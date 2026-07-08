Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella käynnistyy uusi hanke suun terveyden edistämiseksi

Hankkeen kohderyhmänä ovat vieraskieliset ja maahanmuuttajataustaiset aikuiset sekä lapsiperheet, joille suomalainen palvelujärjestelmä voi olla vieras ja joiden ennaltaehkäisevien palveluiden käyttö jää usein vähäiseksi. Hankkeen päätavoitteena on parantaa vieraskielisen väestön suun terveydenhuollon palveluiden saavutettavuutta sekä edistää ennaltaehkäisevästi terveyttä ja hyvinvointia.

Hyvä suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä, hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Haluamme hankkeen avulla kehittää saavutettavia suun terveyspalveluita sekä tukea asukkaita omahoidossa ja palveluihin hakeutumisessa. Pienilläkin teoilla voidaan ehkäistä suuria suun terveyden ongelmia. Haluamme tavoittaa ihmiset mahdollisimman varhain ja tukea heitä ennen kuin ongelmat kasvavat niin suuriksi, että tarvitaan vaativia hoitoja, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiia Seppänen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Miksi hanke on tärkeä?

Suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä ja hyvinvointia. Hoitamattomat suun terveyden ongelmat voivat aiheuttaa kipua, heikentää elämänlaatua ja vaikeuttaa muiden sairauksien hoitoa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella nukutuksessa tehtävien hammashoitojen määrä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Monia suun terveyden ongelmia voidaan kuitenkin ehkäistä hyvällä omahoidolla, oikea-aikaisella ohjauksella ja varhaisella puuttumisella.

Hanke tukee myös Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen strategista tavoitetta hallitusta kustannuskehityksestä ja vaikuttavasta toiminnasta. Kun suun terveyden ongelmia ehkäistään ajoissa ja palveluihin ohjautumista tuetaan, voidaan vähentää laajojen korjaavien hammashoitojen ja nukutuksessa tehtävien hammashoitojen tarvetta sekä parantaa hyvinvointia ja hoidon vaikuttavuutta.

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeessa kehitetään kulttuurisesti saavutettavia ja ymmärrettäviä suun terveyspalveluita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on parantaa palveluiden saavutettavuutta ja tukea niihin oikea-aikaista hakeutumista. Samalla vahvistetaan ammattilaisten osaamista kulttuurisensitiivisessä kohtaamisessa ja palveluohjauksessa, kehitetään eri palveluiden välistä yhteistyötä sekä tuotetaan monikielisiä materiaaleja suun terveyden tukemiseksi.

Hankkeessa yhdistyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen käytännön palveluiden kehittäminen ja vahva suun terveyden asiantuntemus, Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutus- ja kehittämisosaaminen sekä Centria-ammattikorkeakoulun asiantuntemus saavutettavuudessa, monikielisessä viestinnässä ja digitaalisissa ratkaisuissa. Yhdessä kehitetään uusia toimintamalleja, koulutuksia, materiaaleja ja palveluprosesseja, jotka tukevat sujuvaa asiointia ja suun terveyden edistämistä.

Hankkeen aikana toteutetaan muun muassa:

suun terveyden pop-up-tilaisuuksia eri puolilla Itä-Uuttamaata

tukea ajanvaraukseen ja digitaalisten palveluiden käyttöön

monikielisiä ja kuvallisia ohjausmateriaaleja

avoimet verkkovalmennukset

digihoitopolut suun terveyden omahoidon tueksi

ammattilaisten koulutuksia kulttuurisensitiivisestä kohtaamisesta ja palveluohjauksesta

palveluprosessien ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä

saavutettavien digitaalisten palveluiden ja materiaalien käyttöönottoa

Hankkeella pyritään varmistamaan, että jokainen saa tarvitsemansa tiedon ymmärrettävässä muodossa sekä tukea omahoitoon, palveluihin hakeutumiseen ja digitaalisten palveluiden käyttöön. Tätä tuetaan muun muassa monikielisillä materiaaleilla, saavutettavilla toimintamalleilla sekä paremmalla tuella palveluihin hakeutumisessa.

Hankkeessa kehitetään myös toimintamalleja, jotka tukevat omahoitoa, vahvistavat eri palveluiden välistä yhteistyötä ja ehkäisevät tilanteita, joissa suun ongelmat ehtivät kasvaa niin suuriksi, että tarvitaan laajoja hoitoja tai hammashoitoa nukutuksessa.

Pitkäaikaisia hyötyjä alueelle

Hankkeen aikana syntyviä toimintamalleja, koulutuksia ja materiaaleja pyritään juurruttamaan osaksi hyvinvointialueen normaalia toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä, tukea ammattilaisten osaamista sekä kehittää palveluita vastaamaan entistä paremmin alueen monimuotoisen väestön tarpeita.

SaSu – Saavutettavat terveyspalvelut suun terveyden edistämiseksi -hanke käynnistyy 1.9.2026 ja toteutetaan yhteistyössä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.