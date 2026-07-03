Peter Sarlinin PostScriptum sijoittaa kvanttitietokoneiden komponentteja kehittävään SemiQoniin

Suomen johtava asema eurooppalaisen kvanttiteknologian kehittäjänä ja kaupallistajana vahvistuu, kun Peter Sarlinin johtama PostScriptum sijoittaa kvanttitietokoneiden komponentteja kehittävään ja valmistavaan SemiQoniin.

SemiQonin kehittämästä piipohjaisesta sirualustasta on muodostumassa keskeinen komponentti kvanttitietokoneiden skaalaamisessa nykyisestä sadoista kubiteista aina miljoonaan kubittiin saakka – tasolle, jossa kvanttitietokoneet kykenevät ylittämään perinteisen laskennan ja nykyisten supertietokoneiden kyvykkyydet.

SemiQon on saavuttanut vaiheen, jossa sen teknologia on tuotteistettu, ja komponentit ovat käytössä toimivissa kvanttijärjestelmissä. SemiQonin asiakkaita ovat kvanttitietokoneiden valmistajat ja järjestelmäintegraattorit.

SemiQon saa PostScriptumista vahvan kumppanin kaupallisen vaiheen rakentamiseen ja kasvun kiihdyttämiseen.

“Kvanttilaskenta määrittää laskennan seuraavan aikakauden. Miljoonan kubitin aikakausi rakentuu ohjauselektroniikan, jäähdytyksen ja muiden mahdollistavien teknologioiden varaan. SemiQon tarjoaa kryogeenisiin olosuhteisiin soveltuvaa kvanttilaitteistoa, joka mahdollistaa skaalautuvan, kustannustehokkaan ja kestävän kvanttilaskennan. Sijoitus SemiQoniin on yksi PostScriptumin merkittävimmistä panostuksista. Olemme sitoutuneet yhtiöön pitkäjänteisesti”, PostScriptumin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Peter Sarlin sanoo.

”Suomesta on muodostunut johtava kvanttiteknologian tutkimuksen ja kaupallistamisen keskittymä Euroopassa ja koko maailman mittakaavassa. Kun keskustelimme Peterin kanssa ensimmäisen kerran, tunnistimme, että meillä on mahdollisuus rakentaa SemiQonin teknologian varaan uutta suomalaista ja eurooppalaista menestystarinaa”, SemiQonin hallituksen puheenjohtaja Antti Vasara sanoo.

SemiQonin perustajat: Himadri Majumdar, Janne Lehtinen, Markku Kainlauri ja Mika Prunnila.

Valmiina teolliseen mittakaavaan

SemiQon perustettiin vuonna 2023 jatkamaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä kehitetyn teknologian kaupallistamista. Kolmen vuoden tutkimusvaiheen jälkeen SemiQon siirtyi kaupalliseen vaiheeseen aiemmin tänä keväänä.

SemiQonin kehittämä piipohjainen Cryo-CMOS-teknologia-alusta mahdollistaa kvanttitietokoneiden siirtymisen kokeellisista laboratoriojärjestelmistä kaupallisiksi tuotteiksi.

”Kulunut kevät on osoittanut, että tuotteellemme on merkittävää kysyntää. Asiakkaidemme luottamus perustuu kykyymme toimittaa korkealaatuisia komponentteja, emmekä ole sidottuja vain yhteen tapaan rakentaa kvanttitietokoneita. Tukemme useille kvanttilaskennan erilaisille modaliteeteille on merkittävä etu, kun rakennamme kriittistä kvanttilaskennan mahdollistavaa teknologiaa ja vahvistamme Euroopan asemaa globaalissa kvanttiteollisuudessa.”, SemiQonin perustajaosakas ja toimitusjohtaja Himadri Majumdar sanoo.

Cryo-CMOS-alustan suunnittelu ja valmistus noudattaa nykyisiä piipohjaisten puolijohteiden standardeja. SemiQon suunnittelee ja valmistaa tuotteensa Espoon Otaniemessä.

”Tavoitteemme on tehdä SemiQonista maailman johtava kvanttilaskennan mahdollistavan teknologian toimittaja. Peterin ja tiimin osaaminen, verkostot ja visio ovat juuri sellaista pääomaa, jolla on tässä vaiheessa ratkaiseva merkitys”, Majumdar jatkaa.

Mikä Cryo-CMOS?