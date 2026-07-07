Getafix Oy ostaa Core Service Oy:n osake-enemmistön – yrityskauppa tuo markkinoille entistä vahvempaa Apple-erityisosaamista
7.7.2026 12:00:00 EEST | Getafix Oy | Tiedote
IT-palvelutalo Getafix Oy on ostanut osake-enemmistön Core Service Oy:stä. Yritysjärjestelyn tavoitteena on yhdistää yritysten voimavarat ja luoda asiakkaille entistä laajempi ja monipuolisempi palveluvalikoima. Kaupan myötä Getafix Oy vahvistaa merkittävästi asemaansa erityisesti Applen yritysratkaisujen, ympäristöjen ja elinkaaripalveluiden asiantuntijana.
Core Service Oy jatkaa toimintaansa omana yhtiönä ja sen nykyinen johto sekä henkilöstö jatkavat tehtävissään. Kaupalla vahvistaa merkittävästi Core Service Oy:n palveluvalikoimaa ja vahvistaa sen kykyä tarjota kokonaisvaltaisia IT-palveluita asiakkailleen
ERITYISOSAAMINEN KESKIÖSSÄ: APPLE YRITYSRATKAISUJEN ASIANTUNTIJA
Core Service Oy on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina, joka tunnetaan markkinoilla erityisesti korkeatasoisesta ja sertifioidusta Apple-osaamisestaan. Yhtiö tarjoaa kattavat yritysratkaisut ja niille tuki- ja ylläpitopalvelut Applen ekosysteemissä toimiville yrityksille.
”Yritysten IT-ympäristöt monimuotoistuvat, ja Applen laitteiden määrä yrityskäytössä kasvaa jatkuvasti. Core Service Oy:n huippuunsa hiottu Apple-asiantuntijuus täydentää Getafixin nykyistä palvelutarjontaa täydellisesti. Yhdessä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme aidosti kokonaisvaltaista tukea alustasta riippumatta”, toteaa Getafix Oy:n toimitusjohtaja Mika Paavola.
Core Service Oy:n toimitusjohtaja Joe Carroll kommentoi järjestelyä:
”Getafixin leveämmät hartiat ja vahva markkina-asema antavat meille loistavan mahdollisuuden kasvattaa ja kehittää Apple-pohjaisia palveluitamme entisestään. Olemme innoissamme tästä uudesta luvusta, joka tuo lisäarvoa sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika PaavolatoimitusjohtajaGetafix OyPuh:+358 40 833 4532mika.paavola@getafix.fi
Joe CarrolltoimitusjohtajaCore Service OyPuh:+358 10 339 3611joe.carroll@coreservice.fi
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Getafix Oy
Getafix (www.getafix.fi) on kotimainen Microsoft -ympäristöihin liittyviin IT-palveluihin keskittynyt 30 hengen kasvuyhtiö. Yhtiön asiakkaita ovat tietoturvallisia ratkaisuja tarvitsevat valmistavan teollisuuden yritykset. Getafixin toimipisteet ovat Helsingissä ja Lohjalla. Data Group -ketjun jäsenenä yhtiö palvelee valtakunnallisesti Helsingistä Rovaniemelle. Yhtiön liikevaihto (pro-forma) vuodelta 2025 on 3,3 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on kasvaa yritysostoilla 10 miljoonan kokoluokkaan 2027 kuluessa. Getafix Oy on Louhi Net Oy:n tytäryhtiö.
Core Service Oy
Core Service Oy (www.coreservice.fi) on erikoistunut korkean vaatimustason IT-yritysratkaisuihin- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiö on tunnettu markkinoilla erityisesti virallisesta ja sertifioidusta Apple-eritysosaamisestaan. Core Service tarjoaa yrityksille Applen laitteiden elinkaarihallintaa, asiantuntijatukea ja räätälöityjä IT-ratkaisuja, jotka varmistavat asiakkaiden sujuvan ja tietoturvallisen arjen. Core Service on sitoutunut laatuun, nopeuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen.
Louhi Net Oy
Louhi (www.louhi.fi) on johtava kotimainen hosting-yhtiö ja digitaalisen työn ratkaisujen toimittaja. Louhella on 20 000 asiakasta ja yhtiön palveluihin kuuluu muun muassa verkkotunnukset, webhotellit sekä pilvialustat ja digitaalisen työn ratkaisut. Yhtiön liikevaihto oli 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2025. Sen omistus on 100 % Suomessa. Yhtiö kuuluu Winterbackwoods Oy -konserniin, joka tekee sijoituksia IT-alan yhtiöihin.
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