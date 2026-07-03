Peter Sarlinin PostScriptum sijoittaa kvanttitietokoneiden komponentteja kehittävään SemiQoniin
3.7.2026 11:00:00 EEST | Semiqon Technologies Oy | Tiedote
Suomalainen SemiQon rakentaa yhtä Euroopan kunnianhimoisimmista seuraavan sukupolven kvanttiteknologia-alustoista. Sijoitus vauhdittaa SemiQonin läpimurtoteknologian kaupallistamista sekä tukee yhtiön kasvua yhtenä Euroopan johtavista kvanttilaitteistoja kehittävistä yhtiöistä. Sijoituksen myötä PostScriptumista tulee SemiQonin osakas.
Suomen johtava asema eurooppalaisen kvanttiteknologian kehittäjänä ja kaupallistajana vahvistuu, kun Peter Sarlinin johtama PostScriptum sijoittaa kvanttitietokoneiden komponentteja kehittävään ja valmistavaan SemiQoniin.
SemiQonin kehittämästä piipohjaisesta sirualustasta on muodostumassa keskeinen komponentti kvanttitietokoneiden skaalaamisessa nykyisestä sadoista kubiteista aina miljoonaan kubittiin saakka – tasolle, jossa kvanttitietokoneet kykenevät ylittämään perinteisen laskennan ja nykyisten supertietokoneiden kyvykkyydet.
SemiQon on saavuttanut vaiheen, jossa sen teknologia on tuotteistettu, ja komponentit ovat käytössä toimivissa kvanttijärjestelmissä. SemiQonin asiakkaita ovat kvanttitietokoneiden valmistajat ja järjestelmäintegraattorit.
SemiQon saa PostScriptumista vahvan kumppanin kaupallisen vaiheen rakentamiseen ja kasvun kiihdyttämiseen.
“Kvanttilaskenta määrittää laskennan seuraavan aikakauden. Miljoonan kubitin aikakausi rakentuu ohjauselektroniikan, jäähdytyksen ja muiden mahdollistavien teknologioiden varaan. SemiQon tarjoaa kryogeenisiin olosuhteisiin soveltuvaa kvanttilaitteistoa, joka mahdollistaa skaalautuvan, kustannustehokkaan ja kestävän kvanttilaskennan. Sijoitus SemiQoniin on yksi PostScriptumin merkittävimmistä panostuksista. Olemme sitoutuneet yhtiöön pitkäjänteisesti”, PostScriptumin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Peter Sarlin sanoo.
”Suomesta on muodostunut johtava kvanttiteknologian tutkimuksen ja kaupallistamisen keskittymä Euroopassa ja koko maailman mittakaavassa. Kun keskustelimme Peterin kanssa ensimmäisen kerran, tunnistimme, että meillä on mahdollisuus rakentaa SemiQonin teknologian varaan uutta suomalaista ja eurooppalaista menestystarinaa”, SemiQonin hallituksen puheenjohtaja Antti Vasara sanoo.
Valmiina teolliseen mittakaavaan
SemiQon perustettiin vuonna 2023 jatkamaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä kehitetyn teknologian kaupallistamista. Kolmen vuoden tutkimusvaiheen jälkeen SemiQon siirtyi kaupalliseen vaiheeseen aiemmin tänä keväänä.
SemiQonin kehittämä piipohjainen Cryo-CMOS-teknologia-alusta mahdollistaa kvanttitietokoneiden siirtymisen kokeellisista laboratoriojärjestelmistä kaupallisiksi tuotteiksi.
”Kulunut kevät on osoittanut, että tuotteellemme on merkittävää kysyntää. Asiakkaidemme luottamus perustuu kykyymme toimittaa korkealaatuisia komponentteja, emmekä ole sidottuja vain yhteen tapaan rakentaa kvanttitietokoneita. Tukemme useille kvanttilaskennan erilaisille modaliteeteille on merkittävä etu, kun rakennamme kriittistä kvanttilaskennan mahdollistavaa teknologiaa ja vahvistamme Euroopan asemaa globaalissa kvanttiteollisuudessa.”, SemiQonin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Himadri Majumdar sanoo.
Cryo-CMOS-alustan suunnittelu ja valmistus noudattaa nykyisiä piipohjaisten puolijohteiden standardeja. SemiQon suunnittelee ja valmistaa tuotteensa Espoon Otaniemessä.
”Tavoitteemme on tehdä SemiQonista maailman johtava kvanttilaskennan mahdollistavan teknologian toimittaja. Peterin ja tiimin osaaminen, verkostot ja visio ovat juuri sellaista pääomaa, jolla on tässä vaiheessa ratkaiseva merkitys”, Majumdar jatkaa.
Mikä Cryo-CMOS?
- SemiQonin kehittämä piipohjainen Cryo-CMOS on teknologia-alusta, joka auttaa siirtämään kvanttitietokoneita kokeellisista laboratoriolaitteista kaupallisiksi tuotteiksi.
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Cryo-CMOS ratkaisee merkittävän pullonkaulan kvanttitietokoneiden skaalaamisessa tuomalla kvanttiprosessorin luku- ja ohjauselektroniikan lähemmäs itse prosessoria. Elektroniikan on toimittava kylmässä olosuhteessa lähellä absoluuttista nollapistettä häiritsemättä kubitteja.
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Kun kvanttitietokoneen ohjausta voidaan tehdä kryostaatin sisällä, nykyistä johtoinfrastruktuuria voidaan vähentää merkittävästi. Tämä on tärkeä edellytys kaupallisesti skaalautuvien kvanttitietokoneiden kehittämiselle.
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Teknologia noudattaa nykyisiä puolijohteiden suunnittelu- ja valmistusstandardeja. Sitä voidaan valmistaa vakiintuneilla piisirujen tuotantomenetelmillä.
- Kvanttilaskennan lisäksi SemiQonin Cryo-CMOS-teknologian sovellukset ulottuvat myös muille kriittisille toimialoille, kuten avaruusteknologiaan ja suurteholaskentaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Josefiina LatvanenPuh:+3584578769144josefiina.latvanen@semiqon.tech
Kuvat
SemiQon
SemiQon on suomalainen piipohjaiseen kvanttiteknologiaan erikoistunut kasvuyritys, joka kehittää skaalautuvia ja kustannustehokkaita ratkaisuja tulevaisuuden kvanttitietokoneita varten.
SemiQonin kryogeeninen CMOS-transistori on maailman ensimmäinen transistori, joka on optimoitu toimimaan äärimmäisen kylmissä lämpötiloissa, ja sitä voidaan hyödyntää kvanttialan lisäksi mm. avaruusteknologian sovelluksissa. SemiQonin komponentit voidaan valmistaa hyödyntäen nykyisiä puolijohteiden valmistusmenetelmiä, mikä tekee niistä soveltuvia teolliseen tuotantoon.
SemiQon toimii Espoon Otaniemessä ja sen tiimi koostuu kansainvälisesti kokeneista kvanttiteknologian, fysiikan ja mikroelektroniikan asiantuntijoista. www.semiqon.com
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