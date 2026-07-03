Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vakiinnuttaneet paikkansa Keski-Suomen hyvinvointialueella

Digitaalisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen käynnistyi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa vuonna 2021. Muutamassa vuodessa palvelut ovat laajentuneet koko Keski-Suomen hyvinvointialueelle, ja niiden osuus kaikista palveluista oli vuonna 2024 32 prosenttia ja kasvaa edelleen.

Digipalveluiden vahvuus on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tiivis yhteistyö. Asiakkaan tilannetta tarkastellaan kokonaisuutena, ja eri alojen asiantuntijat voivat konsultoida toisiaan nopeasti. Monessa tilanteessa asiakkaan asia voidaan ratkaista jo ensimmäisen yhteydenoton aikana tai ohjata suoraan oikealle ammattilaiselle ilman ylimääräisiä välikäsiä.

– Olemme osoittaneet, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tiivis integraatio on mahdollista rakentaa myös digitaalisessa ympäristössä. Kun ammattilaiset toimivat yhdessä asiakkaan tarpeista lähtien, palvelu on sujuvampaa, oikea-aikaisempaa ja vaikuttavampaa, toteaa ylihoitaja Niina Ylönen-Käyrä avosairaanhoidon vastaanottopalveluista.

Digipalveluiden myötä työn tehokkuus on lisääntynyt ja työaikaa on säästynyt, mikä on tuonut myös kustannussäästöjä. Erityisen merkittäviä kustannussäästöjä tulee potilaan asian äärelle pysähtymisestä, ja asian mahdollisimman hyvästä hoidosta alkuun ja eteenpäin. Onnistumistarina sisältää esimerkin asiakkaan kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta ja arvion siihen liittyvistä kustannussäästöistä.

Digitaaliset palvelut ovat lisänneet palvelujen yhdenvertaisuutta erityisesti pitkien etäisyyksien Keski-Suomessa. Etäasiointi on helpottanut esimerkiksi lapsiperheiden, työssäkäyvien, ikääntyneiden sekä niiden asiakkaiden arkea, joille perinteisille vastaanotoille hakeutuminen on ollut vaikeaa. Digitaalinen asiointi on myös tavoittanut uusia asiakasryhmiä ja mahdollistanut avun saamisen aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Myös asiakaskokemukset ovat olleet erinomaisia. Digitaalisten palvelujen asiakastyytyväisyys vuonna 2025 oli 4,15 asteikolla 1–5. Erityistä kiitosta ovat saaneet palvelun sujuvuus, hyvä kohtaaminen sekä mahdollisuus hoitaa useita asioita yhdellä yhteydenotolla.

Kehittämistyön jälkeen digipalvelut on jalkautettu osaksi normaalia sosiaali- ja terveyspalvelujen arkea yhdeksi palvelukanavaksi. Jatkossa digipalveluita kehitetään muun muassa omahoitaja ja -lääkäri-mallin kanssa.

– Digitaaliset palvelut eivät korvaa lähipalveluja, vaan täydentävät niitä. Tärkeintä on, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa, eikä kukaan jää niiden ulkopuolelle digiosaamisen, toimintakyvyn tai elämäntilanteen vuoksi. Tarvittaessa asioita voi hoitaa myös läheisen avulla puolesta asioinnin kautta, jota käyttää jo noin 10 000 keskisuomalaista. Tavoitteena on tarjota jokaiselle keskisuomalaiselle oikea palvelu oikeaan aikaan, tiivistää asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa voi asioida verkkosivujen kautta osoitteessa www.hyvaks.fi/asioi-verkossa tai mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksen voi ladata omasta sovelluskaupasta nimellä Keski-Suomen hyvinvointialue tai OmaHyvaks.

Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalveluiden onnistumistarinan voi lukea Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteessa www.hyvaks.fi/onnistumistarinat (suora osoite onnistumistarinaan).