Kuopio Wine Festival 2026 keräsi Kuopion Satamatorille 30 000 juhlijaa
5.7.2026 01:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Järjestyksessään 29. Kuopio Wine Festival tarjoili jälleen Kuopion matkustajasatamassa kotimaisilla huippuartisteilla varustetun tapahtuman, jossa toista pääroolia näytteli käsin valitut portugalilaiset viinit ja erityisesti tapahtumaa varten suunniteltu ruokatuote.
Kuopio Wine Festival on koko Suomen pisimpään jatkunut viinifestivaali. Tapahtuma saapuu Kuopion matkustajasatamaan tuttuun tapaan myös vuonna 2027 – luvassa Kuopio Wine Festivalin 30. Juhlavuosi. Tapahtuma järjestetään 2-10.7.2027.
– Tulevan vuoden tapahtuman suunnittelun ollessa jo hyvässä vauhdissa voimme ilomielin tiedottaa teemamaan juhlavuoden 2027 Kuopio Wine Festivalille olevan Australia ja Uusi-Seelanti, kertoo festivaalipäällikkö Johanna Kämäräinen.
Tältä näytti vuoden 2026 Kuopio Wine Festival
- 8 festivaalipäivää 26.6.–4.7. välisenä aikana
- 24 kotimaista artistia
- Ensimmäinen koko perheen ilmaistapahtuma 29.6.
- 30 000 juhlijaa
- PeeÄssän henkilöstön Heimojuhla 28.6.
- Yli 3000 uutta seuraajaa Instagramissa
- 16 000 myytyä ruoka-annosta
- 13 000 myytyä viinipulloa
- 13 yhteistyökumppania ja 8 seuraa mukana rakentamassa ja purkamassa aluetta
- 60 peeässäläistä töissä festivaalilla
- 12 milj. euron matkailutulot alueelle
Tänä vuonna juhlakävijät pääsivät nauttimaan lähtökohtaisesti poutaisesta säästä. Viinituvat ja Super VIP olivat useampana iltana loppuunmyydyt.
Tapahtuma-alueen ruokakojuista myydyimpien ruokatuotteiden sijoja pitivät perinteinen portugalilainen Bifana-leipä sekä Piri Piri Kana. Ruoka-annokset ovat saaneet kävijöiltämme paljon kiitosta, Kämäräinen toteaa.
Roseeviinin suosio kasvaa vuodesta toiseen. Roseeviini olikin tänä vuonna yksi myydyimmistä viineistä juhla-alueella. Portugalilaiset viinit ovat persoonallisia, sopivat hyvin yhteen erilaisten ruokien kanssa ja tuovat yllätyksellisyyttä perinteisiin viinimaihin verrattuna.
Matka kohti Suomen viinipääkaupunkia on hyvässä vauhdissa. Saamme kävijöiltämme kallisarvoista palautetta, jolla kehitämme tapahtumaa sekä tapahtuma-aluetta. Ensi vuodelle tuomme taas pieniä muutoksia, joilla sujuvoitamme juhlakävijöiden illanviettoa ja luomme mieleenpainuvan illan, Kämäräinen kertoo.
Kuopio Wine Festival on yksi Kuopion suurimmista tapahtumista ja alueen merkittävistä matkailutuloa tuottavista tapahtumista. Tänä vuonna viinijuhlista jää alueelle noin 12 miljoonan euron matkailutulot.
Suurkiitos kaikille kävijöille vuoden 2026 juhlista. Erityiskiitokset tapahtumassa työskentelevälle henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Yhdessä kaikki tämä on mahdollista, Kämäräinen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna KämäräinenRyhmäpäällikköPuh:0447192880johanna.kamarainen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa PeeÄssä
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