Gigantti Gaming julkaisi Assembly Summerin ohjelmansa – mukana myös TCL:n esports-legenda Rekkles

Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.

Tuotteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.

Yli 1 000 Gigantin ammattilaista palvelee asiakkaita myymälöissä, verkkokaupassa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa ympäri Suomen. Yhdessä autamme löytämään ratkaisuja niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.

Työnantajana panostamme osaamisen kehittämiseen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monipuolisiin urapolkuihin.



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