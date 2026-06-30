Pia Lohikoski: Wannabe-Orbán on ajanut hallituksen sekasortoon
3.7.2026 09:34:36 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii pääministeri Orpoa selventämään hallituksen linjaa suhteessa ministeri Rydmanin tutkimusrahoituspeukalointiin ja yleisesti tieteen vapauteen.
– Suomessa on totuttu siihen, että poliitikot pitävät näppinsä erossa tieteestä. Rydman osoittaa toiminnallaan avointa halveksuntaa perustuslakia, eduskunnan budjettivaltaa ja tiedemaailman asiantuntijuutta kohtaan. Vaikuttaa siltä, että ministeri luulee olevansa Orbán tai Trump, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukan kokoomusministereiden torstaina julkaisema hätähuuto tieteen vapauden puolesta on sinänsä tärkeä ja oikein, mutta samalla äärimmäisen nolo todiste hallituksen sisäisestä tilasta.
– Wannabe-Orbán on ajanut hallituksen sekasortoon ja kokoomus yrittää jo epätoivoisesti esiintyä hallituksen sisäisenä oppositiona. Pääministeri Orpon tulisi joko selventää hallituksen linja suhteessa tutkimusrahoitukseen tai tunnustaa, ettei tilanne ole hänen hallinnassaan ja vetää tarvittavat johtopäätökset, Lohikoski sanoo.
– Kokoomusministerit reagoivat rahoitussotkuun viiveellä, vaikka he olisivat voineet puuttua asiaan jo viikkoa aiemmin. Herää kysymys, pyrkiikö kokoomus siirtämään huomion pois omista vaalirahoituskytköksistään.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
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