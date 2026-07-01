Keski-Suomen hyvinvointialue sai yli 2,4 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen
3.7.2026 08:44:59 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rahoituksen avulla hyvinvointialue muun muassa laajentaa omahoitaja-omalääkärimallin koko Keski-Suomeen.
Keski-Suomen hyvinvointialue on saanut sosiaali- ja terveysministeriöltä
2 423 800 euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Hyvinvointialue haki avustusta keväällä 2026 osana ministeriön valtionavustushakua. Myönnetty avustus mahdollistaa kehittämistyön vuosina 2026–2027.
Hoidon jatkuvuus on vaikuttava tapa parantaa terveyspalveluja.
– Kun asiakkaalla on mahdollisuus asioida tutun ammattilaisen kanssa, hoito on sujuvampaa sekä vaikuttavampaa. Lisäksi potilaan turvallisuuden ja luottamuksen tunne kasvaa, palvelupäällikkö Anne Kirmanen kertoo.
Hankkeen keskeinen tavoite onkin, että omahoitaja-omalääkärimalli kattaa koko hyvinvointialueen ja kaikille keskisuomalaisille nimetään omahoitaja ja omalääkäri.
Myös henkilöstön näkökulmasta hoidon jatkuvuuden kehittämisellä on isoja etuja.
– Hankkeen aikana lääkäreiden ammatinharjoittajamalli saadaan vakiinnutettua. Pilotoimme myös hoitajien sekä fysioterapeuttien ammatinharjoittajamallia, mikä on valtakunnallisesti uutta. Kehitämme edelleen ammattilaisten työnjakoa ja moniammatillista yhteistyötä, terveydenhuollon palveluiden vastuualuejohtaja Titta Frantsila listaa.
Hankkeessa kehitetään myös digitaalisia asiointikanavia. Asiakkaan kannalta helppo yhteydensaanti omahoitajaan voidaan mahdollistaa teknisten järjestelmien kehityksellä.
Sosiaali- ja terveysministeriö totesi päätöksessään, että Keski-Suomen hyvinvointialueen hakemus tukee hyvinvointialueen strategisia tavoitteita. Ministeriö nostaa eduiksi myös hyvinvointialueen vaikuttavuustyön, Terveyshyötyarvio-työkalun käyttöönoton ja hoidon jatkuvuuden mittareiden kehittämisen, joilla arvioidaan olevan kansallista merkitystä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne KirmanenPalvelupäällikkö
Keski-Suomen hyvinvointialue
Titta Frantsilavastuualuejohtaja, terveydenhuollon palvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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