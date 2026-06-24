Pohjalaiskaupungit vahvistavat asemiaan asuntosijoittajien suosikkeina – Kokkola jo viidenneksi, Vaasa kymmenen parhaan joukossa

Kokkolan nousu rankingin kärkipäähän on ollut poikkeuksellisen vahvaa. Vuonna 2023 kaupunki sijoittui sijalle 21, vuotta myöhemmin sijalle 15, viime vuonna kahdeksanneksi ja nyt jo viidenneksi.

”Kokkolan nousu ei ole enää yksittäisen vuoden onnistuminen, vaan pidempään jatkunut kehityssuunta. Kokkolassa asuntojen hinnat ovat laskeneet vähemmän kuin useimmissa muissa kaupungeissa, vuokrakehitys on ollut keskimääräistä parempaa ja samalla myös vuokramarkkina toimii kokonaisuutena hyvin – markkinointiajoissa Kokkola on rankingin kärkipäätä eli asunnot menevät nopeasti vuokralle”, sanoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson.

Vaasa puolestaan sijoittui kymmenenneksi ja kuuluu rankingin parhaaseen kolmannekseen. Vielä vuoden 2022 rankingissa Vaasa oli sijalla 19.

”Vaasan vahvuuksia ovat vahva elinkeinoelämä, merkittävä korkeakoulukeskittymä ja hyvät kehitysnäkymät. Korkeakoulujen vaikutus näkyy erityisen hyvin juuri nyt heinäkuun alusta eteenpäin, kun uudet opiskelijat etsivät asuntoja. Yksiöiden markkinointiajat lasketaan parhaimmillaan tunneissa eikä päivissä”, Karlsson toteaa.

”Haastavina aikoina niin asuntomarkkinoilla kuin taloudessa hyvä työllisyys nousee arvoonsa, sillä asunto- ja vuokramarkkinat ovat kuitenkin maksukyvyn perässä. Keski-Pohjanmaalla on Suomen paras työllisyysaste ja Pohjanmaalla toiseksi paras. Samalla tavaravienti ja BKT asukasta kohden ovat Suomen kärkipäätä”, Karlsson jatkaa.

Seinäjoki säilytti viimevuotisen sijoituksensa ja löytyy edelleen vertailun ylemmästä keskikastista. Kaupunki on noussut tasaisesti viime vuosina ja parantanut sijoitustaan merkittävästi, sillä vielä vuonna 2022 se sijoittui vertailussa toiseksi viimeiseksi.

Pohjalaiskaupunkien vahva menestys heijastaa samalla laajempaa muutosta asuntosijoitusmarkkinassa. Vielä muutama vuosi sitten rankingin kärjessä olivat Tampere, Turku, Vantaa ja Helsinki. Nyt kärkisijoja pitävät Rovaniemi, Hämeenlinna, Oulu, Kuopio ja Kokkola.

”Asuntosijoittamisen parhaat kaupungit eivät tällä hetkellä ole ne, jotka kasvavat nopeimmin, vaan ne, joissa markkina toimii tasapainoisesti. Vuokraustoiminnan ennakoitavuus, kohtuulliset tuotot ja vakaat markkinanäkymät korostuvat nyt enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten”, Karlsson sanoo.

Kaupunkiranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen (PTT) kaupunkikohtaisiin laskelmiin asuntosijoittamisen tuottojen kehityksestä, asuntojen markkinointiajoista Vuokraovi.com-sivustolla sekä alueellisiin kehitystekijöihin, kuten Tilastokeskuksen väestöennusteeseen, vuokralla asuvien osuuteen ja Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometrin kaupunkikohtaisiin kehitysnäkymiin. Vertailussa on mukana yhteensä 27 kaupunkia, joille PTT on laskenut huoneistotyypeittäin muutokset vuosien 2021–2025 keskimääräiselle vuosittaiselle arvonnousulle ja vuokratuotolle ennen veroja.

Tiedotteen liitteistä löytyvät tarkemmat materiaalit Suomen Vuokranantajien kaupunkirankingista. Tarkempia lisätietoja voi tiedustella ekonomisti Eemeli Karlssonilta.