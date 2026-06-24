Kesän peltovalvonnat alkoivat Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa
3.7.2026 08:33:40 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskus aloitti maatilojen peltotukien valvontakäynnit heinäkuun alussa. Koko tilan peltovalvontakäynti tehdään tänä vuonna noin 126 tilalle Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Lisäksi tehdään erillisiä ristiintarkastuskäyntejä maastossa sekä seurataan tukiehtojen toteutumista kaikilla maatiloilla satelliitteja hyödyntäen. Elinvoimakeskuksesta muistutetaan, että mahdolliseen selvityspyyntöön tulee reagoida ja että muutokset tukihakemukselle kannattaa tehdä heti tarpeen huomattua, sillä valvonnasta ilmoittaminen estää muutosmahdollisuuden.
Itä-Suomessa pinta-alaperusteisia tukia haki vuonna 2026 noin 6500 tuenhakijaa 9.6. päättyneessä tukihaussa. Määrä on noin 150 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä kesänä peltovalvonnassa tarkastettaviksi valikoituu tiloista noin 2 %.
– Tarkastuskäynti osuu tänä vuonna yhteensä noin 126 tilalle Itä-Suomen alueella tämänhetkisen tiedon mukaan. Lisäksi tuenhakijoiden viljelyä ja maatalousmaata tarkastellaan satelliittivalvonnan avulla. Valvontakäynnit aloitettiin heinäkuun alusta ja niitä jatketaan pitkälle loppusyksyyn saakka, kertoo Arto Ruuska Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Itä-Suomen maaseutuyksikössä työskentelevien vakituisten tarkastajien lisäksi kesän maastokauteen saadaan apuja määräaikaisista tarkastajista.
Valvontakäynnillä todetaan viljelykasvit ja pinta-alat sekä tarkastetaan, että tukiehtoja on noudatettu. Mikäli tukiehtoja ei noudateta, voi seurauksena olla tuen vähennys ja vähäisestä laiminlyönnistä huomautus.
Valvonta on monipuolista ja tuen maksun edellytys
Kesän tilakäynneillä tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit ja viljelytapa, tukiehtojen ja ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen. Peltovalvontaan kuuluu maastossa tehtävien havaintojen ohella myös asiakirjojen tarkastusta.
Perinteisten maastossa tehtävien pinta-alavalvontojen lisäksi heinäkuun aikana jatkuvat satelliittiseurantaan liittyvät tarkastelut. Satelliittiseurantaa tehdään kaikilla maataloustukia hakeneilla maatiloilla ympäri vuoden ja kasvukauden aikana tarkastellaan useiden tukiehtojen täyttymistä.
Peltovalvontojen kokonaisuus on osa maataloustukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyvää prosessia, jolla varmistetaan haettavien maataloustukien kohdistuminen oikein perustein maatiloille. Tukien maksun yleisenä ehtona on, että määrätyt valvonnat tehdään EU:n taholta annettujen määräaikojen puitteissa.
Viljelijällä on mahdollisuus olla mukana valvontakäynnillä tai valtuuttaa edustaja valvontaan.
– Valvontakäynnillä pyritään neuvonnalliseen otteeseen, kertoo Leeni Toropainen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.
Muista muutosmahdollisuus
Satelliittiseuranta on tuonut viljelijälle mahdollisuuden peltotukien hakemuksen muuttamiseen koko kasvukauden ajan 1.10. saakka, mikäli viljelijä esimerkiksi huomaa, ettei viljely ehtojen mukaisesti onnistukaan.
– Olemme koostaneet vinkkejä viljelijälle erilliseen uutiseen ja videoon, jotka kannattaa käydä katsomassa, Elina Helttunen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta jatkaa.
Satelliitit ja teknologia ovat vähentäneet paikan päällä tehtävien tarkastusten määrää ja muuttaneet työn luonnetta myös hallinnon näkökulmasta. Lisäksi satelliittiseurannan myötä mukaan ovat tulleet EU-komission edellyttämät laadunarvioinnit maastokäynteineen, jotka tuovat peltovalvontakäyntien ohella tarkastajia lohkoille tänä vuonna. Laadunarviointikäynneistä ei erikseen ilmoiteta.
Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. Tukien tarkoituksena on turvata maataloustuotannon kannattavuus ja jatkuvuus EU:n pohjoisimmissa viljelyoloissa.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Elina Helttunen, Mikkelin toimipaikka, p. 0295 024 249
ryhmäpäällikkö Leeni Toropainen, Kuopion toimipaikka, p. 0295 020 016
johtava asiantuntija Arto Ruuska, Joensuun toimipaikka, p. 0295 026 098
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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