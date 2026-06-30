Gigantti Gaming julkaisi Assembly Summerin ohjelmansa – mukana myös TCL:n esports-legenda Rekkles
6.7.2026 08:45:18 EEST | Gigantti | Tiedote
Suomen suurin digitaalisen kulttuurin tapahtuma, Assembly Summer, valtaa jälleen Helsingin Messukeskuksen 30.7.–2.8.2026. Gigantti Gaming tuo tapahtumaan kaikkien aikojen kattauksensa: massiivisen gaming-myymälän, päivittäisiä kilpailuja, tuhansien eurojen arvosta lahjatuotteita, Giga Mobiilin vetävän tarjonnan sekä yhteistyökumppani TCL:n kutsumana esports-maailman kiintotähden, Rekklesin.
Gigantti Gamingin tapahtuma-alue on jälleen yksi Assembly Summerin suurimmista vetonauloista. Osastolla pääsee tutustumaan uusimpiin pelilaitteisiin, -tarvikkeisiin ja mobiiliratkaisuihin, tekemään ostoksia sekä osallistumaan kilpailuihin ja arvontoihin. Luvassa on tarjouksia, uutuuksia sekä asiantuntijoita auttamassa niin ensimmäistä pelikonetta hankkivia, kuin kokeneitakin harrastajia.
Esports-legenda Rekkles saapuu tapaamaan faneja 1.8.
Tapahtumalauantaina Gigantti Gamingin osastolla nähdään erityisvieras, kun TCL:n kutsumana paikalle saapuu kenties tunnetuin eurooppalainen esports-tähti, Rekkles.
Ruotsalainen Rekkles nousi kansainväliseen maineeseen League of Legends -pelin huipulla ja on vuosien aikana kerännyt ympärilleen lähes neljä miljoonaa seuraajaa sosiaalisen median kanavissa.
Fanit pääsevät tapaamaan TCL:ää edustavan Rekklesin Gigantti Gamingin osastolla Meet & Greet -tilaisuudessa. Tarkempi aikataulu julkaistaan lähempänä tapahtumaa Assemblyn ja Gigantti Gamingin kanavissa.
Päivittäin kilpailuja, giveawayta ja palkintoja:
To 30.7. klo 17
Ultimate Gaming Quiz
Kaikenlaisille kisaajille sopivassa tietovisassa testataan gaming-tuntemusta rennolla otteella. Nopeimmat ja skarpeimmat vievät kotiinsa huippubrändien tuotepalkintoja.
Pe 31.7. klo 17
Gigantti Gaming Giveaway
La 1.8. klo 17
Gigantti Gaming Giveaway
Assembly-kävijöiden suursuosikiksi nousseissa giveaway-sessioissa jaetaan Gigantti Gamingin ja yhteistyökumppaneiden tuotteita yhteensä 10 000 € arvosta. Luvassa on taattua vauhtia ja yllätyksiä.
Kokeile taitojasi CS2-turnauksessa 31.7–1.8.
Gigantti Gamingin alueen vieressä sijaitsevassa Red Bull Gaming Spheressä järjestetään perjantaina ja lauantaina Counter-Strike 2:n suosittuun Wingman-pelimuotoon perustuvat pariturnaukset.
Wingmanissa kaksi kahden hengen joukkuetta kohtaavat normaalia tiiviimmässä ja nopeatempoisemmassa kisassa. Turnaukseen voi ilmoittautua tapahtumapäivänä Red Bull Gaming Spheressä. Parhaat joukkueet palkitaan huippubrändien tuotepalkinnoilla.
Giga Mobiilin etuja ja Giga-karhu tavattavissa joka päivä
Myös Giga Mobiili on mukana omalla tapahtuma-alueellaan. Jaossa on lisäksi runsaasti lahjatuotteita.
Perheen pienimpien suosikki, Giga-karhu, vierailee osastolla torstaista lauantaihin klo 12–16. Karhun kanssa voi ottaa yhteiskuvia ja vaihtaa ylätassut riehakkaassa Assy-tunnelmassa.
Tunnelma jatkuu Gigantti After Hours -jatkoilla
Messupäivien jälkeen täysi-ikäiselle on tarjolla iltatunnelmaa Helsingin Kulttuurikasarmilla, jossa järjestetään Assemblyn viralliset jatkot torstaista lauantaihin.
- Darts-pisteitä ja päivittäinen bullseye-kisa
- BeerBong-haasteita ja iltaiset palkinnot voittajille
- FIFA- ja NHL-pelipisteitä miniturnauksineen
- Karaokea
- DJ joka ilta
- Ruokaa ja juomaa takuuviihtyisissä puitteissa
Gigantti Gamingin myymälä palvelee koko tapahtuman ajan
- To 30.7. klo 11–22
- Pe 31.7. klo 12–22
- La 1.8. klo 12–22
- Su 2.8. klo 10–14
Yhteystiedot / Gigantti Oy:
Akseli Eklund, projektipäällikkö, akseli.eklund@gigantti.fi
Sami Särkelä, markkinointi- ja viestintäjohtaja, sami.sarkela@gigantti.fi
Oikeus ohjelma- ja aikataulumuutoksiin pidätetään.
