Elenia asentaa lintuvaroittimia ilmajohtoihin Hämeenlinnassa
6.7.2026 13:00:58 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia asentaa torstaina 9.7. Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähkölinjoihin. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta.
Hämeenlinnassa Eteläisen alueella keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien asennukset hoitaa kumppanimme Exsane Oy.
– Asennamme lintuvaroittimia erityisesti alueille, joilla joutsenet pesivät tai levähtävät. Asennuksia on tehty laajasti Elenian verkkoalueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Verkkoalueella on käytössä jo noin 3 000–4 000 lintuvaroitinta sekä aiemmin asennettuja lintupalloja, kunnossapitoinsinööri Antti Vettervik kertoo.
– Sähköverkon maakaapelointi on paras tapa parantaa myös lintujen turvallisuutta pitkällä aikavälillä. Uudistamme ikääntyvää sähköverkkoamme jatkuvasti säävarmaksi maakaapeliverkoksi, mikä tukee luonnon monimuotoisuutta ja parantaa sähkönjakelun varmuutta asiakkaillemme, Vettervik lisää.
Havainnot auttavat tunnistamaan riskikohteita
Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä Birdlife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille. Ilmoituksen mahdollisesta asennuskohteesta voi tehdä osoitteessa elenia.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Median edustajat voivat sopia asennuksen kuvaamisesta kumppanimme kanssa: Heikki Soipio, Exsane Oy, puh. 040 028 2843
Asennuspaikka: Lakeentie 226, Eteläinen
Lisätietoja Elenian osalta antaa Antti Vettervik, puh. 020 586 7137, antti.vettervik@elenia.fi
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Elämää sähköistämässä
Elenia palvelee 442 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä.
Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus & www.elenia.fi
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