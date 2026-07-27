E-vyöhykkeellä pitää olla nyt E-vyöhykkeen sisältävä lippu
3.8.2026 07:00:00 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
E-vyöhykkeen siirtymäaikana 2.6.–2.8.2026 E-vyöhykkeellä matkustamiseen kelpasi myös pelkän D-vyöhykkeen sisältävä lippu. Nyt siirtymäaika on päättynyt, ja E-vyöhykkeellä matkustamiseen tarvitaan E-vyöhykkeen sisältävä lippu.
HSL otti E-vyöhykkeen käyttöön 2.6.2026. Käyttöönotto alkoi kaksi kuukautta kestäneellä siirtymäajalla, jonka aikana E-vyöhykkeellä sai vielä matkustaa D-vyöhykkeen sisältävällä lipulla. Siirtymäaikana matkustajilla oli tarvittaessa mahdollisuus vaihtaa D-vyöhykkeen lippunsa E-vyöhykkeen sisältäväksi lipuksi.
Siirtymäaika päättyi 2.8.2026. Nyt E-vyöhykkeellä matkustamiseen tarvitaan E-vyöhykkeen sisältävä lippu eli vähintään DE-vyöhykkeet sisältävä lippu.
E-vyöhykkeen käyttöönoton yhteydessä pelkän D-vyöhykkeen sisältävät liput poistuivat myynnistä. Nyt D-vyöhykkeellä matkustamiseen tarvitaan vähintään CD- tai DE-vyöhykkeet sisältävä lippu.
Mikä E-vyöhyke on?
HSL-alue on jaettu viiteen vyöhykkeeseen, jotka on nimetty aakkosin A, B, C, D ja E Helsingin keskustasta alkaen. Uuteen E-vyöhykkeeseen kuuluvat Järvenpää ja Tuusulan pohjoisosat. Sipoo kuuluu kokonaan D-vyöhykkeeseen.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Rauno Särkkäahoyksikön päällikkö, palvelukehitysPuh:0406719998rauno.sarkkaaho@hsl.fi
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Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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