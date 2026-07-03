Kansanedustaja Mari Holopainen: Demarien koulutuslinja hämmentää – mistä kasvu syntyy, jos koulutuksestakin ollaan valmiita leikkaamaan?
3.7.2026 14:13:59 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja Mari Holopainen (vihr.) ihmettelee SDP:n talouslinjaa sen jälkeen, kun SDP:n kansanedustaja ja puolueen talousajattelijaksi sekä puheenjohtaja Antti Lindtmanin oikeaksi kädeksi tituleerattu Joona Räsänen totesi (Ilta-Sanomat, 3.7.2026), ettei sulje säästöjen ulkopuolelle koulutusta.
– Koulutus on Suomen tärkein kilpailukykyinvestointi. Jos demarit ovat valmiita leikkaamaan koulutuksesta, on syytä kysyä, mille heidän kasvupolitiikkansa rakentuu, Holopainen sanoo.
Holopainen muistuttaa, että Suomi on jäänyt OECD-maiden kärjestä jälkeen korkeakoulutettujen määrässä samalla, kun tekoäly ja teknologinen murros muuttavat työelämää ennennäkemättömällä vauhdilla.
– Juuri nyt tutkimuksen ja koulutuksen merkitys talouskasvulle on suurempi kuin ehkä koskaan aiemmin.
Holopaisen mukaan on yllättävää, että SDP on liikkunut näin kauas koulutuspoliittisista juuristaan.
– Demarit olivat keskeinen voima rakentamassa suomalaista peruskoulua, joka on ollut hyvinvointimme ja kilpailukykymme kulmakivi. Nyt puolueen viesti näyttää olevan, ettei koulutuskaan ole säästöiltä turvassa. Se on huolestuttava suunnanmuutos.
Holopainen korostaa, että myös vaikeina taloudellisina aikoina koulutukseen on Suomessa osattu investoida.
– 1990-luvun laman keskellä Suomi investoi tutkimukseen, uudisti korkeakoulujärjestelmää, kehitti opintotukea ja perusti ammattikorkeakoulut. Näillä ratkaisuilla rakennettiin myöhempää kasvua. Nyt tarvitaan samanlaista tulevaisuususkoa eikä lyhytnäköisiä leikkauksia.
Holopainen pitää korkeakoulujen perusrahoituksen vahvistamista välttämättömänä. Vihreät ovat esittäneet myös korkeakoulujen merkittävää pääomittamista.
– Vihreiden esittämissä vaihtoehdoissa ei leikata koulutuksesta. Osaamiseen sijoittaminen on yksi tuottavimmista investoinneista, joita valtio voi tehdä. Korkeakoulujen pääomittaminen vahvistaisi tutkimusta, innovaatioita ja koko kansantalouden tuottavuutta. Samalla tiedämme, että myös peruskoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa on merkittäviä haasteita, jotka edellyttävät lisäpanostuksia, joita on mahdollista tehdä ikäluokkien pienentyessä.
– Miten Suomi rakentaa tulevaisuutta, jos sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus unohtuu mahdolliselta tulevalta pääministeripuolueelta, SDP:ltä? Holopainen kysyy.
Yhteyshenkilöt
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
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