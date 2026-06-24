”Keho ei ole olemassa siksi, että sitä arvioitaisiin ulkoisesti” – Miten nauttia kesästä ilman ulkonäköpaineita?

Kehonkuvaan liittyvät kysymykset ovat monisyisiä, ja lähes jokainen kamppailee niiden kanssa jossakin vaiheessa elämää. Kehonkuva muodostuu kehoon liittyvistä ajatuksista ja tunteista sekä siitä, miten oma keho hahmotetaan, miltä se tuntuu ja miten sitä kohdellaan. Lempeämpää suhdetta omaan kehoon on mahdollista rakentaa vähitellen, ja kehorauhan salliminen muiden lisäksi myös itselle on tärkeää.

– On normaalia, jos ei pidä kaikesta omassa kehossaan ja on melko kova vaatimus, että omaa kehoa pitäisi aina rakastaa. Olisi kuitenkin hyvä pyrkiä olemaan oman kehon kaveri ja antaa sille rauha olla sellainen kuin se on. Kehonkuva vaikuttaa paljon siihen, uskaltaako olla oma itsensä muiden edessä. Jos ei pidä itsestään, on vaikea sallia itselleen nautintoa, ikään kuin ei olisi ansainnut elämäänsä hyviä asioita, Mehiläisen seksuaaliterapeutti Pasi Paajanen toteaa.

Huomio kehon tuntemuksiin

Tyypillisesti kehonkuvaan liittyvät ajatukset painottuvat ulkonäöllisiin piirteisiin. Huomion siirtäminen pois ulkoisesta arvioinnista voi auttaa rakentamaan myönteisempää suhdetta omaan kehoon.

– Usein kehonkuvaan liittyy toistuvia pinttyneitä uskomuksia omasta kehosta. Näihin haitallisiin ajatusmalleihin voi saada etäisyyttä pysähtymällä tietoisesti tarkastelemaan sisäistä puhetta eli sitä, miten itselleen puhuu, Mehiläisen syömishäiriötoiminnan vastaava psykologi Monica Ålgars pohtii.

– Keho ei ole olemassa siksi, että sitä arvioitaisiin ulkoisesti. Keho kantaa meitä jokaista tämän elämän läpi, Ålgars muistuttaa.

Sisäisen puheen lisäksi huomiota kannattaa suunnata siihen, miltä omassa kehossa tuntuu.

– Ihminen voi esimerkiksi havainnoida, miten koskettaa itseään ja miltä hellempi kosketus tuntuu kehossa. Usein jo oman toiminnan tietoinen huomioiminen riittää irrottautumaan haitallisista ajatuksista ilman, että tarvitsee välttämättä muuttaa mitään. Kesällä kehon tuntemusten tarkkailu on monelle helpompaa vähäisemmän vaatetuksen ansiosta. Esimerkiksi auringon lämpö iholla voi auttaa ohjaamaan huomion kehon tuntemuksiin ulkonäön sijaan, Paajanen vinkkaa.

Keho nautinnon ja mielihyvän lähteenä

Keho on mukana kaikessa, mitä ihminen kokee ja tekee. Asiantuntijat rohkaisevatkin tarkastelemaan omaa kehoa myös nautinnon ja mielihyvän tuottamisen näkökulmasta.

– Huomio kannattaa suunnata positiivisiin asioihin, kuten siihen, millaista nautintoa ja muita myönteisiä kokemuksia oma keho tuottaa ja mihin se pystyy. Lempeä suhtautuminen omaan kehoon ja sen hyviin puoliin lisää tutkitusti onnellisuutta. Lisäksi stressi ja itsekritiikki vähenevät ja mieliala paranee, muistuttaa Paajanen.

Lempeämmän kehosuhteen rakentumisessa omien arvojen pohtimisella on oma roolinsa. Itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen voi auttaa vähentämään kehon merkitystä oman arvon mittarina ja suuntaamaan huomion muihin merkityksellisiin asioihin.

– Voi esimerkiksi pohtia, mikä tänä kesänä on itselle erityisen tärkeää, mitä siitä haluaa muistaa ja voisiko niitä yrittää tehdä, vaikka saattaakin kokea epävarmuutta. Eli elää sellaista elämää, mitä itse toivoo ja kokea asioita omasta elämästä käsin muihin vertaamisen sijaan, Ålgars kiteyttää.

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