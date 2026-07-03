Virta: Suomi tarvitsee luottamusta – ei kaverikaistoja
3.7.2026 12:43:36 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan viime päivien tiedot hallituksen tavasta valmistella julkisia tukipäätöksiä herättävät vakavia kysymyksiä päätöksenteon avoimuudesta.
– Tässä keskustelussa ei ole kyse siitä, ovatko Helsinki Garden tai Urheiluliiton EM-kisahanke itsessään hyviä vai huonoja hankkeita. Kyse on siitä, miten hallitus tekee päätöksiä julkisten varojen käytöstä. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden pitäisi olla kaiken päätöksenteon perusta.
Virran mukaan Helsinki Garden -hankkeen 35 miljoonan euron ehdollinen investointituki on edelleen vailla uskottavaa selitystä.
– On käsittämätöntä, ettei näin merkittävän rahoituspäätöksen valmistelusta ja perusteista saada vieläkään selkeää vastausta. Julkisten varojen käytön pitää kestää päivänvalo.
Huolta lisää se, ettei kyse näytä olevan yksittäisestä tapauksesta. Nyt on käynyt ilmi, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen projektipäällikkö Harri Halme käytti samanlaista ohituskaistaa, jolla entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sai viime vuonna Garden Helsinki -hankkeelle tuen.
– Hallitukselle näyttää muodostuvan enemmän säännöksi kuin poikkeukseksi, että merkittäviä hankkeita tuodaan päätettäväksi virallisten valmisteluprosessien ohi. Vielä hämmentävämpää on, ettei edes vastuuministeri ole voinut esitellä oman hallinnonalansa ratkaisua.
Virta muistuttaa myös, että Helsingin Sanomien mukaan Garden Helsinki -päätös tehtiin samaan aikaan, kun hankkeen keskeiset toimijat järjestelivät kokoomuksen – myös pääministeri Orpon – vaalirahoitusta kunta- ja aluevaaleihin.
– En väitä, että mitään väärää olisi välttämättä tapahtunut. Mutta juuri tällaisissa tilanteissa avoimuus on kaikkein tärkeintä. Päätöksenteon pitää kestää tarkastelu myös silloin, kun syntyy perusteltuja kysymyksiä.
Virran mukaan viime päivien tapahtumista muodostuu huolestuttava kokonaiskuva.
– Samalla kun Suomi velkaantuu ja hallitus leikkaa kaikkein pienituloisimmilta, syntyy vaikutelma, että kymmenien miljoonien eurojen tukipäätöksiä voidaan valmistella ohi normaalien prosessien ilman avoimia vaikutusarviointeja. Yhteinen nimittäjä näyttää olevan se, että hankkeissa keskeisessä roolissa ovat kokoomustaustaiset toimijat. Tällainen vaikutelma rapauttaa luottamusta riippumatta siitä, miten asiat todellisuudessa ovat.
– Hallituksen on nyt avattava päätöksentekonsa perusteellisesti. Suomalaisten pitää voida luottaa siihen, että kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus hakea julkista rahoitusta ja että päätökset tehdään samojen pelisääntöjen mukaan. Hyvän hallinnon pitää näkyä myös siinä, miltä päätöksenteko näyttää ulospäin.
– Luottamus on suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä voimavaroja. Siksi päätöksenteon on oltava avointa, tasapuolista ja läpinäkyvää. Juuri sitä suomalaiset ansaitsevat, Virta sanoo.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
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