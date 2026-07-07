Getafix Oy ostaa Core Service Oy:n osake-enemmistön – yrityskauppa tuo markkinoille entistä vahvempaa Apple-erityisosaamista

Core Service Oy (www.coreservice.fi) on erikoistunut korkean vaatimustason IT-yritysratkaisuihin- ja ylläpitopalveluihin. Yhtiö on tunnettu markkinoilla erityisesti virallisesta ja sertifioidusta Apple-eritysosaamisestaan. Core Service tarjoaa yrityksille Applen laitteiden elinkaarihallintaa, asiantuntijatukea ja räätälöityjä IT-ratkaisuja, jotka varmistavat asiakkaiden sujuvan ja tietoturvallisen arjen. Core Service on sitoutunut laatuun, nopeuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen.