Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella käynnistyy uusi hanke suun terveyden edistämiseksi
8.7.2026 07:30:00 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käynnistää yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa SaSu – Saavutettavat terveyspalvelut suun terveyden edistämiseksi -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka tukevat suun terveyttä jo ennen ongelmien syntymistä. Samalla pyritään vahvistamaan omahoitoa, tukemaan palveluihin hakeutumista sekä vahvistamaan palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.
Hankkeen kohderyhmänä ovat vieraskieliset ja maahanmuuttajataustaiset aikuiset sekä lapsiperheet, joille suomalainen palvelujärjestelmä voi olla vieras ja joiden ennaltaehkäisevien palveluiden käyttö jää usein vähäiseksi. Hankkeen päätavoitteena on parantaa vieraskielisen väestön suun terveydenhuollon palveluiden saavutettavuutta sekä edistää ennaltaehkäisevästi terveyttä ja hyvinvointia.
Hyvä suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä, hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Haluamme hankkeen avulla kehittää saavutettavia suun terveyspalveluita sekä tukea asukkaita omahoidossa ja palveluihin hakeutumisessa. Pienilläkin teoilla voidaan ehkäistä suuria suun terveyden ongelmia. Haluamme tavoittaa ihmiset mahdollisimman varhain ja tukea heitä ennen kuin ongelmat kasvavat niin suuriksi, että tarvitaan vaativia hoitoja, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiia Seppänen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.
Miksi hanke on tärkeä?
Suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä ja hyvinvointia. Hoitamattomat suun terveyden ongelmat voivat aiheuttaa kipua, heikentää elämänlaatua ja vaikeuttaa muiden sairauksien hoitoa.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella nukutuksessa tehtävien hammashoitojen määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Monia suun terveyden ongelmia voidaan kuitenkin ehkäistä hyvällä omahoidolla, oikea-aikaisella ohjauksella ja varhaisella puuttumisella.
Hanke tukee myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen strategista tavoitetta hallitusta kustannuskehityksestä ja vaikuttavasta toiminnasta. Kun suun terveyden ongelmia ehkäistään ajoissa ja palveluihin ohjautumista tuetaan, voidaan vähentää laajojen korjaavien hammashoitojen ja nukutuksessa tehtävien hammashoitojen tarvetta sekä parantaa hyvinvointia ja hoidon vaikuttavuutta.
Mitä hankkeessa tehdään?
Hankkeessa kehitetään kulttuurisesti saavutettavia ja ymmärrettäviä suun terveyspalveluita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta ja tukea niihin oikea-aikaista hakeutumista. Samalla vahvistetaan ammattilaisten osaamista kulttuurisensitiivisessä kohtaamisessa ja palveluohjauksessa, kehitetään eri palveluiden välistä yhteistyötä sekä tuotetaan monikielisiä materiaaleja suun terveyden tukemiseksi.
Hankkeessa yhdistyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen käytännön palveluiden kehittäminen ja vahva suun terveyden asiantuntemus, Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutus- ja kehittämisosaaminen sekä Centria-ammattikorkeakoulun asiantuntemus saavutettavuudessa, monikielisessä viestinnässä ja digitaalisissa ratkaisuissa. Yhdessä kehitetään uusia toimintamalleja, koulutuksia, materiaaleja ja palveluprosesseja, jotka tukevat sujuvaa asiointia ja suun terveyden edistämistä.
Hankkeen aikana toteutetaan muun muassa:
- suun terveyden pop-up-tilaisuuksia eri puolilla Itä-Uuttamaata
- tukea ajanvaraukseen ja digitaalisten palveluiden käyttöön
- monikielisiä ja kuvallisia ohjausmateriaaleja
- avoimet verkkovalmennukset
- digihoitopolut suun terveyden omahoidon tueksi
- ammattilaisten koulutuksia kulttuurisensitiivisestä kohtaamisesta ja palveluohjauksesta
- palveluprosessien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä
- saavutettavien digitaalisten palveluiden ja materiaalien käyttöönottoa
Hankkeella pyritään varmistamaan, että jokainen saa tarvitsemansa tiedon ymmärrettävässä muodossa sekä tukea omahoitoon, palveluihin hakeutumiseen ja digitaalisten palveluiden käyttöön. Tätä tuetaan muun muassa monikielisillä materiaaleilla, saavutettavilla toimintamalleilla sekä paremmalla tuella palveluihin hakeutumisessa.
Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja, jotka tukevat omahoitoa, vahvistavat eri palveluiden välistä yhteistyötä ja ehkäisevät tilanteita, joissa suun ongelmat ehtivät kasvaa niin suuriksi, että tarvitaan laajoja hoitoja tai hammashoitoa nukutuksessa.
Pitkäaikaisia hyötyjä alueelle
Hankkeen aikana syntyviä toimintamalleja, koulutuksia ja materiaaleja pyritään juurruttamaan osaksi hyvinvointialueen normaalia toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä, tukea ammattilaisten osaamista sekä kehittää palveluita vastaamaan entistä paremmin alueen monimuotoisen väestön tarpeita.
SaSu – Saavutettavat terveyspalvelut suun terveyden edistämiseksi -hanke käynnistyy 1.9.2026 ja toteutetaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiia SeppänenProjektipäällikköItä-Uudenmaan hyvinvointialue
SaSu – Saavutettavat terveyspalvelut suun terveyden edistämiseksi -hanke
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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