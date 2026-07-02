Ratkaisuja vesilintujen taantumaan – Erävedet-seminaari kokoaa asiantuntijat yhteen
3.7.2026 08:57:19 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Vesilintukannat ovat taantuneet Suomessa merkittävästi viimeisen 30 vuoden aikana. Koska Suomi on Euroopan keskeisimpiä vesilintujen pesimäalueita, asialla on laaja, kansainvälinen merkitys. Metsästäjäliiton Erävedet-seminaari kokoaa 17.8.2026 Tampereelle alan huippututkijat ja toimijat etsimään tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja vesilintukantojen elvyttämiseksi.
Suomalaisten vesilintujen tilanne herättää laajaa huolta. Jopa perinteisesti elinvoimainen sinisorsa taantuu, ja useiden muiden lajien – kuten haapanan, jouhisorsan ja lapasorsan – kannat ovat pudonneet voimakkaasti.
Eniten on harventunut viime vuosina metsästykseltä rauhoitettuna ollut punasotka, jonka kanta on laskenut 95 % 40 vuoden aikana. Lisäksi esimerkiksi tukkasotkan ja jouhisorsan määrä on laskenut 75 %.
Pääsyitä ahdinkoon ovat elinympäristöjen rehevöityminen ja umpeenkasvu sekä vieraspedot minkki ja supikoira. Joidenkin lajien osalta myös kestävän verotuksen varmistaminen edellyttää lisätoimia.
Vastuu kestävyydestä on kannettava
Elinympäristöjen muutokset ja pesimäaikaiset tuhot ovat suurimmat ratkaistavat haasteet. Lintujen elinympäristöjen ennallistamiseen on nykyään haettavissa tukia, joiden hyödyntämisessä maanomistajilla on avainrooli.
Myös metsästäjien suorittama vieraspetotorjunta sekä vesilintujen pesintää suojaavien keinotekoisten pesälaitteiden, kuten pesäputkien, asentaminen ovat ratkaisevassa asemassa.
– Näihin toimiin tarvitaan yhteiskunnallisia voimavaroja ja jatkuvuutta, jotta pesimäaikaisia tuhoja voitaisiin tehokkaasti ennaltaehkäistä, toteaa riista-asiantuntija Leena Kangas Suomen Metsästäjäliitosta.
Katso video: kuinka monta poikasta pesäputkeen mahtuu?
Uusien tutkimusten myötä suomalaiset metsästäjät ovat heränneet arvioimaan kriittisesti omaa rooliaan ja metsästyksen kestävyyttä. Kyse ei ole vain lintukantojen elinvoimaisuudesta, vaan myös perinteikkään metsästysmuodon tulevaisuudesta. Suomalaiset metsästäjät ovat jo pitkään osallistuneet kosteikkojen hoitoon, vieraspetojen poistoon ja pesimäpaikkojen parantamiseen. Nyt keskusteluun halutaan tuoda myös metsästyksen kestävyyden arviointi tutkimustiedon pohjalta.
– Otamme mieluummin aloitteen omiin käsiimme ja opimme maailman parhaista käytännöistä kuin jäämme odottamaan ylhäältä saneltua sääntelyä. Suomessa on pitkät perinteet metsästyksen joustavasta sääntelystä kantojen vaihteluiden mukaan, mistä metsäkanalintujen verotus on hyvä esimerkki, Kangas arvioi.
Asiantuntijat kokoontuvat Erävedet-seminaarissa
Ratkaisuja vesilintujen tilanteeseen etsitään Tampereella 17.8. järjestettävässä Erävedet-seminaarissa, jossa kuullaan laajasti alan johtavia asiantuntijoita tutkimuslaitoksilta, yliopistoilta ja järjestökentältä.
Seminaarin puhujat:
· Ere Grenfors ja Veli-Matti Pekkarinen, Suomen Metsästäjäliitto
· Taina Ihaksi, Baltic Sea Action Group
· Heikki Helle, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
· Antti Piironen, Luonnonvarakeskus (Luke)
· Veli-Matti Väänänen, Helsingin yliopisto
· Jyri Mononen ja Matti Kervinen, Suomen riistakeskus
· Claus Lind Christensen, Tanskan metsästäjäliitto (Danmarks Jægerforbund)
Lisätiedot tapahtumasta sekä ilmoittautuminen löytyvät tästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena KangasRiista-asiantuntijaMetsästäjäliittoPuh:050 331 4690leena.kangas@metsastajaliitto.fi
Veli-Matti PekkarinenLintuvesiasiantuntijaMetsästäjäliitto
SOTKA -levähdysaluehanke
Ere GrenforsLuonnon- ja riistanhoitopäällikköMetsästäjäliittoPuh:050 569 8916ere.grenfors@metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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