Kuopio Wine Festival 2026 keräsi Kuopion Satamatorille 30 000 juhlijaa

Mielipide: Miltä Pohjois-Savo näyttää, jos arjen palvelut katoavat? 12.6.2026 10:30:56 EEST | Tiedote

Monella kylällä vastaus tiedetään jo. Kun viimeinen ruokakauppa sulkee ovensa, hiljenee koko tienoo. Arki vaikeutuu, yhteisö murenee, ja lopulta ihmiset joutuvat muuttamaan parempien palveluiden perässä. Lauantaina 13. kesäkuuta vietettävä Kyläkauppapäivä nostaa esiin kaupan palveluiden merkitystä elinvoiman ja huoltovarmuuden kannalta. Myös meillä Osuuskauppa PeeÄssässä kyläkauppapäivä näkyy aina Vieremältä Heinävedelle asti. PeeÄssässä meillä on periaate, että olemme viimeinen toimija, joka poistuu kylältä. Ajankohtaisena esimerkkinä tästä voi käyttää Kangaslammin Salea. Kun Salen kiinteistön elinkaari tuli tiensä päähän, mietimme PeeÄssässä, miten kaupan palvelut saataisiin vielä kannattavasti säilymään kylällä. Lopputuloksena oli 24/7-hybridimalli, jossa henkilökunta on osan ajan paikasta ja myymälää pystyi käyttämään myös itsepalveluna. Kangaslammin Sale on kiinnostava tapaus valtakunnallisestikin, kun ympäri Suomea pohditaan ratkaisuja palveluiden säilyttämiseen haja-asutusalueil