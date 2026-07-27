Ahola Transports Åke Nyblom är Rikets Officiella Sjusovare 2026

Åke Nyblom är född i Karleby. Barndomen präglades starkt av havet och den gamla stadsmiljön; han bodde i Neristan och tillbringade somrarna i Öja skärgården. Förkärleken till skärgården lever vidare i det nuvarande livet i Nådendal.

I familjen fanns förutom föräldrarna fyra syskon, varav två också arbetar i Ahola. Hemspråket var svenska. Familjen och uppväxtmiljön lade en stark grund för samarbete, arbetsmoral och värderingar som fortfarande bär.

Åke Nyblom flyttade till Nådendal år 1997 och har bott i Viluluoto sedan år 1999.

– Nådendal och skärgården har blivit en viktig del av mitt liv, säger han.

Åke Nybloms familj består av hustrun Kaisa samt barnen Emil, Ida, Nea och Oskar. Familjen har också fungerat som kris- och fosterfamilj, vilket har fört med sig ytterligare ansvar och meningsfullhet.

Åke Nybloms fritidsintressen är motionerande, snickeri och golf.

En mångsidig karriär inom företaget

Åke Nybloms kompetens har efter gymnasiet främst byggts upp i praktiken inom arbetslivet. Han har byggt på sin kompetens genom att utbilda sig till trafikledare, säkerhetsrådgivare och företagare inom godstransport. År 2023 utförde Nyblom en EMBA-examen.

Nyblom började på Ahola Transport 1995 och karriären utvecklades inom företaget. Han har bland annat arbetat på verkstad, med specialtransporter, som truckförare, inom transportplanering och som serviceansvarig.

År 2010 blev Åke Nyblom Fleet and Site Manager i Nådendal och 2017 Business Director. Sedan år 2022 är han verkställande direktör för Ahola Transport.

– Vad gäller ledarskap är det enligt mig viktigt att respektera organisationens struktur och ledningssystem, leda genom exempel och arbeta värdebaserat. Beslutsfattandet ska bygga på fakta. Jag tror på en platt organisation där ansvar och förtroende går hand i hand, säger rikets officiella sjusovare 2026 Åke Nyblom.

Ahola-koncernen satsar mångsidigt på hållbarhet, bland annat genom att elektrifiera fordon och satsa på personalens välbefinnande. Ahola ordnar årligen trafiksäkerhetsdagar i skolor i Nådendal och bedriver antimobbningsarbete i Nådendal och Karleby i samarbete med Finlands starkaste man Mika ”El Toro” Törrö.

Ahola-koncernen i korthet

Finskt familjeföretag sedan 1955, nu i tredje generationen

Ahola Transport är en del av Ahola-koncernen, som även omfattar Ahola Special och Ahola Digital

Sysselsätter 700 personer

Omsättning år 2025: 114 miljoner euro. 1,7 miljoner ton gods transporterades

Främst internationella transporter

Huvudmarknader: Norden, Baltikum samt Central- och Östeuropa

500 fordon i trafik. 96 % av flottan tillhör den lägsta utsläppsklassen och antalet elfordon ökar

Familjeföretagets värderingar är helhetsansvar, öppenhet och respekt för individen

År 1997 flyttade verksamheten från Nystad till Nådendal i samband med Finnlines färjetrafik

År 2005 byggde Ahola en egen hall i Luolala industriområde

Verksamheten har vuxit och i dag är Nådendal en livlig knutpunkt för Aholas nordiska trafik

I närheten av hamnen i Luolala har ett logistikekosystem vuxit fram, med bl.a. transporthubb, chaufförsutrymmen, tvätt för tung trafik och infrastruktur för laddning. Investeringar planeras även de kommande åren.





Sjusovardagstraditionens historia

Sjusovartraditionen i Nådendal har långa anor. Den 27 juli är en stor festdag då en särskilt meriterad person utses till Rikets Officiella Sjusovare. Förr i tiden var det mer pinsamt att bli utsedd till sjusovare, då eftersläntrare och långsovare uppmärksammades med oväsen och kardborrar.

De första berättelserna om sjusovare härstammar från tiden för kristendomsförföljelserna, då det sägs att sju heliga män sov i 200 år.

Det nuvarande firandet av sjusovardagen hänger starkt samman med kurorter och badkultur, som också i Nådendal blomstrade under 1800-talet. Underhållning ordnades för badgäster, där sjusovarfirandet passade väl in.

Ursprungligen präglades dagen av kakofoni och karnevalsstämning. Deltagarna samlades klockan sju på morgonen, och försenade fick ducka för kardborrebombardemang. Därefter gav sig ett högljutt följe ut för att leta efter hus där gardinerna ännu var fördragna. När ett sådant hus hittades framfördes en serenad under fönstret.

I takt med att kurortsverksamheten avtog föll även sjusovarkarnevalen i glömska, men den har återupplivats sedan 1950-talet. I dag är det nationella firandet av sjusovardagen etablerat i Nådendal, där man årligen utser en person som gjort en insats för staden till sjusovare – Rikets Officiella Sjusovare ™.