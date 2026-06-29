Siikalan siltaa Karkkilassa korjataan, liikenne kiertotielle maanantaina 20.7.2026 klo 9.00
3.7.2026 09:30:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Siikalantie (tie 11225) Karkkilassa katkaistaan liikenteeltä Siikalan sillan korjauksen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Siikalan sillan korjaaminen Karkkilassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Siikalantiellä. Korjauksessa sillan puukansi uusitaan.
Siikalantie (tie 11225) katkaistaan liikenteeltä Pajuojantien ja Koivuniementien välillä sijaitsevan Siikalan sillan kohdalta maanantaina 20.7.2026 klo 9.00 ja avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 7.8.2026 kello 15.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Hunsalantien (tie 11225), Hautahuhdantien (tie 2832), Läyliäistentien (tie 134), Vihtijärventien (tie 133) ja Porintien (tie 2) kautta. Kiertotien pituus on noin 36,2 km.
Lisätietoja:
Työmaapäällikkö Otto Suominen, Destia Oy, puh. 040 661 3845
Valvontakonsultti Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9960
Projektipäällikkö Mikael Sonck, Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, puh. 0295 029 073
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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