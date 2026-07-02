ETL varoittaa suomalaisesta ylitulkinnasta viherpesudirektiivin toimeenpanossa
3.7.2026 09:49:34 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) pitää tärkeänä, että vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin kansallisessa toimeenpanossa tunnistetaan yritysten arjen todellisuus. Heinäkuun alussa vahvistettu kuuden kuukauden siirtymäaika ei tuo teollisuudelle riittävää helpotusta, jos yritysten käytännön realiteetit eivät näy viranomaisten ohjeistuksessa ja valvonnassa.
Uusi niin sanottu viherpesudirektiivi kiristää ympäristöväitteiden käyttöä markkinoinnissa ja edellyttää, että ympäristöväitteet ja kestävyysmerkinnät ovat luotettavasti todennettavissa. Käytännössä uudet vaatimukset tarkoittavat laajoja muutoksia useisiin tuotepakkauksiin.
Valtioneuvoston torstaina 2.7.2026 hyväksymä asetus tarkentaa vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivin toimeenpanoon liittyviä määritelmiä ja soveltamisaikataulua. Asetukseen sisältyy rajattu kuuden kuukauden siirtymä tiettyjen vaatimusten osalta ennen 27.9.2026 markkinoille saatettuihin tuotteisiin.
– Ratkaisu on elintarviketeollisuuden näkökulmasta riittämätön. Se ei poista sitä tosiasiaa, että muutoksia pakkauksiin joudutaan nyt tekemään erittäin kireällä aikataululla, Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.
Elintarviketeollisuudessa pakkaus on olennainen osa tuotetta. Se suojaa elintarviketta, välittää kuluttajalle tietoa ja mahdollistaa tuotteen turvallisen kuljetuksen, varastoinnin ja myynnin. Siksi pakkausmerkintöihin kohdistuvat muutokset vaikuttavat usein koko toimitusketjuun tuotannosta kaupan hyllylle.
– Yritykset ovat tehneet kuukausia töitä valmistautuakseen uusiin vaatimuksiin. Silti osa muutoksista osuu väistämättä tilanteisiin, joissa vanhoja pakkausmateriaaleja on varastoissa, eikä uusia saada ajoissa, Levón sanoo.
EU:n kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyöverkosto CPC Network julkaisi kesäkuun lopulla yhteisen lähestymistavan varastossa olevia tuotteita koskeviin tilanteisiin. Asiakirjassa korostetaan vanhojen varastojen hallittua siirtymää, käytännöllisiä ratkaisuja ja suhteellisuutta viherpesudirektiivin soveltamisen alkuvaiheessa.
Poliittisten päättäjien on varmistettava, että emme Suomessa mene EU-vaatimuksia pidemmälle. Viranomaisten on tuettava yrityksiä vaatimusten täyttämisessä, ei synnytettävä uutta epävarmuutta jo valmiiksi haastavassa tilanteessa. Ylikireät tulkinnat johtaisivat kohtuuttomiin kustannuksiin ja tarpeettomaan pakkausmateriaalien hävittämiseen, mitä CPC-verkoston lähestymistapa pyrkii nimenomaan välttämään.
– Nyt tarvitaan viranomaisilta selkeä viesti yrityksille. Erityisen tärkeää on vahvistaa, että käytännön realiteetit ymmärretään ja valvonnan on oltava alkuvaiheessa ensisijaisesti ohjaavaa. Suomi ei saa tehdä viherpesudirektiivistä tiukempaa kuin EU-tasolla edellytetään, Levón peräänkuuluttaa.
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Yhteyshenkilöt
Satumaija LevónJohtaja, Vastuullisuus ja dataETLPuh:040 752 8537satumaija.levon@etl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
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