Avainsanat
Kuvat
Gigantti auttaa suomalaisia saamaan enemmän irti teknologiasta
Haluamme, että asiakas saa aina enemmän meillä asioidessaan: laajan valikoiman, asiantuntevan palvelun sekä ratkaisut, jotka vastaavat tarpeisiin eri elämäntilanteissa. Tarjoamme tuotteita kodin, viihteen, työn, opiskelun ja pelaamisen tarpeisiin, sekä kestäviä Epoq-keittiötä.
Tuotteiden rinnalla meiltä löytyy palveluita, jotka helpottavat käyttöönottoa, huolenpitoa, korjaamista ja kierrätystä. Tavoitteemme on tehdä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja auttaa asiakkaitamme saamaan hankinnoistaan enemmän hyötyä koko niiden elinkaaren ajan.
Yli 1 000 Gigantin ammattilaista palvelee asiakkaita myymälöissä, verkkokaupassa, asiakaspalvelussa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa ympäri Suomen. Yhdessä autamme löytämään ratkaisuja niin yksityis- kuin yritysasiakkaille, pieniin kuin suuriinkin tarpeisiin.
Työnantajana panostamme osaamisen kehittämiseen, yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja monipuolisiin urapolkuihin.
Lue meistä lisää: gigantti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Gigantti
Gigantin kesäkuun telecom-katsaus: valmistujaiskausi vauhditti premium-puhelinten myyntiä – Oura 5 nousi ylivoimaiseksi ykköseksi30.6.2026 09:44:03 EEST | Tiedote
Kesäkuu näkyi Gigantin telecom-myynnissä erityisesti valmistujaisten ja muiden kesäjuhlien sesonkina. Samsung Galaxy A17 oli kuukauden myydyin puhelin, mutta heti sen kannoilla seurasivat Applen mallit. Puettavassa teknologiassa uusi Oura Ring 5 nousi suoraan myydyimmäksi tuotteeksi, kahdella suosikkivärillä. Lasten kellopuhelimet hankitaan jo hyvissä ajoin.
Vaasa on Gigantin Vuoden Myymälä 2026 – vahva yhteishenki ja sisukas kehitystyö nostivat Suomen parhaaksi11.6.2026 11:00:00 EEST | Tiedote
Vaasa on valittu Gigantin Vuoden Myymäläksi 2026. Valintaraati nosti perusteluissaan esille myymälän vaikuttavan suoriutumisen niin asiakaskokemuksessa, henkilöstötyytyväisyydessä kuin liiketoiminnan kehittämisessä. Palkinto jaettiin Elkjøp-konsernin Campus-tapahtuman yhteydessä Oslossa 10.6.2026.
Robottiruohonleikkureista tuli kesän hitti – myynti viisinkertaistui kevään aikana5.6.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset ovat innostuneet robottiruohonleikkureista, ja valmiita panostamaan entistä laadukkaampiin laitteisiin. Erityiseen suosioon ovat nousseet itsenäisesti esteitä väistelevät, rajalangattomat laitteet. Gigantissa robottiruohonleikkureiden kappalemääräinen myynti kasvoi toukokuussa viisinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.
Gigantin toukokuun telecom-katsaus: Samsung hallitsee myydyimpien listaa – edullisen ja Euroopassa suositun Honorin nousua odotetaan31.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Samsungin Galaxy A -sarja hallitsi Gigantin toukokuun puhelinmyyntiä selkeällä kolmoisvoitolla samalla, kun markkinoilla näkyy odottava tunnelma uusien valmistajien kasvattaessa jalansijaansa Euroopassa. Pitkään odotettu Oura Ring 5 tuo markkinoille entistä huomaamattomamman version suositusta älysormuksesta. Myös aktiivisuusrannekkeet tekevät paluuta.
Gigantti palasi Porvooseen kahden kuukauden tauon jälkeen – avajaiset keräsivät satojen metrien jonon29.5.2026 13:16:20 EEST | Tiedote
Uusi Gigantti avattiin Porvoon Kuninkaanportissa komeasti 28. toukokuuta. Alle kahdessa kuukaudessa rakennettu myymälä keräsi avajaispäivänä runsaasti asiakkaita, ja parhaimmillaan oven edessä jonotettiin satojen metrien matkalla. Avajaismenestys ja asiakkaiden iloiset palautteet antavat vankat lähtökohdat tulevaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme