naantaliin vuonna 1997 ja on asunut Viluluodossa vuodesta 1999.

Naantali ja saaristo ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi elämäämme, hän toteaa.

Åke Nyblomin perheeseen kuuluvat vaimo Kaisa sekä lapset Emil, Ida, Nea ja Oskar. Perhe on myös toiminut kriisi- ja sijaisperheenä, mikä on tuonut lisää vastuuta ja merkityksellisyyttä.

Vuoden 2026 Valtakunnan Virallisen Unikeon harrastuksiin kuuluu kuntoilu, nikkarointi sekä golf.

Monipuolinen ura talon sisällä

Åke Nyblomin osaaminen on pitkälti lukion jälkeen rakentunut käytännön kautta työelämässä, missä hän on täydentänyt osaamistaan liikenteenohjaajan, turvallisuusneuvonantajan ja tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksilla. Vuonna 2023 Nyblom suoritti EMBA-tutkinnon.

Nyblom aloitti Ahola Transportilla vuonna 1995 ja ura kehittyi talon sisällä monipuolisesti. Nyblom on työskennellyt mm. korjaamolla, erikoiskuljetuksissa, trukkikuljettajana, ajojärjestelyssä ja huoltovastaavana.

Vuonna 2010 Åke Nyblom siirtyi Naantalin Fleet and Site Manageriksi ja vuonna 2017 Business Directoriksi. Vuodesta 2022 lähtien hän on toiminut Ahola Transportin toimitusjohtajana.

Johtamisessa pidän tärkeänä organisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän kunnioittamista, esimerkillä johtamista sekä arvoihin perustuvaa toimintaa. Päätöksenteon tulee pohjautua faktoihin. Uskon matalaan organisaatioon, jossa vastuu ja luottamus kulkevat käsi kädessä, Åke Nyblom sanoo.

Ahola-konserni panostaa monipuolisesti vastuullisuuteen mm. sähköistämällä kalustoa ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin. Ahola järjestää vuosittaisia liikenneturvallisuuspäiviä naantalilaisissa kouluissa ja tekee kiusaamisen vastaista työtä Naantalissa ja Kokkolassa yhteistyössä Suomen vahvimman miehen Mika ”El Toro” Törrön kanssa.

Ahola-konserni lyhyesti

Suomalainen perheyritys vuodesta 1955, nyt kolmannessa sukupolvessa

Ahola Transport on osa Ahola-konsernia, johon kuuluvat myös Ahola Special ja Ahola Digital

Työllistää 700 henkilöä

Liikevaihto vuonna 2025 114 milj. €. Rahtia kuljetettiin 1,7 milj. tonnia

Kuljettaa pääasiassa teollisuuden ja kaupan kansainvälisiä kuljetuksia

Päämarkkinat ovat Pohjoismaat, Baltia sekä Keski- ja Itä-Eurooppa

500 ajoneuvoa liikenteessä. Kalustosta 96 % on vähäpäästöisintä luokkaa ja sähköautojen määrä kasvaa

Perheyrityksen arvot ovat kokonaisvastuu, avoimuus ja yksilön kunnioittaminen

Vuonna1997 toiminta siirtyi Uudestakaupungista Naantaliin Finnlinesin lauttaliikenteen mukana

Vuonna 2005 Ahola rakensi Luolalan teollisuusalueelle oman hallin

Toiminta on kasvanut vuosien varrella, ja Naantali on tänä päivänä Aholan pohjoismaisen liikenteen vilkas solmukohta

Sataman läheisyyteen Luolalaan on rakentunut Aholan logistiikan ekosysteemi mm. kuljetushubi, kuljettajatilat, raskaan liikenteen pesu, latausinfra. Investointeja tehdään myös lähivuosina.

Unikeon päivän historiaa

Unikeon historia Naantalissa ulottuu pitkälle. Heinäkuun 27. päivä on suuri juhlapäivä, jolloin päivänsankariksi valitaan erityisen ansioitunut henkilö. Entisaikaan unikeoksi joutuminen oli kiusallisempaa, kun myöhässä olijoita ja pitkään nukkujia muistettiin metelillä ja takiaisilla.

Ensimmäiset unikekotarinat ovat peräisin kristittyjen vainojen ajoilta, jolloin seitsemän pyhän miehen kerrotaan nukkuneen 200 vuoden ajan.

Nykyisenkaltainen unikeonpäivän vietto liittyy vahvasti kylpyläperinteeseen, joka Naantalissakin eli kukoistustaan 1800-luvulla. Kylpylävieraille järjestettiin viihdykettä, mihin unikeonjuhlatkin istuivat.

Alunperin unikeonpäivään kuului kakofonia ja karnevaalitunnelma. Osallistujat kokoontuivat aamuseitsemältä ja myöhästyneet saivat väistellä takiaispommitusta. Seuraavaksi metelöivä kulkue lähti etsimään taloja, joissa verhot olivat yhä eteen vedettyinä. Kun tällainen asumus löytyi, pidettiin ikkunan alla asiaankuuluva serenadi.

Kylpylätoiminnan hiipuessa myös unikeon karnevaalit jäivät unholaan, mutta niitä on elvytetty 1950-luvulta lähtien. Nykyään valtakunnallinen unikeonpäivänvietto on vakiintunut Naantaliin, jossa valitaan vuosittain unikeoksi Naantalin hyväksi toiminut henkilö, Valtakunnan Virallinen Unikeko ™.