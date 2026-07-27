Ahola Transportin Åke Nyblom on Valtakunnan Virallinen Unikeko 2026
27.7.2026 08:10:00 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on vuoden 2026 Valtakunnan Virallinen Unikeko. Vanhan perinteen mukaisesti Åke Nyblomin valinta julkistettiin unikeonpäivänä 27.7.2026 klo 8 suorittamalla unikeolle merikaste, eli molskauttamalla hänet mereen, Naantalin Vanhankaupungin vierassatamassa.
Åke Nyblom on syntynyt Kokkolassa. Lapsuus kului vahvasti meren ja vanhankaupungin ympäristössä. Hän asui Neristanissa ja vietti kesät Öjan saaristossa. Niistä vuosista on jäänyt vahva side saaristoon ja yhtäläisyyksiä löytyy nykyiseen elämään Naantalissa.
Perheeseen kuuluivat vanhempien lisäksi neljä sisarusta, joista kaksi työskentelevät myös Aholalla. Kotikielenä oli ruotsi ja perhe sekä kasvuympäristö loivat vahvan pohjan yhteistyölle, työnteolle ja arvoille, jotka kantavat edelleen.
Åke Nyblom muutti Naantaliin vuonna 1997 ja on asunut Viluluodossa vuodesta 1999.
- Naantali ja saaristo ovat muodostuneet tärkeäksi osaksi elämäämme, hän toteaa.
Åke Nyblomin perheeseen kuuluvat vaimo Kaisa sekä lapset Emil, Ida, Nea ja Oskar. Perhe on myös toiminut kriisi- ja sijaisperheenä, mikä on tuonut lisää vastuuta ja merkityksellisyyttä.
Vuoden 2026 Valtakunnan Virallisen Unikeon harrastuksiin kuuluu kuntoilu, nikkarointi sekä golf.
Monipuolinen ura talon sisällä
Åke Nyblomin osaaminen on pitkälti lukion jälkeen rakentunut käytännön kautta työelämässä, missä hän on täydentänyt osaamistaan liikenteenohjaajan, turvallisuusneuvonantajan ja tavaraliikenteen yrittäjäkoulutuksilla. Vuonna 2023 Nyblom suoritti EMBA-tutkinnon.
Nyblom aloitti Ahola Transportilla vuonna 1995 ja ura kehittyi talon sisällä monipuolisesti. Nyblom on työskennellyt mm. korjaamolla, erikoiskuljetuksissa, trukkikuljettajana, ajojärjestelyssä ja huoltovastaavana.
Vuonna 2010 Åke Nyblom siirtyi Naantalin Fleet and Site Manageriksi ja vuonna 2017 Business Directoriksi. Vuodesta 2022 lähtien hän on toiminut Ahola Transportin toimitusjohtajana.
- Johtamisessa pidän tärkeänä organisaation rakenteen ja johtamisjärjestelmän kunnioittamista, esimerkillä johtamista sekä arvoihin perustuvaa toimintaa. Päätöksenteon tulee pohjautua faktoihin. Uskon matalaan organisaatioon, jossa vastuu ja luottamus kulkevat käsi kädessä, Åke Nyblom sanoo.
Ahola-konserni panostaa monipuolisesti vastuullisuuteen mm. sähköistämällä kalustoa ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin. Ahola järjestää vuosittaisia liikenneturvallisuuspäiviä naantalilaisissa kouluissa ja tekee kiusaamisen vastaista työtä Naantalissa ja Kokkolassa yhteistyössä Suomen vahvimman miehen Mika ”El Toro” Törrön kanssa.
Ahola-konserni lyhyesti
- Suomalainen perheyritys vuodesta 1955, nyt kolmannessa sukupolvessa
- Ahola Transport on osa Ahola-konsernia, johon kuuluvat myös Ahola Special ja Ahola Digital
- Työllistää 700 henkilöä
- Liikevaihto vuonna 2025 114 milj. €. Rahtia kuljetettiin 1,7 milj. tonnia
- Kuljettaa pääasiassa teollisuuden ja kaupan kansainvälisiä kuljetuksia
- Päämarkkinat ovat Pohjoismaat, Baltia sekä Keski- ja Itä-Eurooppa
- 500 ajoneuvoa liikenteessä. Kalustosta 96 % on vähäpäästöisintä luokkaa ja sähköautojen määrä kasvaa
- Perheyrityksen arvot ovat kokonaisvastuu, avoimuus ja yksilön kunnioittaminen
- Vuonna1997 toiminta siirtyi Uudestakaupungista Naantaliin Finnlinesin lauttaliikenteen mukana
- Vuonna 2005 Ahola rakensi Luolalan teollisuusalueelle oman hallin
- Toiminta on kasvanut vuosien varrella, ja Naantali on tänä päivänä Aholan pohjoismaisen liikenteen vilkas solmukohta
- Sataman läheisyyteen Luolalaan on rakentunut Aholan logistiikan ekosysteemi mm. kuljetushubi, kuljettajatilat, raskaan liikenteen pesu, latausinfra. Investointeja tehdään myös lähivuosina.
Unikeon päivän historiaa
Unikeon historia Naantalissa ulottuu pitkälle. Heinäkuun 27. päivä on suuri juhlapäivä, jolloin päivänsankariksi valitaan erityisen ansioitunut henkilö. Entisaikaan unikeoksi joutuminen oli kiusallisempaa, kun myöhässä olijoita ja pitkään nukkujia muistettiin metelillä ja takiaisilla.
Ensimmäiset unikekotarinat ovat peräisin kristittyjen vainojen ajoilta, jolloin seitsemän pyhän miehen kerrotaan nukkuneen 200 vuoden ajan.
Nykyisenkaltainen unikeonpäivän vietto liittyy vahvasti kylpyläperinteeseen, joka Naantalissakin eli kukoistustaan 1800-luvulla. Kylpylävieraille järjestettiin viihdykettä, mihin unikeonjuhlatkin istuivat.
Alunperin unikeonpäivään kuului kakofonia ja karnevaalitunnelma. Osallistujat kokoontuivat aamuseitsemältä ja myöhästyneet saivat väistellä takiaispommitusta. Seuraavaksi metelöivä kulkue lähti etsimään taloja, joissa verhot olivat yhä eteen vedettyinä. Kun tällainen asumus löytyi, pidettiin ikkunan alla asiaankuuluva serenadi.
Kylpylätoiminnan hiipuessa myös unikeon karnevaalit jäivät unholaan, mutta niitä on elvytetty 1950-luvulta lähtien. Nykyään valtakunnallinen unikeonpäivänvietto on vakiintunut Naantaliin, jossa valitaan vuosittain unikeoksi Naantalin hyväksi toiminut henkilö, Valtakunnan Virallinen Unikeko ™.
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Yhteyshenkilöt
Janne TienpäämatkailupäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 1534924janne.tienpaa@naantali.fi
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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