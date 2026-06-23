Asuntomessujen akkreditointi on alkanut
2.7.2026 16:50:58 EEST | Asuntomessut | Tiedote
Median akkreditointi Asuntomessuille Lempäälään on nyt avoinna. Akkreditointia voivat hakea median edustajat sekä sosiaalisen median vaikuttajat.
Hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen vierailua, sillä hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja käsittelyaika on 1–3 päivää. Ensimmäisiä hakemuksia aletaan käsitellä viikolla 28 (6.7. alkaen).
Akkreditointiohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Asuntomessujen verkkosivuilta.
Toivotamme median edustajat ja somevaikuttajat lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan kesän kiinnostavimpiin asumisen ilmiöihin Lempäälän Asuntomessuilla.
Lisätietoja saat Asuntomessujen viestinnästä sähköpostitse osoitteesta viestinta@asuntomessut.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
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Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
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