Fingrid Oyj

Kantaverkon liittämisperiaatteet kommenteilla 2.9.2026 asti

3.7.2026 15:22:32 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

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Fingrid on valmistellut uusia liittämisen ja kantaverkon liittymismaksujen määräytymisen periaatteita. Fingrid kerää sidosryhmien näkemyksiä uusista periaatteista konsultaatiolla, joka on avoinna 2.9.2026 saakka. Tavoitteena on toimittaa uudet liittämisperiaatteet Energiavirastolle vahvistettavaksi syksyllä 2026 ja ottaa ne käyttöön alkuvuodesta 2027. 

Kuvan lähteenä mainittava Fingrid Oyj.

Fingrid on valmistellut uusia liittämisen ja kantaverkon liittymismaksujen määräytymisen periaatteita vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin sekä päivittääkseen periaatteet vastaamaan vuoden 2026 alusta tulleita sähkömarkkinalain muutoksia. Uudet liittämisperiaatteet tulevat korvaamaan nykyiset kantaverkon liittymismaksuperiaatteet.

Uusiin liittämisperiaatteisiin sisältyy muun muassa periaatteet:

  • liittymispisteen määrittämiseksi
  • liittymistehojen määrittämiseksi
  • vapaan liityntäkapasiteetin jakamiseksi
  • liittymismaksujen määrittämiseksi.

Lisäksi niissä määritellään liittymisprosessi, kypsyyskriteerit liittymissopimuksen tekemiseksi, käytössä olevat eri sopimusmallit sekä omistus- ja hallintarajat eri liityntätyypeillä.

Merkittävimmät muutokset nykykäytäntöihin ovat:

  1. Läpinäkyvyyden ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi liittymistehot tullaan määrittämään myös olemassa oleville liitynnöille 6 kuukauden kuluessa siitä, kun Energiavirasto on vahvistanut periaatteet.
  2. Kilpailutilanteessa vapaa liityntäkapasiteetti jaetaan tasan kaikille kahden kuukauden käsittelyaikana saapuneiden liittymissopimushakemusten kesken.
  3. Liittymismaksujen määräytymiseen ei esitetä merkittäviä periaatteellisia muutoksia kuin tilanteissa, joissa uusi sähköasema rakennetaan asiakkaan tarpeeseen. Liittymismaksujen määräytymistä täsmennetään voimajohtoliitynnöille sekä liittymispisteen muutostilanteissa.

Keräämme sidosryhmien näkemyksiä uusista periaatteista konsultaatiolla, johon toivomme vastauksia viimeistään 2.9.2026. Vapaamuotoinen palaute pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen palautteet(at)fingrid.fi. Konsultaation jälkeen Fingrid toimittaa liittämisperiaatteet Energiavirastolle vahvistettavaksi. Tavoitteena on ottaa ne käyttöön alkuvuodesta 2027. Myös Energiavirasto tulee kuulemaan sidosryhmiä osana vahvistusprosessia.

Samassa yhteydessä Fingrid on päivittämässä kantaverkkoliitynnöissä sovellettavia Yleisiä liittymisehtoja (YLE). Tekninen osuus nykyisen YLEn sisällöstä siirtyy uuteen dokumenttiin, Liityntöjen tekniset vaatimukset (LTV). Osa nykyisin liittymissopimuksessa olevasta sisällöstä puolestaan siirtyy YLEen. Lisäksi kantaverkkopalveluehtojen ja YLEn välisiä rajauksia tarkastellaan uudelleen. Fingrid työstää edelleen näitä muutoksia ja uusista ehtodokumenteista on tavoitteena aloittaa konsultaatio alkusyksystä. Ne on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2027 aikana.

Järjestämme uusista liittämisperiaatteista webinaarin torstaina 13.8.2026 klo 9.30–11. Webinaarissa käsitellään sekä uusia liittämisperiaatteita että tekeillä olevia YLEn muutoksia. Webinaariin voi osallistua tämän linkin kautta ilman erillistä ilmoittautumista. Tilaisuuden tallenne ja materiaalit julkaistaan Fingridin verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Petri Parviainen, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5282
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

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Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

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