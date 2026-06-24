Kesän peltovalvonnat alkoivat Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

Itä-Suomessa pinta-alaperusteisia tukia haki vuonna 2026 noin 6500 tuenhakijaa 9.6. päättyneessä tukihaussa. Määrä on noin 150 tilaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä kesänä peltovalvonnassa tarkastettaviksi valikoituu tiloista noin 2 %.

– Tarkastuskäynti osuu tänä vuonna yhteensä noin 126 tilalle Itä-Suomen alueella tämänhetkisen tiedon mukaan. Lisäksi tuenhakijoiden viljelyä ja maatalousmaata tarkastellaan satelliittivalvonnan avulla. Valvontakäynnit aloitettiin heinäkuun alusta ja niitä jatketaan pitkälle loppusyksyyn saakka, kertoo Arto Ruuska Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Itä-Suomen maaseutuyksikössä työskentelevien vakituisten tarkastajien lisäksi kesän maastokauteen saadaan apuja määräaikaisista tarkastajista.

Valvontakäynnillä todetaan viljelykasvit ja pinta-alat sekä tarkastetaan, että tukiehtoja on noudatettu. Mikäli tukiehtoja ei noudateta, voi seurauksena olla tuen vähennys ja vähäisestä laiminlyönnistä huomautus.

Valvonta on monipuolista ja tuen maksun edellytys

Kesän tilakäynneillä tarkastetaan muun muassa kaikkien kasvulohkojen pinta-alat, viljelykasvit ja viljelytapa, tukiehtojen ja ehdollisuuden vaatimusten noudattaminen. Peltovalvontaan kuuluu maastossa tehtävien havaintojen ohella myös asiakirjojen tarkastusta.

Perinteisten maastossa tehtävien pinta-alavalvontojen lisäksi heinäkuun aikana jatkuvat satelliittiseurantaan liittyvät tarkastelut. Satelliittiseurantaa tehdään kaikilla maataloustukia hakeneilla maatiloilla ympäri vuoden ja kasvukauden aikana tarkastellaan useiden tukiehtojen täyttymistä.

Peltovalvontojen kokonaisuus on osa maataloustukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyvää prosessia, jolla varmistetaan haettavien maataloustukien kohdistuminen oikein perustein maatiloille. Tukien maksun yleisenä ehtona on, että määrätyt valvonnat tehdään EU:n taholta annettujen määräaikojen puitteissa.

Viljelijällä on mahdollisuus olla mukana valvontakäynnillä tai valtuuttaa edustaja valvontaan.

– Valvontakäynnillä pyritään neuvonnalliseen otteeseen, kertoo Leeni Toropainen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Muista muutosmahdollisuus

Satelliittiseuranta on tuonut viljelijälle mahdollisuuden peltotukien hakemuksen muuttamiseen koko kasvukauden ajan 1.10. saakka, mikäli viljelijä esimerkiksi huomaa, ettei viljely ehtojen mukaisesti onnistukaan.

– Olemme koostaneet vinkkejä viljelijälle erilliseen uutiseen ja videoon, jotka kannattaa käydä katsomassa, Elina Helttunen Itä-Suomen elinvoimakeskuksesta jatkaa.

Satelliitit ja teknologia ovat vähentäneet paikan päällä tehtävien tarkastusten määrää ja muuttaneet työn luonnetta myös hallinnon näkökulmasta. Lisäksi satelliittiseurannan myötä mukaan ovat tulleet EU-komission edellyttämät laadunarvioinnit maastokäynteineen, jotka tuovat peltovalvontakäyntien ohella tarkastajia lohkoille tänä vuonna. Laadunarviointikäynneistä ei erikseen ilmoiteta.

Viljelijätukia rahoitetaan EU:n maataloustukirahastosta, EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista. Tukien tarkoituksena on turvata maataloustuotannon kannattavuus ja jatkuvuus EU:n pohjoisimmissa viljelyoloissa.