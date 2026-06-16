Islannin ja Suomen välinen yhteistyö kiinnostaa näyttämötaiteen toimijoita
3.7.2026 11:08:55 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja maiden välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin. Tänä vuonna islantilaisten ja suomalaisten näyttämötaiteen toimijoiden rahastolle lähettämien hakemusten määrä lähes kaksinkertaistui.
Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston hallitus vastaanottaa vuosittain apurahahakemuksia islantilaisilta ja suomalaisilta yksityishenkilöiltä ja organisaatioilta, joiden toiminta kattaa monipuolisesti eri aloja kuvataiteesta ja elokuvasta näyttämötaiteeseen, kirjallisuuteen ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Tänä vuonna hallitus pani merkille merkittävän kasvun islantilaisten ja suomalaisten näyttämötaiteen hakemusten määrässä.
”On ilo nähdä, että näyttämötaiteen toimijat sekä Suomessa että Islannissa ovat kiinnostuneita maidemme välisestä yhteistyöstä. On myös hienoa, että Islannista tulevien hakemusten määrä on kasvanut hieman, sillä olemme tänä vuonna panostaneet enemmän islantilaisen yleisön tavoittamiseen”, toteaa Islantilais-suomalaisen kulttuurirahaston puheenjohtaja Pekka Timonen.
Rahasto vastaanotti yhteensä 85 hakemusta ja myöntää yhteensä 32 200 euroa 31 suomalaiselle ja islantilaiselle yksityishenkilölle ja organisaatiolle.
”Tänä vuonna suurin osa apurahoista jaettiin musiikin ja näyttämötaiteen toimijoille, mutta tukea myönnettiin myös kirjallisuuden, elokuvan ja kuvataiteen toimijoille sekä projekteille yhteiskunnan ja demokratian apurahakategoriassa. Halusimme myös tukea kuurojen pohjoismaista kulttuurifestivaalia, joka järjestetään heinäkuun lopussa Selfossissa Islannissa. Monet apurahoistamme myönnettiin toimijoille, jotka aikovat esittää festivaalilla runo- ja teatteriesityksiä”, Pekka Timonen kertoo.
Apurahajako koski vuoden 2026 jälkimmäistä puoliskoa ja vuoden 2027 ensimmäistä puoliskoa. Lue liitteestä lisää eri apurahoista ja niiden käyttötarkoituksesta.
Tietoa Islantilais-suomalaisesta kulttuurirahastosta
Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto jakaa vuosittain apurahoja yksityishenkilöille, järjestöille ja yhdistyksille hankkeisiin, jotka edistävät yhteyksiä ja kulttuurivaihtoa Suomen ja Islannin välillä. Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, ja työtä johtaa puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Muut hallituksen jäsenet ovat yliopisto-opettaja Sari Päivärinne, Senior Adviser Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir ja taiteilija Magnús Logi Kristinsson.
Lisätietoja: Rahaston pääsihteeri Gunvor Kronman, gunvor.kronman(at)hanaholmen.fi
Lue lisää rahastosta: https://hanaholmen.fi/fi/the-icelandic-finnish-cultural-foundation/finnish
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Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
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