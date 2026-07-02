ETL varoittaa suomalaisesta ylitulkinnasta viherpesudirektiivin toimeenpanossa

Muistutuskutsu medialle: Kriisi kaukana, vaikutukset lähellä: miten Persianlahden tilanne näkyy suomalaisessa ruokaketjussa? 11.5.2026 08:46:43 EEST | Kutsu

Persianlahden geopoliittiset jännitteet heijastuvat nopeasti ruokaketjuun ja lopulta myös suomalaisten kuluttajien kukkaroihin. Elintarviketeollisuusliiton ajankohtaisessa keskustelutilaisuudessa pureudutaan siihen, miten miten Persianlahden kriisi vaikuttaa suomalaisten arkeen ruuan kautta.